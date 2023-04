Seltene Wolkenwellen am Himmel (Video)

Eine seltene Wolkenart ist über dem Nordosten der Vereinigten Staaten aufgetaucht und hat einen spektakulären Anblick geboten.

Wie große Wellen in einem Ozean sind am Sonntag seltene Wolken über Gorham nördlich von Boston im US-Bundesstaat New Hampshire am Himmel erschienen.

Das Foto zeigt, wie diese sogenannten Undulatus Asperatus-Wolken eine surreale Szenerie über der Landschaft erschaffen.

Lange gab es für diese Wolken keine offizielle Bezeichnung. Seit 2017 aber haben sie von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) den Namen Undulatus Asperatus erhalten, der ihre wellenartige, aufgeraute Form bezeichnet.

Die bedrohlich wirkenden Wolken erscheinen besonders häufig im Mittleren Westen der USA.

Meist sind sie in den Morgen- oder Mittagsstunden nach schweren Gewittern zu sehen.

Natürliches Phänomen oder ein „Randprodukt“ von HAARP & Co.?

UFO-Wolkenschiffe oder Wetteranomalie? San Antonios mysteriöse „Lochwolken“

Einwohner von Texas fragen sich, ob sie UFO-Wolkenschiffe gesehen haben, nachdem eine seltene Himmelsanomalie die Aufmerksamkeit der Einheimischen von San Antonio auf sich gezogen hatte.

Berichten aus San Antonio zufolge ereignete sich am 26. Januar 2023 ein außergewöhnliches Ereignis am Himmel, das viele Zeugen verblüffte. Mehrere Sichtungen von „Lochwolken“, auch bekannt als Fallstreak-Löcher, wurden von Einheimischen gemeldet, die Fotos machten und E-Mails an KENS 5, einen lokalen Nachrichtensender, schickten.

Einige UFOlogen glauben jedoch, dass diese faszinierenden Wolkenformationen möglicherweise keine bloßen Naturphänomene sind, sondern eher Beweise für außerirdische Aktivitäten.

Zeugen beschrieben, wie sie große kreisförmige oder elliptische Öffnungen inmitten eines bewölkten Himmels sahen, wobei dünnere Wolken als Streifen erschienen, die sich von der Mitte aus auffächerten und ein jenseitiges Schauspiel erzeugten.

Diese „Löcher“ in den Wolken schienen typischen Wolkenformationen zu trotzen, was einige zu Spekulationen veranlasste, dass sie das Ergebnis fortschrittlicher Raumfahrzeuge sein könnten, die sich durch die Atmosphäre bewegen und eine deutliche Spur hinterlassen.

Viele UFO-Enthusiasten argumentieren, dass Fallstreak-Löcher von der konventionellen Wissenschaft nicht gut verstanden werden und möglicherweise ein Zeichen für nicht identifizierte Flugobjekte oder „Wolkenschiffe“ sein könnten, wie einige sie bezeichnet haben.

Diese Theorien schlagen vor, dass diese mysteriösen Wolkenformationen ein Beweis dafür sein könnten, dass außerirdische Technologie das Wetter manipuliert oder ihre Anwesenheit am Himmel verschleiert.

Trotz herkömmlicher Erklärungen, die Fallstreak-Löcher natürlichen meteorologischen Prozessen wie Eiskristallen oder Temperaturinversionen zuschreiben, bleiben einige UFOlogen von der Möglichkeit einer außerirdischen Beteiligung fasziniert.

Der Vorfall in San Antonio hat unter UFO-Enthusiasten Neugierde und Debatten geweckt und die Überlieferungen über unerklärliche Phänomene am Himmel erweitert.

