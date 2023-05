Verbotene Geschichte: Die Apokalypse im 19. Jahrhundert

Es gab nur sechs große Länder auf der Welt. Die Namen dieser Länder sind unbekannt. Nennen wir diese Länder konventionell „Supermächte“.

Obwohl dies die Definition von real ist, nicht herkömmlich. Sie waren wirklich riesig, buchstäblich und bildlich, weil einige Länder den gesamten Kontinent besetzten und das Niveau der wissenschaftlichen und technischen Entwicklung viel höher war als die Entwicklung unserer Zivilisation.

Südamerika Afrika mit Ausnahme der Mittelmeerküste Australien Indien, China, Indochina, Indonesien Atlantis, jetzt kennen wir die Antarktis Hyperborea, nennen wir dieses Land (Europa fiel unter dieses Gebiet).

Hyperboreas echter Name ist heute unbekannt. Es war ein riesiges Land, wo die Sonne nie untergeht. Die Beringstraße war nicht existent.

Der Arktische Ozean war nur ein hyperboreanisches Meer im Inneren und warmes, weil auf der ganzen Erde ein ebenso warmes subtropisches Klima herrschte, das eine Wasserdampfschicht in der Atmosphäre aufrechterhielt.

Es gab KEINE Wüsten, keine kalten Zonen oder ewig gefrorene Erde. Dichte, mehrjährige Wälder wuchsen im ganzen Land.

Die Menschen lebten im Einklang mit der Natur und genossen gute Gesundheit und ein langes Leben.

Meine Güte, gegenseitige Hilfe und Respekt standen an erster Stelle, all die universellen Werte, die wir anstreben, aber heute nicht erreichen können, wurden damals als selbstverständlich angesehen.

Im Jahr 1822, am 12. bis zu 13. im November wurden europaweit verschiedene Phänomene beobachtet. Unzähliges „Sternenschießen“ in Orenburg, Warschau und Köln nad Rhein, Blitz in Odessa, ein Feuerball, wie ein Feuerwerk und ein Lichtblitz, der einen kleinen Lichtvorhang entwickelt hat, der dann wieder aufleuchtete und in den hellen Farben des Regenbogens leuchte.

Menschen damals, die ein solches Ausmaß an Ereignissen nicht verstanden, schrieben sie natürlich Naturphänomene zu.

Der Verlauf der Ereignisse während des Krieges selbst ist bekannt, aber wir wissen nicht, was die eigentliche Ursache war, und wir werden es wahrscheinlich nie erfahren.

Es kam zu einem strategischen massiven Angriff mit Massenvernichtungswaffen durch Teppichbombardement auf „Bodenkontaktkassettenmunition“ in Kombination mit individuellen Schlägen besonders starker Sprengluftmunition, einschließlich der Konzentration mehrerer starker Schläge auf ein begrenztes Gebiet, die das Blütenland heiß werden ließ.

Eigentlich dauerte der Krieg selbst nicht lange, die Gesamtzeit der Kampfeinsätze in diesem Krieg betrug ein, maximal zwei Tage.

Eigentlich ging es im ganzen Krieg um Schlägeaustausch mit Massenvernichtungswaffen.

Die meisten Erdenbewohner waren sich nicht einmal bewusst, dass der Krieg begonnen und beendet war. Die Folge dauerte jedoch etwa zwei Jahre. So ein Begriff wie Flut ist also im Volksgedenken und Folklore vorhanden, aber an den Krieg selbst gibt es fast keine Erinnerung.

Und wenn wir das Thema öffentliche Erinnerung berührt haben, werde ich sofort die Frage beantworten, warum sich niemand an diesen Atomkrieg erinnert. Der erste und wichtigste Grund, der oben genannt wird, ist die kurze Dauer des Krieges selbst.

Der zweite Grund ist der sog. der subjektive Faktor der Wahrnehmung. In Wirklichkeit ist alles einfach, Menschen erzählen ihren Nachkommen Geschichten, oder was sie gesehen haben oder was ihre Vorfahren ihnen erzählt haben. Aber wenn es solche Geschichten nicht gibt, heißt das nicht, dass es nicht passiert ist, ihre Vorfahren erinnern sich einfach nicht (habe es nicht gesehen, kann es nicht erklären usw. ) .

Vielleicht hatten sie Glück, in einem Gebiet zu leben, das frei von Atomschlägen war und die Folgenkatastrophen nicht so schrecklich waren. Vielleicht war ihre Geschichte mehr allegorisch, vielleicht bildlich.

Es gibt selten Hinweise auf Feuerbälle, weil es Menschen gab, die die nukleare Explosion aus sicherer Entfernung beobachtet und die Kraft fanden, sie überhaupt aufzuzeichnen und die Dokumente im Archiv aufbewahrt wurden.

1887 präsentierte Daniel Kirkwood in den USA die wichtigsten Ereignisse der 19 in seinem vierteljährlichen „Proceedings of the American Philosophical Society“, das seit 1838 in den USA veröffentlicht wurde: Wissenschaftler, die der Idee eines Atomkriegs Anfang des 19. skeptisch gegenüberstehen.

Versuche eine andere Erklärung für versunkene Gebäude, Wüsten und andere Diskrepanzen in der offiziellen Geschichte zu finden. Und eine solche Erklärung ist ein Asteroid/Komet.

Aber es gibt keinen Beweis dafür, dass Krater, die über verschiedene Gebiete verstreut sind, von Meteoriten stammen.

Dies ist nur die einzige bequeme Angebotversion, die die offizielle Wissenschaft der Öffentlichkeit anbieten will.

Bolivien ist eines der interessantesten Länder in der antiken Geschichte. Legenden erzählen von Bolivien als eines der wichtigsten Zentren des Goldabbaus für die Annunaki, aber auch als eines der Zentren einer jüngeren Zivilisation, die als Tartaria bekannt ist.

Das Bild ist von einem Ort namens El Sillar, wo nach unterschiedlichen Meinungen Plasma oder andere zerstörerische Waffen eingesetzt wurden. Der Ort erinnert an zerstörte Mauern und Gebäude.