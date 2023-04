Frau flippt nach „Fehler in der Matrix“ aus, als sie versucht, eine Zitrone zu schneiden (Video)

Eine Frau flippte aus, nachdem sie beim Versuch, eine Zitrone zu zerschneiden, einen „Fehler in der Matrix“ entdeckt hatte.

Manchmal gibt es im Leben seltsame Momente, die sich nicht logisch erklären lassen. Sie könnten etwas hinlegen und es geht einfach verloren, Sie haben Gespräche mit Leuten, die sich nicht daran erinnern, mit Ihnen gesprochen zu haben, oder in diesem Fall schneiden Sie eine Zitrone sauber durch, nur um festzustellen, dass sie keinen Kratzer hat.

Dies ist als „Fehler in der Matrix“ bekannt, eine Anspielung auf den Film „ Matrix“ von 1999, in dem die Menschheit in einer riesigen Simulation gefangen ist und die Welt um uns herum überhaupt nicht wirklich real ist.

Wenn dies den meisten Menschen passiert, gibt es keine Beweise dafür, was gerade passiert ist, aber in diesem Fall hatte die Frau eine Kamera auf sich gerichtet, um einen Hinweis darauf zu erfassen, dass unser ganzes Leben eine Lüge sein könnte.

Als sie das Video auf ihrem TikTok-Konto veröffentlichte, zeigte es CCTV-Aufnahmen von ihr bei der Arbeit, als das seltsame Ereignis eintrat.

Sie erzählte: „Sie können sehen, wie ich eine Zitrone greife, richtig. Ich schneide sie in zwei Hälften und dann schneide ich sie genau dort noch einmal in zwei Hälften.

Sie können sehen, wie ich es schneide, dann hole ich eine Tüte, ich nehme die Tüte und gehe zurück, um die Zitrone zu holen, und ich nehme die Zitrone und ich berühre sie und ich denke: Warum wird sie nicht halbiert?

Ich flipp aus, weil die Zitrone nicht mehr halbiert wurde. Sie war buchstäblich intakt, Sie können sehen, wie ich im Video die Zitrone halbiert habe. Das ist mir noch nie passiert und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich flippe aus.“