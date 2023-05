Was die Innererde und die Anunnaki mit der Bundeslande zu tun haben

Nach dem Untergang von Atlantis und der großen Flut 9558 Jahre vor Chr. und der daraufhin folgenden Quarantäne der Erde 9540 Jahre vor Chr. verblieben der Stecken und der Stab, die zwei Objekte des Bogens von Covenant, der auch die Portal-Brücke des Versprechens von Palaidor genannt wurde, noch einige Zeit für den Wiederaufbau der Kulturen auf der Erde und wurden dann zur Innererde gebracht.

Die Königslinie der auf der Erde lebenden Maji Gralslinie der 12 Stämme waren sehr isoliert und litten unter den vielen Angriffen der verschiedenen Anunnaki-Rassenlinien. Sie waren nach dem Beginn der Quarantäne auf der Oberflächen-Erde geblieben, um die planetaren Schilde der Erde vor den Angriffen der gefallenen Engel zu schützen.

So holten die Maharaji Azurit Eieyani von Sirius B die mit morphogenetischer Energie aufgeladenen Objekte „Stecken und Stab“ zurück von Innererde, legten diese in einen goldenen Kasten, welcher auf Sirius B extra für diesen Zweck angefertigt worden war und die hohe Strahlung dieser Objekte abhielt, und übergaben diesen „goldenen Kasten des Bogens von Covenant“ an die Maji Gralslinie-Königslinie, um ihnen durch den Gebrauch dieser Objekte einen offenen Kontakt mit ihren Rassenmitgliedern von Innererde über das Portalsystem der Erde zu ermöglichen.

Die Maji Gralslinie nannte diesen goldenen Kasten des Bogens von Covenant kurz die „goldene Bundeslade“.

Der „Stecken“ ist ein Instrument in der Form des ägyptischen Ankhs und repräsentiert das Muster der orangeroten stehenden Welle im Erdkern der 2. Dimension.

Die orange-rote Flamme ist aufgebaut aus den Frequenzen der Dimensionen 1, 2 und 3. Der Stecken enthält eine kleine Energiemenge des morphogenetischen Feldes der orange-roten Flamme der 2. Dimension des Erdkerns.

Der „Stab“ ist ebenfalls ein Instrument in der Form des ägyptischen Ankhs und enthält eine winzige Menge des morphogenetischen Feldes der blauen Flamme, die erschaffen ist aus den Frequenzmustern des planetaren Kerns von Tara der Dimensionen 4, 5 und 6, welche es den morphogenetischen Feldern von Tara erlauben, sich mit der violetten und blass goldenen Flamme ihres Doubles im Kern von Gaia zu verschmelzen, welche es

wiederum Gaia ermöglicht, sich mit der weiß-goldenen Flamme des metagalaktischen Kerns oder Herzzentrums zu verbinden. Die blaue Flamme von Amenti ist als der „Stab von Amenti“ bekannt.

Die farbigen Flammen sind Frequenzbänder, aus welchen die morphogenetischen Felder der Planetenkerne aufgebaut sind. Farben repräsentieren das Spektrum des Lichts, und Licht ermöglicht die Manifestation von dimensionalen elektrotonalen Frequenzmustern.

So repräsentiert der blaue Flammen-Stab von Amenti den Schlüssel für die Evolution der Erde und der menschlichen Liebe. Es ist einer der Schlüssel in unserem Sonnensystem. Der Stab von Amenti ist der Schlüssel für das Tor in das morphogenetische Feld von Tara, egal ob der Stab dabei im Kern von Tara oder in der Amentisphäre im Erdkern gehalten wird, er repräsentiert den Schlüssel für das Tor, wohin die Amentisphäre führt. So muss der Mensch durch die blaue Flamme gehen, wenn er körperlich transmutieren und auf Tara erscheinen will.

Die blaue Flamme der Amentisphäre besteht aus den Frequenzmustern des morphogenetischen Feldes der blauen Flamme des planetaren Kerns von Tara.

In späteren ägyptischen Mysterien-Schulen wurde das Tor der blauen Flamme in der Amentisphäre als die „Elfenbeintore“ oder die „Perlentore des Himmels“ bekannt.

Nach der Katastrophe des Untergangs von Atlantis waren viele Luzifer- und Jehovah Anunnaki-Linien und Drakonen-Anunnaki auf der Erde geblieben und vermischten sich mit den menschlichen Rassen. Ihre Nachkommen der Illuminati-Hybriden waren sehr intelligent

und so aggressiv wie ihre Vorväter. Sie unterwarfen viele Völker und machten sich selbst zu Königen über die menschlichen Völker.

Als die gefallenen Engel der Anunnaki-Linien von den Annu-Melchizedeks erfuhren, dass die zwei Objekte, der Stecken und der Stab, wieder auf der Erde waren, gingen sie auf die Suche nach diesen Objekten des Bogens von Covenant, um diesen wertvollen Schatz in

ihren Besitz zu bringen.

8900 Jahre vor Chr. übernahmen die Anunnaki-Linien und ihre Illuminati-Hybriden große Gebiete um Ur, welche der 10. Stamm der engelhaften menschlichen Gralslinie bewohnte (das Gebiet des heutigen Iran und Irak), weil sie dort das Heiligtum der Bundeslade vermuteten. Sie teilten diese eroberten Gebiete unter sich auf:

Das alte Sumerien war das Gebiet der Samjase-LuziferAnunnaki-Linien, welche sich zu sumerischen LarsaKönigen erklärten und dort in Sumerien über den 10. Stamm der engelhaften menschlichen Gralslinie herrschten.

Die Jehovah-Anunnaki der bipedalen Delfinmenschen und ihre Hibiru-Drakonen-Anunnaki-Illuminati waren die alten atlantischen Hassa-Könige: Die JehovahAnunnaki gründeten nach dem Untergang von Atlantis das Reich der Hyksos in Vorderasien und krönten sich

selbst zu Hyksos-Königen.

Die Drakonen-Anunnaki-Hybriden vergrößerten ihr babylonisches Reich und stellten die babylonischen Könige.

Die Thoth-Enki-Zephelium-Anunnaki gründeten das Akkadische Reich der Schlangen-Bruderschaft und machten sich zu den akkadischen Königen der Schlangen-Bruderschaft.

Auch in England, Amerika und in vielen asiatischen Ländern trieben die Anunnaki dasselbe Spiel der Macht und sie suchten dort nach dem Heiligtum der Bundeslade mit den zwei Objekten.

Im römischen Weltreich der Ionier des 5. Stammes in Italien trieben die Omicron-Drakonen von Orion ihre Nephedem Annu-Melchizedek-Illuminati Rassen zur politischen Macht an. Dort im Zentrum der Illuminati in Rom wurde später die Gründung der „Kirche von

Rom“ vorgenommen.

Von Sumerien aus begann die große Invasion der Samjase-Luzifer-Anunnaki-Linien nach Ägypten. Die Thoth-Enki-Zephelium-Anunnaki von Nibiru schlossen sich an. Sie unterwarfen 8400 Jahre vor Chr. die OsirisKönige der Gralslinie der Serres. Es gab immer wieder Versuche die Bundeslade zu rauben.

Doch erst 3470 Jahre vor Chr. gelang es den LuziferAnunnaki-Rassen die goldene Bundeslade von den Serres zu stehlen. Sie wollten mit dem Stecken und Stab die Weltherrschaft von Babylonien aus beginnen. Es gab ein Massaker in Babylon, viele Drakonen-Anunnaki fanden neben den engelhaften Menschen den Tod. Die ThothEnki-Zephelium-Anunnaki konnten die Objekte erbeuten und erzeugten durch Anwendung der Instrumente Störungen im Kristallgitternetz der Erde um das 11. Sternentor in Stonehenge in England, ein Gebiet das sie selbst seit der atlantischen Zeit bewohnten, sowie

um das 10. Sternentor in Sumerien. Sie errichteten an diesen zwei Stellen eigene nibiruanische KristallGitternetze, um die Sequenzen der Feuer-Buchstaben in

den planetaren Schilden der Erde umzukehren.

Diese Kristall-Gitternetze der Nibiru-Anunnaki erzeugten auch in den menschlichen Rassen größte Mutationen in der DNA-Blaupause und blockierten den natürlichen Fluss der Kundalini im physischen Körper des Menschen, wodurch die Kundalini im Wurzelchakra eingeschlossen wurde. Es entstanden Störungen in der Epiund Hypophyse, im Thalamus, in der Thymus- und in der Schilddrüse, was zur Verkürzung der menschlichen Lebensspanne führte sowie die interdimensionale Wahrnehmung sofort verhinderte. Die Chakren der

Hypophyse (oder das 4. Auge) und der Thymusdrüse (oder das höhere Herzchakra) schlossen sich, die Epiphyse verkümmerte.

Das Rassen-Gedächtnis ging verloren und die natürlichen Sprachmuster der 12 Stämme, welche auf den Sequenzen der FeuerBuchstaben in der DNA-Schablone aufgebaut waren,

wurden dadurch verstümmelt (Das ist die Geschichte vom Turmbau von Babel in der Bibel).

Die Maharaji der blauen Menschen von Sirius B intervenierten sofort und brachten die Bundeslade und die Instrumente des Stecken und Stabs zurück zur Maji Gralslinie-Königslinie der ägyptischen Serres.

Erst 2024 Jahre vor Chr. konnten die Larsa-Könige der Luzifer-Anunnaki von Sumerien die goldene Bundeslade erneut stehlen und wollten sofort wieder die Weltherrschaft von Babylon aus übernehmen. Sie zerstörten mit den Instrumenten der Bundeslade sumerische Städte, welche um das Tote Meer herum lagen, den heutigen Gebieten von Israel und Jordanien (In der Bibel ist die Zerstörung der sumerischen Städte als Zerstörung von

Sodom und Gomorrha überliefert).

Die Serres-Pharaonen der Thutmosiden übernahmen wieder die Herrschaft über Ägypten und die Rassen der Maji Gralslinie der Serres konnten die Bundeslade und

die Instrumente zurückgewinnen.

1670 bis 1550 Jahre vor Chr. gab es die große HyksosInvasion in Ägypten durch die Linie der Jehovah-Anunnaki, deren Macht erst durch den Pharao Ahmose durch die Einnahme der Stadt Auaris 1550 Jahre vor Chr. gebrochen werden konnte. Ahmose konnte die

Hyksos aus Ägypten vertreiben. Doch es gab immer wieder Angriffe der Hyksos.

Thutmosis der II. heiratete seine Stiefschwester Hatschepsut. Als Thutmosis II. starb, wurde sein einziger Sohn aus der Verbindung mit einer DrakonenAnunnaki-Nebenfrau Kronprinz. Hatschepsut übernahm als Pharaonen-Königin die Regentschaft für ihren

noch minderjährigen Stiefsohn.

Bereits ein Jahr später stahl Tuthmosis III. die Bundeslade aus dem Tempel der Serres Maji Gralslinie der Pharaonen-Königin Hatschepsut und übergab die Bundeslade den Hyksos mit der Bedingung alle noch in Ägypten lebenden Hyksos-Jehovah-Anunnaki aus

Ägypten zu entfernen.

Es kam zum Exodus der Hyksos 1459 Jahre vor Chr., wodurch die Angriffe beendet wurden. (Diese Geschichte wurde von den Anunnaki verdreht: Es gab nie einen Exodus der Hebräer.)

Die Hyksos-Jehovah-Anunnaki unter der Führung ihres Hyksos-Königs Moses wollten in ihre angestammten Gebiete in Vorderasien zurückkehren mit der Absicht, bei ihrem Zug nach Hause das gelobte Land der Hebräer einzunehmen, indem sie die engelhaften Menschen

der Hebräer der Gralslinie in Israel vernichten wollten.

Doch die von den Hyksos einstmals vertriebenen und in der Wüste lebenden ägyptischen Serres der Maji Gralslinie stellten die Hyksos in der Wüste und eroberten die

goldene Bundeslade zurück und übergaben sie der Pharaonen-Königin Hatschepsut, welche sie wieder im Hatschepsut-Tempel aufbewahrte. Die Serres haben damit die Ermordung der Hebräer und die Übernahme ihres Landes Israel verhindert.

Als Hatschepsut starb, wurde die Bundeslade wieder für kurze Zeit zur Innererde gebracht. Der Hybride Thutmosis III. wurde Pharao. Er war ein außergewöhnlich fähiger Militärführer, der mehrere Feldzüge in den vorderasiatischen Raum unternahm und die Grenzen

Ägyptens sicherte.

Erst unter Pharao Echnaton kamen Stecken und Stab wieder zum Einsatz und wurden nach seinem gewaltsamen Tod durch seinen Onkel wieder zur Innererde gebracht.

Doch schon sehr bald danach wurde dieser wertvolle Schatz von den Annu-Melchizedeks, die auf Innererde lebten und über die Bundeslade wachten, von eindringenden Jehovah-Anunnaki der Hyksos-Königslinie, die durch ein Portal von der Phantomerde hereingekommen waren, geraubt.

906 Jahre vor Chr. kam es zur Zerstörung des Tempels von König Solomon. Er war der Sohn Davids, einem Hyksos-König der Jehovah-Anunnaki. Sein Sohn Solomon war ein Hybride, väterlicherseits Hyksos Jehovah/Annu Melchizedek und mütterlicherseits ägyptische Serres Maji Gralslinie. Solomon wollte mit Hilfe der gestohlenen Objekte der Bundeslade den 2. Stamm der engelhaften Menschen der Hebräer vernichten und

das sogenannte versprochene Land für sich beanspruchen.

Die plejadischen Serres der smaragdgrünen Bündnisrassen intervenierten sofort. Sie kamen mit einem Raumschiff und wollten eigentlich die goldene Bundeslade mit den zwei Objekten nur aus Solomons Tempel teleportieren und sie wieder unter den Schutz der Königslinie der Maji Gralslinie stellen. Doch sie zerstörten aus Versehen den Tempel mit einem photoradionischen Wellenstrahl. Die Bundeslade wurde der

Maji Gralslinie der Bruderschaft der Essener aus der 1. Geburtswelle der Wurzelrasse der Muvarianer der Melchizedek Klosterrasse übergeben.

Erst 23 Jahre nach Chr. gab es wieder einen Angriff der Luzifer- und Jehovah-Anunnaki auf die geheime smaragdgrüne Bündnis-Mission der Maji Gralslinie der Essener-Bruderschaft, bei der die Bundeslade erneut in die Hände der Jehovah-Anunnaki fiel. Die Essener konnten

die Bundeslade und den Stecken zwar von der Illuminati-Linie der Noah-Abraham-Moses-Hyksos der AnnuMelchizedek-Linie zurückerobern, der Stab aber blieb

verschollen.

Die geheime smaragdgrüne Bündnis-Mission von Jeshua-Melchizedek Ben Sananda veranlasste Maria, Johannes den Täufer und einige Maji GralslinienMitglieder der Essener-Bruderschaft die Bundeslade mit dem Objekt des Steckens über Tel el Amarna durch die

Portal-Passage über Innererde nach Vale of Pewsey in England, dem früheren nördlichen Lohas-Atlantis zu bringen. Dort versteckten die Gesandten die Bundeslade.