Filmte eine Drohne die Kreatur Chupacabra in Bolivien? (Video)

Eine eigenartige Drohnenaufnahme aus Bolivien zeigt etwas, das wie eine zweibeinige Kreatur aussieht, die in einem Feld mit Feldfrüchten lauert, und einige vermuten, dass es sich bei der Kuriosität um den berüchtigten Chupacabra handeln könnte.

Einem lokalen Medienbericht zufolge wurde das rätselhafte Video kürzlich in der Nähe der Stadt Oruro aufgenommen. Auf dem Filmmaterial fliegt die Drohne über ein riesiges Feld mit Feldfrüchten und unten auf dem Boden sieht man eine große dunkle Gestalt, die gebeugt auf zwei Beinen zu stehen scheint.

Die rätselhafte Anomalie blieb vermutlich unbemerkt, als das Video gedreht wurde, da das UAV leider keinen Versuch unternimmt, einen besseren Blick auf die mysteriöse Kreatur im Feld zu werfen.

„Es ist seltsam, es sieht aus wie ein Hund, aber es hat weiter hinten einen Buckel“, beobachtete die Gebietsbewohnerin Carla Flores, „auf den Bildern hat es die gleiche Position wie der ‚Chupacabra‘.“

Ein Grund, warum sie und viele andere in Die Gegend vermutet, dass es sich bei der Kreatur um das berüchtigte Monster der kryptozoologischen Überlieferungen handeln könnte, da in Oruro zuvor mehrere seltsame Tötungen stattgefunden haben, bei denen Kühe, Lamas und Alpakas auf unerklärliche und beunruhigende Weise ohne Blut aufgefunden wurden.

Als die örtlichen Bauern das Filmmaterial sahen, versuchten sie, die im Video entdeckte Kreatur aufzuspüren, doch ihre Suchbemühungen erwiesen sich als erfolglos.

Viele glauben jedoch, dass sich das mörderische Monster in ihrer Mitte aufhalten könnte, und sind sogar so weit gegangen, Lichter rund um ihr Grundstück anzubringen, in der Hoffnung, die Kreatur entweder davon abzuhalten, sich an ihrem Vieh zu erfreuen, oder, im schlimmsten Fall, ein Tier zu fangen und einen Einblick in den „Ziegensauger“ in Aktion zu haben.

Skeptiker sagen natürlich, dass das Filmmaterial nicht klar genug sei, um genau zu bestimmen, was die Anomalie auf dem Feld sein könnte, und lehnen die Chupacabra lediglich als eine urbane Legende und nicht als echtes Raubtier auf der Jagd ab.

Video: