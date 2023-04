Prognosen für das Jahr 2023: Dunkle Zeiten stehen uns bevor

„Die Zukunft ist schon da – früher als du denkst!“ – Emanuell Charis. Du lebst bereits mitten in ihr. Erfahre im folgenden Artikel alles über deine Zukunft und die wichtigen Voraussagen von dem Hellseher Emanuell Charis, welcher die Zukunft bereits glasklar vor sich sieht.

Profitiere von der zauberhaften Magie des Hellsehers und lasse dich entführen in eine Zeitreise voller euphorischer und magischer Einblicke in die Zukunft und das Jahr 2023. Von Emanuell Charis

Der Hellseher Emanuell Charis

Ich, Emanuell Charis kann bereits dank meiner medialen und übersinnlichen Kräfte in die Zukunft sehen, welche uns schon viel näher bevorsteht, als wir es für möglich halten. Mache dich bereit für eine Zeit voller magischer und euphorischer Momente.

Doch wo Licht ist, da ist auch Schatten, sodass uns ebenfalls dunkle Zeiten einholen werden. Wie bei einer Medaille hat jede Gegebenheit, jedes Ereignis und jede Zeit ihre Vor- und Nachteile. Wichtig ist, was du daraus machst. Bereits jetzt, in der Gegenwart, kannst du diese und deine Zukunft beeinflussen, in deinem Interesse und mit positiven Schwingungen.

Stelle dir mal vor, was alles möglich wäre, wenn wir zum Mars oder Mond reisen könnten? Wenn wir Gedanken lesen könnten? Stelle dir vor, diese Entwicklungen werden in Zukunft zu unserem Alltag gehören und diesen verbessern. Noch nicht gleich sofort, sondern Schritt für Schritt mit der Zeit. Stelle dir vor, in meinen Visionen sehe ich faszinierende Technologien, die wir uns heutzutage (noch) nicht vorstellen können.

Doch diese Technologien können nicht nur der Menschheit helfen, sondern diese versklaven: Die Macht der Unternehmen und Regierungen über die Menschen wird noch stärker werden, Krieg und Terrorismus werden zunehmen. Doch wir sind das Licht, wir sind Energie, wir sind Positivität.

Gemeinsam als Menschen werden wir lernen, mit allen diesen neuen Möglichkeiten umzugehen und uns, ganz im Sinne des Karmas, dafür einsetzen, dass die Technologien uns Menschen dienen und nicht andersherum.

Die Vorhersagen von Emanuell Charis

Ob Vorhersagen für das Jahr 2023 oder weitere Ereignisse in der Zukunft, erfahre nun alles, was auf dich und die Menschheit zukommen wird. Dieses Wissen ermöglicht uns eine gute Vorbereitung sowie ein euphorisches und zauberhaftes Handeln.

Konkrete Voraussagen für das Jahr 2023

2023 wird ein ganz besonderes Jahr werden. Zahlreiche positive und negative Ereignisse werden uns treffen. Im Folgenden berichte ich nur einen kleinen Teil von den magischen und zauberhaften Energien, die ich sehe und die uns erwarten. Ich sage nur eins: Etwas ganz großes wird in Zukunft passieren.

1. Unfälle



Ein oder drei große und schwere Schiffsunglücke werden die ganze Welt beschäftigten. Auch weitere Untergänge oder Unfälle sind möglich.

2. Weltwirtschaftskrise



Die Wirtschaftskrise wird die ganze Welt, das heißt alle Länder, belasten. Ein Ende der Weltwirtschaftskrise ist im Jahr 2023 nicht in Sicht. Besonders China wird mit der finanziellen Krise und Wirtschaft kämpfen müssen. Die Insolvenzen in Deutschland werden steigen. Gerade die Technologiebranchen in Europa befinden sich in einer Krise, welche Unsicherheiten und Entlassungen bringt.



Aber denke immer daran: Jede Krise ist die Grundlage für einen Neuanfang.

3. Beginn einer neuen Weltordnung



Wir leben in unruhigen Zeiten, in denen sich die Welt politisch rasant verändert. Im Jahr 2023 wird die neue Weltordnung sicht- und spürbar werden. Die westliche Ukraine und Polen werden an Macht und politischen Einfluss gewinnen.

4. Kriege



Der Krieg in der Ukraine wird langsam und mühsam auch im Jahr 2023 weiter fortgeführt werden. Es wird keine größeren Siege oder Sieger geben. Auch Pausenzeiten in dem Ukraine-Krieg sind denkbar. Eine lichtvolle Seite des Krieges sind zunehmende politische Initiativen und Friedensbewegungen, die den Krieg stoppen wollen, was leider vorerst nicht möglich ist.



Auch der Iran wird in einen neuen Krieg hinein verwickelt.



Doch nicht nur das: Seit vielen Jahren werden nukleare Bedrohungen vorausgesagt. Nun ist die Zeit nah für einen nuklearen Schlag.

5. Immobilien



Immobilien zum Kauf werden im Jahr 2023 stärker an Wert verlieren. Im Gegensatz dazu wird die Miete im Jahr 2023 teuer oder zu mindestens gleich bleiben.

6. Investieren



Trotz (oder gerade?) wegen der Weltwirtschaftskrise und Inflation sind gute Investitionen Gold wert. Mein Tipp: Investiere in Unternehmen in Deutschland, Schweiz, England, Polen, den USA oder in Schweden. Diese Investitionen werden sich für dich in jeglicher Hinsicht lohnen.

7. Energie



Die Ankündigungen in letzter Zeit bezüglich eines Energie-Blackouts in Teilen Europas geschehen nicht ohne Grund, denn dieser Blackout wird kommen. Aber habe keine Sorge, die Lage wird gemeistert werden.

8. Der digitale Euro



Wie wäre es, wenn wir unser Geld immer dabei haben, ohne dieses in seiner Gestalt mitschleppen zu müssen? Der digitale Euro wird dies möglich machen. Doch für diesen wirst du noch etwas Geduld benötigen: Das Jahr 2023 wird zwar ein wichtiges Jahr für den digitalen Euro und seine Entwicklung sein, im Alltag erscheinen wird er jedoch (noch) nicht.

8. Russland



Auch Russland wird von Terror, Spaltung, politische Anomalien geplagt und heimgesucht werden.

9. Militär-Drohnen



Eine rasende Entwicklung, mit der niemand rechnet, werden Militär-Drohnen zur Spionage, Abwehr und zum Angriff sein. Diese Drohnen werden besser, größer, schneller und kleiner als bereits vorhandene Möglichkeiten werden und frisch aus der Entwicklung kommen. Ist dies atemberaubend oder beängstigend? Entscheide selber.

10. Künstliche Intelligenz



Ein Punkt, den viele vergessen, der unser Leben jedoch in einer ebenfalls atemberaubenden Geschwindigkeit prägen wird, ist die künstliche Intelligenz, und das in jeder Hinsicht. Besonders hervorzuheben sind adaptive künstliche Intelligenzen, die selbstständig, das bedeutet ohne menschliches Zutun, auf Veränderungen reagieren.

Diese künstlichen Intelligenzen lernen eigenständig und passen sich in realer Zeit an, ohne dass sie weitere Daten oder Nachschulungen benötigen. Verhaltensmuster werden durch die KIs beobachtet und für eigene Zwecke genutzt. Kennst du den Film „I, Robot“? Ursprünglich als Science-Fiction-Film gedreht, kann dieser Film schon schneller Realität werden, als du denkst – und vielleicht auch wünscht.



Auf der anderen Seite schaffen adaptive künstliche Intelligenzen ungeahnte Möglichkeiten, die der Menschheit dienen können. Man möge nur an die Medizin oder Pflege denken. Die Algorithmen der adaptiven KIs können für individuelle Angebote und Nutzungsmöglichkeiten personalisiert werden.

11. Trend-Metaverse



Der Facebookgründer Mark Zuckerberg kündigt es bereits an. Und er ist nicht der einzige CEO aus dem Silicon-Valley, welcher sein Unternehmen bereits im Metaverse sieht.

Das Trend-Metaverse ist eine digitale und virtuelle Realität, die heute bereits in Spielen und sozialen Netzwerken existiert. Auch VR-Brillen und digitale Zwillinge sind mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen und geben einen minimalen Einblick in die zahlreichen Möglichkeiten eines Metaverses, welches umfassender als das heutige Internet ist.

Ob virtuelle Erlebnisse, Kryptowährungen sowie Bezahlmöglichkeiten, NFTs, eine künstliche Infrastruktur und vieles weiteres, die Entwicklung der Technologie wird ungeahnte Möglichkeiten schaffen. So wird aus der Zukunftsmusik bereits bald schon Realität.