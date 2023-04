DNA-Aktivierung durch die kosmische Familie: Kontakte mit den Plejaden, Sirius, Andromeda …

Plejader sind Seelenheiler, Sirianer sind Träger der Weisheit und des Wissens. Andromedaner bringen neue Technologien, und die meditative Gabe der Epsiloner vereint die Herzenswärme der Centaurer mit den wissenschaftlichen Fähigkeiten der Lyraner zur besten Entwicklung der Menschheit.

Wenn du deine kosmische Familie erkennst und dich mit ihrer stärkenden Lichtenergie verbindest, führt das zur DNA-Aktivierung.

Du erfährst in dem Buch „DNA-Aktivierung durch die kosmische Familie“ etwas über verschiedene Sternenvölker der Menschheitsfamilie und kannst auf Wunsch mit ihnen in Verbindung treten. Du kannst auch darum bitten, dass deine DNA auf ihre Energie eingestimmt wird.

Wenn diese Sternenvölker deine ursprünglichen Vorfahren sind, steigen beim Lesen vielleicht Erinnerungen in dir auf, und deine spirituelle DNA wird aktiviert. Wenn sie lediglich deine galaktischen Nachbarn sind, kannst du einen energetischen Eindruck von ihnen empfangen. Du wirst jeweils auf die Energie eingestimmt, die dir in deinem jetzigen Leben auf höchstmögliche Art und Weise weiterhilft.

Die Plejader gehören zu den Sternenvölkern, über die bisher am meisten geschrieben wurde. Genau wie andere Sternenvölker haben sie schon vor Urzeiten Sternenkinder zur Erde geschickt, und ihre Energie ist bis zum heutigen Tag auf unserem Planeten gegenwärtig.

Die Plejader haben uns nie verlassen, nie aufgegeben, und wenn du Klarheit in deinem Kopf schaffst und dich konzentrierst, kannst du ihre Liebe in deinem Herzen fühlen. Dann spürst du ihr Mitgefühl, ihre Güte und die Lehren, mit denen sie dir helfen wollen, dich an deine wahre Identität zu erinnern.

Die Plejader sind Seelenheiler. Sie haben die Lyraner nach der Zerstörung ihrer Heimat in ihrem Sternsystem aufgenommen und sind mit ihnen zu einer einzigen Sternennation verschmolzen. Die ihnen am nächsten stehenden Seelenbrüder und Seelenschwestern sind die Andromedaner und Sirianer. Oft nehmen Angehörige all dieser Sternenvölker zusammen an Zeremonien auf Sirius B teil und arbeiten gemeinsam daran, im ganzen Universum Frieden zu schaffen.

Die Sirianer sind Wissensbewahrer. Die Akasha-Chronik und die Lichtbibliothek befinden sich auf Sirius B. Andromedaner sind Heiler und Wissenschaftler mit einem ganz besonderen Verständnis für den physischen Körper.

Zusammen bilden diese drei Sternenvölker eine wunderbare energetische Dreieinigkeit, die der Energie von Geist (Sirius), Körper (Andromeda) und Seele (Plejaden) entspricht.

Du als Sternenkind trägst die spirituelle DNA deiner Vorfahren in dir. Du hast dich immer wieder gefragt, wer du bist und warum du dich auf dieser Erde so fremd und so anders fühlst. Dieses Anderssein ist oft das befremdlichste Phänomen im Leben von Sternenkindern, die sich über ihre Identität und ihre Ursprünge in uralten Sternsystemen klar zu werden beginnen und sich nicht mehr gegen den Glauben daran wehren, Außerirdische in einem menschlichen Körper zu sein! Dieses Wissen sollte aber nur deine Seele mit Erfüllung beglücken und nicht dein Ego. (…)

Mir war klar, wie die Andromedaner, Plejader und Sirianer als Dreieinigkeit zusammenwirken, aber bei Centaurus, Epsilon Eridani und Lyra war ich mir da nicht so sicher. Wie gehörte das alles zusammen? Als ich im Jahr 2010 mit meinen Sternenkind-Readings begann, hatten schließlich erst sehr wenige Menschen etwas von Centaurus gehört, Epsilon Eridani ist den meisten auch heute noch kein Begriff, und über Lyra gab es im Internet heftige Kontroversen.

Doch als ich eines Tages in meinem Home Office saß und auf die Bäume in dem kleinen Garten hinter meinem Haus hinausschaute, konnte ich die Lyraner so deutlich spüren, als seien sie gerade dort gelandet. Keine Sorge: Sie sind nicht wirklich in meinen Garten gekommen.

Es war nur eine telepathische Verbindung, die ich spürte; und von da an flossen mir allmählich immer mehr Informationen zu. Mir wurde klar, dass ich all diese vielen Jahre gebraucht hatte, um meine Informationen über Abkömmlinge verschiedener Sternenvölker zusammenzutragen.

Nur so konnte ich daraus ein informatives und wirksames Werkzeug zur Heilung von Sternenkindern machen. Ich hätte diesen Prozess nicht beschleunigen können, selbst wenn ich es gewollt hätte. Außerdem musste ich mich auch erst einmal selbst weiterentwickeln, um meinen Lesern diese Informationen ganz unparteiisch und ohne jedes Werturteil übermitteln zu können.

Ich habe es mir nicht ausgesucht, diese drei Sternennationen zu einer Gruppe zusammenzufassen: Sie haben sich selbst entschieden, zusammenzuarbeiten, und zwar schon lange bevor sie auf die Erde gekommen sind. (…)

Inhaltsverzeichnis von „DNA-Aktivierung durch die kosmische Familie„.

Einführung der Autorin

DEINE GESCHICHTE ALS STERNENSAAT

Die Macht der Dreieinigkeit • Plejadischer Seelenruf • Wie sind wir hierhergekommen? • Die Regenbogenbrücke • Lemurien • Das Innere der Erde • Atlantis • Verschlüsselte Informationen • Ägypten • Das Gesetz der Willensfreiheit • Mysterienschulen • Akzeptanz, Verzeihung und Liebe • Neue Gesetze • Wie arbeitet man bewusst mit seiner Energie? • Innere Widerstände • Kontakt mit Außerirdischen

1 ANDROMEDA

Die Andromedaner • Ihre Heimat • Ihr Energiezentrum • Sternenkinder von Andromeda auf der Erde • Empfehlungen • Energieübung: Werde zum Pendel

2 DIE PLEJADEN

Die Plejader • Ihre Heimat • Atlas • Elektra • Meine Erlebnisse beim Besuch auf Elektra • Maia • Alcyon • Heilungsreise zum plejadischen Heiltempel von Alcyon • Ihr Energiezentrum • Sternenkinder von den Plejaden auf der Erde • Empfehlungen • Energieübung: Finde deinen Schutzbaum (Wie man mit einem Baum in Kontakt tritt und sich dessen natürliche Energie erschließt) • Wie findet man seinen Schutzbaum? • Wie man seinen Baum findet: Meditation

3 SIRIUS

Die Sirianer • Ihre Heimat • Sirius B • Die Lichtbibliothek • Der Zwillingsflammentempel • Heilige Geometrie in der Architektur • Der Tempel von Alten • Wie Sirius unserer Erde hilft • Ihr Energiezentrum • Sternenkinder von Sirius auf der Erde • Empfehlungen • Schaffe dir einen heiligen Raum, um dich von deiner Traurigkeit zu heilen

4 CENTAURUS

Die Centaurer • Ihre Heimat • Lehren vom Planeten Hadar: Psychologie • Ihr Energiezentrum • Sternenkinder von Centaurus auf der Erde • Meditation: Tritt mit deinem galaktischen Geistführer in Kontakt • Aktivierung von Tieren • Empfehlungen

5 EPSILON ERIDANI

Die Epsiloner • Ihre Heimat • Die Blumenbibliothek • Ihr Energiezentrum • Sternenkinder von Epsilon Eridani auf der Erde • Reinigungsritual für epsilonische Sternenkinder • Empfehlungen

6 LYRA

Die Lyraner • Ihre Heimat • Ihr Energiezentrum • Sternenkinder von Lyra auf der Erde • Die Kunst des Verzeihens •Empfehlungen

NACHWORT

Ein Leben mit Plejadern: meine Geschichte • Mein spirituelles Erwachen • Die große Finsternis • Das Raumschiff •Eine Botschaft von der anderen Seite • Ein ganz normales Leben • Erste Welle • Automatisches Schreiben • Astralreisen • Keneau • Borreliose • Botschaft angekommen! • DNA-Aktivierung • Die Sprache des Lichts • Meine Zusammenarbeit mit den Plejadern

»Eva macht deutlich, was alle kosmischen Völker miteinander verbindet:

kosmische Liebe und diese wundervolle Lichtfrequenz.« Aus dem Vorwort von Pavlina Klemm

Eva Marquez, geboren in Tschechien, lebt heute mit ihrer Familie nördlich von Charleston, einem malerischen Küstenstädtchen in South Carolina, USA. Bei ihrer Arbeit als Heilerin, Lebensberaterin und Buchautorin greift sie auf ihre plejadische Sternenkind-Energie zurück. Bereits seit ihrer Kindheit steht sie in Kontakt mit der geistigen Welt.

Eva Marquez sagt: »In diesem Buch geht es vor allem darum, die DNA und die Geschichte verschiedener Sternenvölker kennenzulernen. Wenn das, was ich dir hier erzähle, eine Saite in deinem Inneren zum Klingen bringt, werden auch Lemurien und Atlantis kein großes Rätsel mehr für dich sein.«