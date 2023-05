Neue Studie zeigt, was Menschen tun, wenn die Welt untergeht

Was würden Sie tun, wenn Sie wüssten, dass die Welt bald untergehen würde?

Würden Sie Ihre Moral aufgeben und toben, oder würden Sie friedlich und Ihren Freunden gegenüber loyal bleiben?

Diese Frage lässt sich im wirklichen Leben nur schwer untersuchen, aber Forscher haben einen Weg gefunden, ein Videospiel als Stellvertreter für die Apokalypse zu verwenden.

Das Spiel heißt ArcheAge und ist ein Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) mit offener Welt, in dem Spieler erkunden, Quests absolvieren, Level aufsteigen und Ausrüstung sammeln können.

Die Forscher nutzten Daten aus einem Betatest des Spiels, bei dem die Spieler wussten, dass der Server nach 11 Wochen gelöscht werden würde und alle ihre Fortschritte und Charaktere verloren gehen würden.

Dies führte zu einer Situation, in der die Konsequenzen ihrer Handlungen bedeutungslos wurden, ähnlich wie manche Menschen sich fühlen würden, wenn die reale Welt unterginge.

Die Forscher analysierten über 270 Millionen Aufzeichnungen des Spielerverhaltens im Spiel, wie z. B. Questabschluss, Levelaufstieg, Fähigkeitsänderungen und Spielertötung.

Sie wollten sehen, ob die Spieler ihr Verhalten gegen Ende des Spiels änderten und ob sie irgendwelche Anzeichen von moralischem Verfall oder sozialem Zusammenbruch zeigten.

Die Ergebnisse waren überraschend friedlich, mit Ausnahme einiger Ausreißer, die sich dafür entschieden, andere Spieler häufiger zu töten.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass es keine offensichtlichen pandemischen Verhaltensänderungen gibt, aber einige Ausreißer zeigten eher asoziales Verhalten (z. B. das Töten von Spielern)“, schrieb das Team.

„Wir haben auch herausgefunden, dass die Spieler im Gegensatz zu dem beruhigenden Sprichwort „Selbst wenn ich wüsste, dass die Welt morgen in Trümmer geht, würde ich trotzdem meinen Apfelbaum pflanzen“ die Charakterentwicklung aufgegeben haben, was zu einem drastischen Rückgang bei der Erfüllung von Quests, beim Leveln und bei den Fähigkeiten geführt hat.“

Die Forscher fanden heraus, dass die meisten Spieler keine drastischen Veränderungen in ihrem Verhalten zeigten und dass diejenigen, die bis zum Ende des Spiels blieben, tendenziell friedlicher und loyaler waren als diejenigen, die früher gingen.

Die Forscher fanden außerdem heraus, dass die Spieler die Charakterentwicklung aufgaben, was zu einem starken Rückgang bei der Erfüllung von Quests, dem Levelaufstieg und den Fähigkeitsänderungen am Ende des Spiels führte.

Dies deutet darauf hin, dass sich die Menschen am Ende der Welt möglicherweise nicht mehr so ​​sehr um Selbstverbesserung oder persönliche Ziele kümmern.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass ihre Studie eine neuartige Möglichkeit bietet, menschliches Verhalten in der Endzeit zu untersuchen, indem sie ein Videospiel als Simulation verwenden.

Sie stellten außerdem fest, dass sich ihre Ergebnisse möglicherweise nicht auf andere Spiele oder reale Szenarien übertragen lassen, da unterschiedliche Faktoren das Verhalten von Menschen bei einer existenziellen Bedrohung beeinflussen könnten.

Sie hofften jedoch, dass ihre Studie weitere Forschung zu diesem Thema sowie ein ethischeres Spieldesign anregen würde, das die Auswirkungen von Spielenden auf die Spielerpsychologie berücksichtigt.

„Unsere Erkenntnisse, dass die Stimmung in bestimmten Chat-Kanälen sozialer Gruppierungen mit der Annäherung an die Endzeit zu ‚glücklicher‘ tendiert, sind ein erster Hinweis auf dieses pro-soziale Verhalten: „Bestehende soziale Beziehungen werden wahrscheinlich gestärkt“, schlussfolgerte das Team.

„Außerdem haben wir gesehen, dass Spieler, die bis zum Ende der Welt blieben, Spitzenwerte in der Anzahl kleiner temporärer Gruppierungen aufwiesen: Es bilden sich neue soziale Beziehungen.“

Die Studie wird in den Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion veröffentlicht und eine Vorabdruckversion – die nicht von Experten begutachtet wird – kann über arXiv abgerufen werden.