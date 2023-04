Zu Lande und zu Wasser: Zwei seltsame Objekte auf Google Earth

Ich habe das auf der Google Earth-Karte gefunden und es sieht aus wie ein 40-Meter-UFO, das auf einer Farm in den kalifornischen Hügeln versteckt ist.

Seine Lage ist weit von den großen Städten entfernt und alles, was nachts in dieser Gegend fliegt und landet, kann völlig unbemerkt bleiben.

Seltsame kreisförmige Formen unter dem Ozean in Google Earth-Bildern

Die Sichtung erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Scott Waring, Eigentümer von UFOsightingsdaily.com und häufiger Entdecker von Objekten, die er als „100%-Beweis“ für uralte Außerirdische bezeichnet.

Also, was hat Waring gefunden? Ein Kreis mit einem Durchmesser von etwa 6,8 km (4,2 Meilen), der etwa 566 km (352 Meilen) vor der Küste von Lima sichtbar ist. Der Kreis scheint sich wie ein Hügel oder Berg vom Meeresboden zu erheben.

Höchstwahrscheinlich ist dieser Nubbin am Meeresboden jedoch ein Datenartefakt. Seltsame Formen können aus vielen Gründen auf dem Meeresboden in Google Earth erscheinen. Das Unternehmen verwendet Daten aus mehreren Quellen, um den Meeresboden zu kartieren. Diese Quellen haben unterschiedliche Auflösungen oder Detailebenen, und wenn sie zusammengefügt werden, erscheinen manchmal seltsame Formen.

In einem Blogbeitrag aus dem Jahr 2016 wiesen Google-Entwickler auf eine Datenmakel hin, die zu seltsamen Berg-und-Tal-Artefakten führen kann: Die Hintergrundkarte des Meeresbodens basiert auf einer Karte der Scripps Institution of Oceanography, die auf Gravitationsmessungen zurückgreift Satelliten zur groben Kartierung der Höhen und Tiefen des Meeresbodens (auch als Bathymetrie des Ozeans bekannt).

Für detailliertere Kartierungen erhält das Unternehmen Daten von schiffsgestützten Sonarvermessungen. Diese Sonaruntersuchungen senden Schallimpulse zum Meeresboden und zeichnen dann die Echos auf, um ein hochauflösendes Bild zu erhalten. Manchmal stimmen die groben satellitengestützten Messungen und die Messungen an Bord nicht überein, und ein einzelner Datenpunkt von dem einen oder anderen kann zu etwas führen, das wie ein steiler Hügel oder eine Senke aussieht.

Bemerkenswerterweise sitzt das von Waring entdeckte „UFO“ genau in der Mitte einer Transektlinie, an der eine Sonarvermessung an Bord eindeutig vorbeigegangen ist, was es möglich macht, dass die Form ein Nebeneffekt des Zusammenfügens mehrerer Datenquellen ist

Oder ist es doch ein UFO oder gar eine geheime Unterwasserbasis? Was meinen Sie?