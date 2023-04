Warum wurde Atlantis vor der Menschheit verborgen? Die Macht der Namen und monströse Magie

Das Wissen über Atlantis verbirgt ein schreckliches Geheimnis, warum sonst weiß die Menschheit heute so wenig darüber?

Und doch ist die Existenz von Atlantis von vielen Forschern unbestreitbar bewiesen worden; Es gibt Informationen darüber in alten Quellen, aber oft in verschleierter Form.

Dank Plato wissen wir, wie die Bewohner der mysteriösen Zivilisation ihren Kontinent nannten.

Die Geschichte von Atlantis und alle Legenden darüber wurden bekanntlich von Plato in seinen Dialogen „Timaios“ und „Kritias“ überliefert.

Plato hörte als Kind davon von seinem Urgroßvater Kritias, einem neunzigjährigen Ältesten, der in seiner Jugend von Solon, einem der sieben Weisen Griechenlands, einem Freund seines Vaters Dropides, davon hörte. Wir glauben, dass es schwierig ist, eine zuverlässigere Quelle zu finden.

Der Grund für die Verschleierung durch das uralte Wissen sogar der bloßen Existenz von Atlantis lag in jenem unwiderstehlichen Schrecken, der durch die bloße Erinnerung an die letzten Atlanter und die monströse Macht der schwarzen Magie inspiriert wurde, die den moralisch Erniedrigten gehörte und frei genutzt wurde.

Dies wiederum war den Priestern Ägyptens und Platon selbst bekannt, und nur ein feierlicher Geheimhaltungseid, der sich bis zu den Mysterien der Neuplatoniker erstreckte, verhinderte die Enthüllung der ganzen Wahrheit.

Tatsächlich war das Wissen um die letzte Insel Atlantis so geheim – dank jener übermenschlichen Kräfte, die ihre Bewohner besaßen, die letzten direkten Nachkommen der Götter oder göttlichen Könige, wie man annahm – dass die Offenlegung ihres Standorts und ihrer Existenz strafbar war durch den Tod.

Dasselbe behauptet Theopompus in seinem Werk Meropis, wenn er von den Phöniziern als den einzigen Seefahrern in den Gewässern spricht, die die Westküste Afrikas umspülten, und die dies mit solcher Geheimhaltung taten, dass sie sehr oft selbst ihre eigenen Schiffe versenkten, um sie zu zerstören alle Spuren davon für allzu neugierige Fremde.

Wenn die diokletianische Verfolgung nicht 296 n. Chr. die esoterischen Schriften der Ägypter zusammen mit ihren Büchern über Alchemie niedergebrannt hätte, so wie Cäsar 700.000 Schriftrollen in Alexandria verbrannte; und Leo der Isaurier – 300.000 in Konstantinopel im 8. Jahrhundert; und die Mohammedaner, die alles zerstörten, was sie finden konnten – die Welt konnte nun viel mehr über Atlantis wissen.

Denn die Alchemie hatte während der Vierten Rasse Atlantis als Heimat und wurde erst in Ägypten wiederbelebt.

Der Schrecken des verderblichen Einflusses moralisch gefallener Menschen, verstärkt durch die Techniken der schwarzen Magie, zwang die alten Völker der fünften Rasse, die in verschiedenen Ländern lebten, nicht nur die Tatsache der Existenz des toten Kontinents und seiner Bevölkerung zu verbergen, sondern sie vermieden sogar, die richtigen Vor- und Nachnamen zu nennen, um eigene zu erfinden oder die Bedeutung alter Namen in ihre Sprachen zu übersetzen.

Atlantis wird oft unter einem anderen Namen erwähnt, der unseren Interpreten unbekannt ist. Die Macht der Namen ist groß, und das ist seit der Zeit bekannt, als die ersten Menschen von göttlichen Lehrern unterwiesen wurden.

Und da Solon dies studierte, hätte er die Namen der „Atlanter“ in von ihm erfundene Namen übersetzen können.

Im Zusammenhang mit dem Festland von Atlantis ist es ratsam zu bedenken, dass die uns von den antiken griechischen Schriftstellern überlieferten Erzählungen gemischte Aussagen enthalten, einige beziehen sich auf den großen Kontinent, andere auf die letzte, kleine Insel Poseidonis .

Es ist üblich geworden, sie alle als nur auf letzteres beziehend zu akzeptieren, aber die Unrichtigkeit davon wird aufgrund der Widersprüchlichkeit verschiedener Aussagen über die Größe usw. von Atlantis offensichtlich.

Die Magie hat ihren Namen verloren und damit auch das Recht auf ihre Anerkennung. Aber es wird täglich verwendet, und ihre Nachkommen sind magnetischer Einfluss, die Kraft der Beredsamkeit und so weiter.

Die wahre Wahrheit ist, dass die Magie unter der Menschheit immer noch in vollem Gange ist, egal wie blind die Menschheit gegenüber ihrer stillen Präsenz und ihrem Einfluss auf ihre Mitglieder bleiben mag. Im Hinblick auf seine täglichen und stündlichen wohltuenden und schädlichen Wirkungen.

Die Welt ist voll von solchen unbewussten Zauberern – in der Politik ebenso wie im Alltag, in der Kirche ebenso wie in der Hochburg des freien Denkens.