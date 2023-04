Realitätsinstabilität: Ein Matrixfehler oder fliegt die Erde durch den Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs? (Video)

Laut alarmierten Bewohnern der schottischen Stadt Lochgelly, im Süden ihres Gebiets, passiert etwas Unfassbares am Himmel.

Es scheint, dass ein riesiges stationäres Objekt am Himmel hängt, dessen Konturen sogar für Wetter-Webcams sichtbar sind.

Das erste, woran Sie denken können und sollten, ist eine Art Aufnahmeartefakt: ein Fleck auf der Linse, ein Fehler in der Matrix und so weiter. Die Tagesschleife des Bildes sagt jedoch, dass dies nicht der Fall ist.

Als gegenüber davon eine Wolke auftaucht, wird sie plötzlich von einem unverständlichen Lichtschlag erhellt:

Ein normales Telefon zeichnet die Situation so auf, während es auf der Straße Mitternacht ist:

Fotos und Videos von anderen Beobachtungspunkten, während es draußen stockfinster ist:

Dieses Video ist bei Tageslicht. Die Leute versammelten sich, um Golf zu spielen, aber etwas Seltsames kam vor die Kameralinse:

Ähnliche Objekte werden auch von Webcams in den USA gesehen:

Optimisten trösten sich mit einer eitlen Erklärung, dass dies alles Kamerafehler seien, dass Astronomen alles wissen und alles ehrlich sagen. Aber Pessimisten glauben, dass es bald so aussehen wird:

Wir neigen zur zweiten Sichtweise, da es jeden Tag mehr Fakten zu ihren Gunsten gibt.

Es gibt viele Nachrichten in verschiedenen Foren, in denen die Leute alles auf die Fehler in der Matrix schieben, aber es gibt noch eine andere seltsame Theorie namens Ereignishorizont.