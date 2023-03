Die unglaubliche Geschichte von Anatoli Bugorski: Überleben eines Protonenstrahls

Haben Sie sich jemals gefragt, was passieren würde, wenn Sie Ihren Kopf in einen Teilchenbeschleuniger stecken würden? NEIN? Nun, Anatoli Bugorski auch nicht, aber er fand es trotzdem heraus. Und lebte, um die Geschichte zu erzählen.

Anatoli Bugorski war ein russischer Teilchenphysiker, der 1978 am Synchrotron U-70, dem größten Teilchenbeschleuniger der Sowjetunion, arbeitete.

Eines Tages überprüfte er ein defektes Gerät, als er sich versehentlich über den Strahlengang lehnte und von einem 76-GeV-Protonenstrahl getroffen wurde. Das ist etwa 200.000 Mal leistungsstärker als ein Zahnröntgen.

Sie könnten denken, dass eine solche Begegnung seinen Kopf sofort verdampfen oder ihn zumindest in einen Superschurken mit Gedankenkontrollkräften verwandeln würde. Aber überraschenderweise verspürte Bugorski keinen Schmerz und sah nur einen Lichtblitz „heller als tausend Sonnen“.

Er bemerkte nicht einmal, was passiert war, bis er bemerkte, dass sein Gesicht geschwollen war und sich abschälte.

Er eilte in ein Krankenhaus in Moskau, wo die Ärzte erwarteten, dass er innerhalb weniger Tage an einer Strahlenvergiftung sterben würde. Aber Bugorski trotzte allen Widrigkeiten und überlebte.

Er litt jedoch unter schwerwiegenden Nebenwirkungen: Er hörte auf seinem linken Ohr nicht mehr, seine linke Gesichtshälfte war gelähmt und er hatte häufig Anfälle. Aber seine Intelligenz blieb erhalten und er promovierte sogar und arbeitete weiter als Physiker.

Wie hat er es geschafft, den Tod zu überlisten? Nun, es gibt mehrere Faktoren, die zu seinem Überleben beigetragen haben könnten. Erstens war der Protonenstrahl sehr eng und fokussiert, sodass er nur einen kleinen Bereich seines Gehirns beschädigte und seine lebenswichtigen Organe verschonte.

Zweitens bewegte sich der Strahl so schnell, dass er keine Zeit hatte, viel Energie in sein Gewebe zu leiten. Drittens erhielt Bugorski umgehend medizinische Hilfe und Pflege, die ihm halfen, sich zu erholen.

Er leidet unter folgenden Nachwirkungen:

– Die linke Seite seines Gesichts ist gelähmt, was diesem Teil seiner Gesichtszüge seit dem Vorfall vor 42 Jahren ein ewig jugendliches Aussehen verleiht.

– Er hat auf seinem linken Ohr das Gehör verloren und leidet jetzt unter ständigem Tinnitus.

– Er hat mindestens sechs Mal Anfälle erlebt.

– Er leidet weiterhin unter periodischen Petit-Mal-Anfällen.

Dies bedeutet natürlich nicht, dass Sie dies zu Hause (oder anderswo) versuchen sollten. Von einem Protonenstrahl getroffen zu werden, ist extrem gefährlich und kann schwere Strahlenverbrennungen, Krebs oder den Tod verursachen.

Bugorski hatte großes Glück (oder Pech), ein solches Ereignis mitzuerleben und live davon zu erzählen.

Wegen der Geheimhaltungspolitik der Nation, insbesondere in nuklearbezogenen Angelegenheiten (die später ein wesentlicher Faktor für die weltweit schlimmste Atomkatastrophe aller Zeiten, die Tschernobyl-Explosion im Jahr 1986, sein würden) sprach Bugorski über ein Jahrzehnt lang nicht öffentlich über den Unfall.

Er wurde auch zu einer Art Berühmtheit unter Strahlenwissenschaftlern, die ihn nach dem Unfall jahrelang studierten. Er wurde von einigen Medien als „der Mann, der das Licht sah“ bezeichnet.

Er hatte auch ein ungewöhnliches Souvenir: ein Röntgenbild seines Schädels, das den Weg des Protonenstrahls durch sein Gehirn zeigt.

Bugorskis Geschichte ist einer der seltenen Fälle, in denen die Realität seltsamer ist als die Fiktion. Es zeigt uns, wie unvorhersehbar das Leben sein kann und wie widerstandsfähig Menschen gegenüber Widrigkeiten sein können.

Es erinnert uns auch daran, unsere Köpfe nicht an Orte zu stecken, wo sie nicht hingehören.