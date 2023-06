Welche Bedeutung hat „der Baum des Lebens“ im Zentrum unserer Erde?

Nordische Mythen besagen, dass es schon lange her ist, dass im Zentrum (auf der Oberfläche) unserer Erde – Midgard ein riesiger Baum namens Yggdrasil – der BAUM DES LEBENS – stand.

Der Baum des Lebens Yggdrasil verbindet alles in VES – FRIEDEN (Rassen auf der ganzen Welt) oder mit anderen Kontinenten, die sich hinter den Eismauern unserer Erde befinden.

Wir sind nicht allein und wir waren es nie, wir haben es nur vergessen. Yggdrasil diente wohl als eine Art Portal.

Auf welche Weise, schwer zu sagen. Vielleicht mit physischen Tunneln unterirdisch, vielleicht wie das sog. „Sternentor“.

Der Baum des Lebens diente den Menschen auch als Erinnerung daran, dass sie nie allein sind und immer mit der ganzen Welt verbunden sind.

Die Wurzeln von Yggdrasil sind tief und wachsen tief in die Erde und erhalten Nahrung von Mutter Erde.

Die Äste des Baumes erreichten den Himmel und erhielten Energie von der Sonne.

Antike Slawen sagten, dass Mutter Erde Knochen aus Steinen, Haare aus Gras, Blut aus dem Ozean hat und vom Wind atmet.

Andere „gewöhnliche“ Bäume produzierten monatlich Obst, auf jedem Baum gab es mehrere Arten von Obst, die jeden Menschen nährten.

Die Blätter der Bäume wurden zur Heilung verwendet.

Hier ein Auszug aus Wikipedia:

Yggdrasil, altnordisch Yggdrasill, auch: Weltesche, ist in der nordischen Mythologie der Name einer Esche, die als Weltenbaum den gesamten Kosmos verkörpert. Andere Namen dieses Baums waren wohl Mimameid oder Lärad.

Nachdem in der Edda die Götter den Ur-Riesen Ymir getötet haben, erschaffen sie, dem Mythos nach, aus seinem Leichnam alle existierenden Dinge. Die Weltenesche Yggdrasil ist der erste Baum, der wächst. Er ist der größte und prächtigste Baum der Welt. Seine Äste breiten sich über alle neun Welten aus und erstrecken sich über den Himmel. Ein Adler ohne Namen sitzt im Geäst, zwischen seinen Augen ist ein Habicht, der Vedrfölnir genannt wird.

Yggdrasil hat drei große Wurzeln, von denen eine nach Jötunheim, dem Land der Riesen, wächst, wo sich auch Mimirs Brunnen befindet. Die andere Wurzel führt nach Niflheim zur Quelle Hvergelmir, wo der Drache Nidhöggr an ihr nagt. Die dritte Wurzel findet sich in der Nähe von Asgard. Das Eichhörnchen Ratatöskr klettert immer zwischen der Baumkrone und Wurzeln hin und her und verbreitet dabei üble Nachrede vom Adler bis zum Drachen. Vier Hirsche namens Dain, Dwalin, Dunneir und Durathror fressen die Triebe der Weltenesche ab. Die zwei Schlangen Goin und Moin, die von Grafwitnir (Grabeswolf) abstammen, nagen an den Wurzeln von Yggdrasil.

Unter den Zweigen des Baums halten die Götter Gericht. Am Fuße Yggdrasils liegt auch der Urdbrunnen, an dem die drei Nornen Urd (das Gewordene), Verdandi (das Werdende) und Skuld (was da kommen soll) ihren Sitz haben, die das Schicksal der Menschen bestimmen. Wenn Yggdrasil zu beben (oder zu welken) beginnt, naht das Weltenende Ragnarök.