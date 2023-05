Der Fall Stonehenge – 3. Januar 1797

Was passierte in Stonehenge and 3. Januar 1797? Was führte zum Fall dreier großer Megalithen – genau genommen einem zusammenhängenden Trilithon (aus zwei Trägersäulen und einem Querträger)? Ich will mal die offizielle Version voranschicken: plötzliches Tauwetter nach Schnee …

Es gibt Aquarelle aus der Zeit (hier in Schwarz-Weiss) VOR und NACH dem Fall. (Die Zeichnungen wurden seltsamerweise recht „analog“ gefertigt, wie auf nachträgliche Anordnung. Das erste stammt wohl von Thomas Rackett, das andere von jemand anderem. Ich bin nicht der erste, der sich über die nahezu identische Handschrift wundert).

Von Anfang 1797 bis zu seiner Wiedererrichtung im Jahr 1958 lag der Trilithon auf dem Boden und war dem Vandalismus von Besuchern ausgesetzt, die davon regen Gebrauch machten. Vielleicht auf Anweisung? (Bilder von Stonehenge die Sie nicht zu sehen bekommen sollen (Video))

„Die Leute beschwerten sich darüber, als es passierte, und es kursierte das, was man als ländlichen Mythos bezeichnen könnte, dass man in Amesbury einen Hammer zu diesem Zweck mieten konnte – etwas, von dem niemand beweisen konnte, dass es tatsächlich der Fall war. “ (Zitat: Mike Pitts FSA, Autor von How to Build Stonehenge (Thames & Hudson))(Quelle).

Souvenirjäger haben sich anschließend fortlaufend über die Reste hergemacht.

Nach dem Fall (Bildquelle)

Hier der offizielle Bericht von 1797, der uns die „Geschichte“ erklären soll

IX.Account of the Fall of some of the Stonehenge, in a Letter from William George Maton, M.B.F.A.S. to Aylmer Bourke Lambert, Esq. F.R.S. und F.A.S. (Quelle: Wikisource)

Gelesen am 29. Juni 1797.

„Sehr geehrter Herr …,

nachdem ich in letzter Zeit mehr Zeit hatte, Bemerkungen über die Veränderung des Aussehens von Stonehenge zu machen, die durch den Fall einiger Steine im Januar letzten Jahres hervorgerufen wurde, als bei meinem ersten Besuch an diesem Ort, bin ich bestrebt, der Antiquarian Society einen vollständigeren und korrekteren Bericht darüber vorzulegen, als Sie mir die Ehre erwiesen haben, ihn zu übermitteln.

Am dritten des bereits erwähnten Monats verspürten einige Leute, die eine halbe Meile von Stonehenge entfernt mit dem Pflügen beschäftigt waren, plötzlich eine beträchtliche Erschütterung des Bodens, die, wie sie später feststellten, durch das Herabfallen von zwei der größten Steine und deren Pfosten verursacht wurde. Dass die Erschütterung so spürbar war, wird nicht unglaublich erscheinen, wenn ich das Gewicht dieser Steine nenne; aber es mag angebracht sein, zunächst zu erwähnen, aus welchem Teil des Bauwerks sie bestanden und wie groß sie jeweils waren.

Von den fünf Steinsätzen, die Dr. Stukely ausdrücklich als Trilithen bezeichnete (jeder besteht aus zwei Stützen und einem Querträger), waren drei in ihrer ursprünglichen Position und vollständig erhalten geblieben, zwei auf der linken Seite, wenn man vom Eingang zum Altarstein geht, und einer auf der rechten Seite. Der letztgenannte Trilithon[1] ist nun dem Boden gleichgemacht.

Er ist nach außen, fast in westlicher Richtung, gefallen, wobei der Pfosten bei seinem Fall gegen einen der Steine des äußeren Kreises stieß, der dadurch jedoch nicht sehr stark aus der Senkrechten gebracht worden ist. Da die unteren Enden der beiden Pfosten oder Stützen nun sichtbar sind, können wir die Form feststellen, in der sie behauen wurden. Sie sind nicht rechtwinklig, sondern so abgeschrägt, dass der Stein, der dem oberen Teil des Adytums am nächsten stand, auf der einen Seite 22 Fuß und auf der anderen nicht ganz 20 Fuß lang ist; der Unterschied zwischen den entsprechenden Seiten des anderen Trägers ist noch größer, der eine ist sogar 23 und der andere kaum 19 Fuß lang.

Die Breite eines jeden ist (bei einer mittleren) 7 Fuß 9 Zoll, und die Dicke 3 Fuß. Der Pfosten, der ein vollkommenes Parallelepipedon ist, misst 16 Fuß in der Länge, 4 Fuß 6 Zoll in der Breite und 2 Fuß 6 Zoll in der Dicke.

Wenn nun ein Kubikzoll der Substanz[2], aus der die oben genannten Steine bestehen, nach meinen Experimenten 1 Unze 6 Pennyweights wiegt, beträgt das Gewicht des gesamten Trilithons fast 70 Tonnen.

Allein der Pfeiler wiegt deutlich mehr als 11 Tonnen. Dieser Stein, der etwa 2 Fuß über die Stützen hinausragte, hinterließ im Boden einen Abdruck von sieben Zoll oder mehr; er wurde in seiner Rollneigung durch den Stein, auf den er beim Fallen traf, aufgehalten. Die Stützen, natürlich, sind nicht so tief gesunken; in der Tat fiel einer von ihnen auf einen Stein, der zum zweiten Kreis gehört, von dem ich zuerst annahm, er sei von ihm heruntergeworfen worden, der aber, wenn ich mich an Pläne des früheren Zustands des Bauwerks erinnere, schon lange auf dem Boden liegt.

Obwohl ich einen solchen Angriff der Zeit und der Elemente auf dieses ehrwürdige Bauwerk nicht ohne Gefühle der Ehrfurcht und des Bedauerns betrachten konnte, muss ich zugeben, dass diese Gefühle in gewissem Maße durch die Genugtuung aufgewogen wurden, dass ich nun in der Lage war, die ursprüngliche Tiefe dieser gewaltigen Steine im Boden zu entdecken.

Es hat den Anschein, dass der längere der beiden Träger nicht mehr als 3 Fuß und 6 Zoll tief war (in der Mitte gemessen), und der andere nur wenig mehr als 3 Fuß. In den Hohlräumen, die der Boden hinterließ, befanden sich einige Steinfragmente, die von der gleichen Beschaffenheit wie die des Trilithons waren, sowie einige Kreidemassen. Es scheint, dass diese Materialien hier platziert wurden, um die senkrechte Position der Stützen zu sichern.

Die unmittelbare Ursache für diese denkwürdige Veränderung des Zustands von Stonehenge muss das plötzliche und schnelle Tauwetter gewesen sein, das am Tag vor dem Umsturz der Steine einsetzte und auf einen sehr tiefen Schnee folgte. Höchstwahrscheinlich war der Trilithon ursprünglich vollkommen aufrecht, hatte aber schon lange vor seinem Fall eine gewisse Schräglage angenommen. Diese Neigung wurde von Dr. Stukely festgestellt, obwohl sie meines Erachtens nicht so stark war, wie sie in seiner Nordansicht von Stonehenge dargestellt ist.

Einer der Stützpfeiler hatte infolge von Korrosion durch Witterungseinflüsse in der Nähe seines Fundaments viel von seiner ursprünglichen Masse verloren; auch dieser Umstand machte ihn weniger sicher. Da beide so unbedeutend tief im Boden steckten, muss eine plötzliche, wenn auch nur geringfügige Verringerung des Drucks des letzteren gegen die geneigte Seite aufgrund der Erschütterung, die der Pfosten erleiden würde, völlig ausgereicht haben, um den Sturz des Ganzen zu verursachen.

Es ist daher wahrscheinlich, dass sich mehrere Jahrhunderte lang keine Veränderung ereignet hat, und der späte Unfall ist der einzige Umstand, der mit Genauigkeit festgestellt werden konnte, und kann als ein bemerkenswertes Ereignis in der Geschichte dieses edlen Monuments der antiken Kunst betrachtet werden.“

Quelle