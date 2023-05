Lichtsäulen sind ein mysteriöses Phänomen, das Wissenschaftlern und Beobachtern seit langem Rätsel aufgibt.

Sie erscheinen als vertikale Lichtstrahlen, die vom Boden ausgehen und bis zum Himmel reichen.

Sie wurden an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt gemeldet, beispielsweise in Kent in England, in Mexiko nahe der US-Grenze, in Griechenland und in der Türkei.

Gestern kamen Informationen aus Schweden, wo um den 25. April herum ein solches Licht gesehen wurde.

Am 16. Mai wurden über Mexiko Lichtsäulen gesehen:

Zuvor, im März-April, wurde über Griechenland und über Kroatien ungefähr das Gleiche beobachtet:

Ein absolut unglaubliches Phänomen ereignete sich um den 11. Mai herum in Kent:

Man würde erwarten, dass ein solches Phänomen die Aufmerksamkeit und Neugier der wissenschaftlichen Gemeinschaft erregen würde, insbesondere in den Ländern, in denen es auftritt. Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein.

Obwohl die Britische Akademie der Wissenschaften, die NASA und andere Institutionen Zugang zu fortschrittlicher Technologie und Ressourcen haben, haben sie wenig Interesse an der Erforschung der Lichtsäulen gezeigt.

Warum ist das so? Verheimlichen sie etwas vor der Öffentlichkeit? Haben sie Angst vor dem, was sie entdecken könnten? Oder sind sie einfach zu sehr mit anderen Projekten und Prioritäten beschäftigt?

Diese Fragen bleiben unbeantwortet, da die Lichtsäulen ohne Erklärung weiter leuchten.

Einige könnten spekulieren, dass der Grund für diese Strahlen seismologischer Natur ist, zum Beispiel bereitet sich die Erde auf eine Explosion vor.

Vor einer Explosion kommt es zunächst immer zur Freisetzung von Strahlungsenergie, die in Bündeln aus Rissen in der Oberfläche der Munition oder eines größeren Objekts, etwa eines Vulkans oder sogar eines Planeten, strömt.

Andere könnten vermuten, dass es sich um Zeichen außerirdischer Aktivitäten handelt, beispielsweise um außerirdische Portale oder Raumschiffe.

Wieder andere könnten sie als göttliche Botschaften oder Vorzeichen für die Zukunft betrachten.

Es ist möglich, dass der Grund eine Art Energie ist, die eher der Energieinformation ähnelt.

Zum Beispiel ändert die Erde irgendwie ihre Ladung und Energiebündel dringen nicht mehr durch die Pyramiden und Portale ein, die von den Alten gebaut wurden, sondern brechen überall durch.

Schließlich könnte es sich um die Arbeit der Planetenverteidigung handeln, die die kleinen grünen Männchen vor der Ankunft von Gästen aus dem Weltraum einsetzen.

Und das Militär ist sich natürlich darüber im Klaren, dass es überfordert sein wird, Patronen zu Außerirdischen zu transportieren oder sie in einem menschlichen Schutzschild aufzureihen.

Was auch immer der Fall sein mag, die Lichtsäulen sind ein faszinierendes und ein mysteriöses Phänomen, das mehr Aufmerksamkeit und Forschung verdient. Sie könnten etwas Wichtiges über unseren Planeten, unser Universum oder uns selbst verraten.