Vergessene Geschichte: Die Apokalypse im 19. Jahrhundert (Teil 3)

Wir sind uns des Verlaufs der Ereignisse während des Atomkrieges selbst durchaus bewusst, aber wir wissen nicht, was seine wahre Ursache war, und werden dies höchstwahrscheinlich auch nie erfahren.

Hier kann ich nur davon ausgehen, dass der Konflikt wegen der Mittelmeerküste Afrikas und insbesondere des Territoriums Marokkos begann.

Der afrikanische Staat beanspruchte wahrscheinlich den gesamten Kontinent, sein nördlicher Teil wurde jedoch, modern ausgedrückt, von „slawischen Völkern“ bewohnt.

Ich möchte sofort betonen, dass die Menschen anfangs eins waren, es nicht einmal einen Begriff von „Nationalität“ gab, alle Nationalitäten werden später erfunden, aber wir werden später auf dieses Thema zurückkommen, aber jetzt betrachten wir die Chronologie von Ereignissen. (Fortsetzung von Teil 2)

Nach unserer Annahme wollte der afrikanische Staat die Mittelmeerküste des Kontinents unter seine Kontrolle bringen und auf dieser Grundlage kam es zu einem Konflikt.

Wahrscheinlich gab es Versuche, das Problem durch Diplomatie zu lösen, da der Union von Hyperborea und Indien die Union von Afrika und Australien entgegenstand.

Wir wissen nicht, wie lange die Verhandlungen dauerten und wie sie endeten, aber an einem der Herbsttage, nach dem modernen Kalender, Ende Oktober, wurden Interkontinentalraketen der Boden-Boden-Klasse auf Afrika abgefeuert. Afrika startete gezielte Atomangriffe auf wirtschaftlich wichtige und dicht besiedelte Regionen Sibiriens und Nordamerikas.

Australien startete ähnliche Präzisionsangriffe gegen Sibirien und Indien.

Hyperborea führte punktgenaue Vergeltungsschläge in den Gebieten Afrikas und Australiens durch. Indien gab eine Antwort nur in Richtung Australien, da zu diesem Zeitpunkt noch Handelsabkommen mit Afrika in Kraft waren.

Im militärischen Bereich gibt es das Konzept von Hauptzielen und Nebenzielen, und diese punktuellen Angriffe wurden genau auf die Hauptziele durchgeführt.

Nach gezielten Angriffen aktivierten die Perimetersysteme beider Konfliktparteien den Abschuss aller oder der meisten ihrer verfügbaren Atomwaffen. Später wurde dieses System „Waffe der Vergeltung“ genannt. Dank der Maßnahmen der Luftverteidigungssysteme wurden einige der abgefeuerten Raketen zerstört und erreichten ihre Ziele nicht. Aber es gab viele Raketen, zu viele. …

Die Folgen dieses Krieges sind schrecklich. Dies sind 500 Millionen Bürger des Russischen Reiches, die im 19. Jahrhundert verschwunden sind.

Dies ist ein junger Wald, der nicht älter als 200 Jahre ist, und das Fehlen von Friedhöfen, die älter als 200 Jahre sind, eine Schicht schwarzer Erde unter Lehm in einer Tiefe von etwa drei Meter und Daten über menschliche Krankheiten.

Zwei Krankheiten unbekannter Herkunft, die sich im 19. Jahrhundert ausbreiteten, sind Schwindsucht und Krebs.

Ja, diese Krankheiten waren schon früher bekannt, aber im 19. Jahrhundert gab es aus irgendeinem Grund besonders viele davon. Heute haben Wissenschaftler genügend Versuchstiere gequält, um mit Sicherheit zu wissen, dass zumindest Krebs durch erhöhte Strahlenbelastung entsteht.

Der hohe radioaktive Hintergrund auf der ganzen Welt könnte für die Zunahme dieser Krankheiten im 19. Jahrhundert verantwortlich gewesen sein.

Auf die eine oder andere Weise haben wir diesen Krieg gewonnen. Aber es war ein „Pyrrhussieg“, denn a priori gibt es in einem Atomkrieg keine Gewinner.

Mehrere Dutzend Milliarden Menschen kamen auf beiden Seiten durch bloße Angriffe mit Massenvernichtungswaffen ums Leben.

Riesige Gebiete, in denen noch vor kurzem Leben herrschte, wurden in radioaktive Asche verwandelt und blieben dies viele Jahre lang. Atlantis wurde weggespült und dann eingefroren.

Und wenn in Sibirien und Kanada aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit im Laufe der Zeit das Leben zurückkehrte und diese Gebiete überwuchert wurden, dann sind die meisten Afrikas und Australiens immer noch Wüste.

Die überlebenden Führer des afrikanischen Staates flohen zunächst nach Südamerika, und als dort eine Revolution stattfand und die herrschende Dynastie gestürzt wurde und die europäischen Länder ihre Unabhängigkeit erlangten, verlagerten sich die Mängel nach London.

Über die Wiederbelebung der Welt und die Festlegung von Grenzen in den einst vereinten Ländern werden wir heute etwas später ausführlicher sprechen. Die Jahre vergingen.

Anstelle der verbrannten Wälder sind neue entstanden. Aus Trichtern wurden Seen. Die nördlichen Wüsten wie Sibirien und Kanada waren mit Wäldern bewachsen, und die meisten radioaktiven Isotope zerfielen im Laufe der Zeit, kurzlebige Isotope zerfielen vollständig, was den gesamten radioaktiven Hintergrund innerhalb von 1-2 Generationen reduzierte.

An dieser Stelle möchte ich auf die besondere Gestaltung einiger spezieller thermonuklearer Ladungen hinweisen.

Die Freisetzung von Isotopen ist dort leistungsmäßig deutlich geringer. Und das geschieht auch im Krieg, da der Feind kein schmutziges Territorium braucht. …

Fortsetzung folgt…