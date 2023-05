Stanford-Professor Garry Nolan sagt, dass Außerirdische zu „100 %“ unter uns leben (Video)

Ein Professor der Stanford University und prominenter Ufologe sagt, er glaube „zu 100 Prozent“ daran, dass Außerirdische nicht nur die Erde besucht haben, sondern „schon schon lange hier sind“ und möglicherweise sogar noch heute auf dem Planeten sind.

Dr. Garry Nolan, Professor für Pathologie an der medizinischen Fakultät von Stanford, stellte letzte Woche während der Salt iConnections- Konferenz in Manhattan in einer Sitzung mit dem Titel „Das Pentagon, außerirdische Intelligenz und abgestürzte UFOs“ die verblüffende Behauptung auf.

Moderator Alex Klokus fragte Nolan, ob er glaube, dass außerirdisches Leben die Erde besucht habe, und der Professor antwortete: „Ich denke, Sie können noch einen Schritt weiter gehen – es war nicht nur zu Besuch, es ist schon seit langer Zeit hier und es ist immer noch hier.“

„Weißt du, die Leute reden über das ‚Wow! Signal‘ auf der Suche nach außerirdischer Intelligenz. Das „Wow! „Signal“ ist, dass die Leute es fast regelmäßig sehen, das ist die Kommunikation, die bereits vorhanden ist“, sagte Nolan.

Das „ Wow! „Signal “ bezieht sich auf einen Ausbruch von Radiowellen, der 1977 aus dem Weltraum aufgenommen wurde. Das Signal war 30-mal stärker als typische Hintergrundstrahlung und veranlasste einige Astronomen zu der Annahme, dass es von Außerirdischen stammen könnte, die nach anderen Lebenszeichen suchten.

Wissenschaftler haben seitdem gesagt, dass das Geräusch auf natürliche Weise von einem Kometenpaar stammen könnte.

Klokus bemerkte, dass Nolans Aussage über außerirdisches Leben für viele „schwer zu glauben“ sei und bat ihn, seinen Behauptungen eine Wahrscheinlichkeit zuzuordnen.

„Hundertprozentig“, sagte Nolan. „Und das ist nicht nur meine Meinung. Das National Defense Authorization Act wurde letztes Jahr verabschiedet und im Dezember von [Präsident] Biden unterzeichnet. Dreißig Seiten davon befassen sich mit der Einrichtung eines Büros für nicht identifizierte Luftphänomene.“

Laut Nolan besteht das All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) aus etwa 25 Mitarbeitern, deren Aufgabe es ist, „die Informationen des gesamten US-Verteidigungsministeriums und der Geheimdienste zu sammeln und sie in einem einheitlichen Format zusammenzuführen und zum allerersten Mal dem Kongress bereit zu stellen.“

Außerdem wurde ein Whistleblower-Programm eingerichtet, das es Menschen ermöglicht, den Kongress zu kontaktieren und in geheimen Fällen Informationen weiterzugeben.

„Der jüngste Whistleblowing-Vorfall ereignete sich erst letztes Wochenende und hat in Washington für ein ziemliches Wespennest gesorgt“, sagte der Professor.

Auf die Frage, was der überzeugendste Beweis für seine Behauptung sei, dass außerirdisches Leben auf der Erde existiert, sagte Nolan: „Sie müssen sich nur ansehen, was Ihre Regierung derzeit dagegen unternimmt.“

Laut Nolan unterzeichneten zwölf US-Senatoren aller Hintergründe und Glaubensrichtungen die Erklärung und forderten weitere Informationen.

„Worauf stützen sie ihre Meinung? Sie stützen ihre Meinung auf die Dutzende von Personen, die sich auf die eine oder andere Weise gemeldet haben und in geheimen Rahmen mit ihnen gesprochen haben.“

Ein gutes Beispiel dafür, dass Außerirdische bereits angekommen sind und uns besuchen, sind die berühmten UFO-Sichtungen, die von Yalcin Yalman, einem Nachtwächter in der Türkei, aufgezeichnet wurden.

Die erste Sichtung begann im Jahr 2007 und ereignete sich erneut zwischen Mai und September 2008, meist bei dunklem Himmel (zwischen 20:00 und 5:00 Uhr), aber die Videos waren nicht klar genug, um die außerirdischen Bewohner zu erkennen, aber 2009 gelang Yalcin dies viel klarere Bilder zu filmen, als die Sichtung erneut über dem Marmarameer in der Nähe von Istanbul stattfand.

Die Videobänder wurden von „TÜBİTAK“ – dem Wissenschafts- und Technologieforschungsgremium der Türkei, dem Sirius Space SciencesCenter der Universität Istanbul – Abteilung für Astronomiewissenschaften, dem Tulitaks National Observatory und Dr. Roger Leir eingehend analysiert und sie alle kamen zu dem Schluss, dass die UFO-Sichtungen in der Türkei real sind und die UFO-Aufnahmen deutlich außerirdische Insassen zeigen. (siehe Titelbild).

