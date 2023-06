Wissenschaftler gehen davon aus, dass Menschen im Jahr 2050 ein Alter von bis zu 150 Jahren erreichen können

Ärzte und Wissenschaftler auf der ganzen Welt arbeiten an neuen Methoden und Technologien, die die Lebenserwartung des Menschen deutlich verlängern können.

Laut der neuesten Forschung von Prof. Dr. Ernst von Schwartz können gesunde Menschen bis zum Jahr 2050 das 150. Lebensjahr erreichen.

Professor Schwartz teilte der Welt in seinem neuen Buch „Secrets of Immortality“ seine Gedanken und Entdeckungen auf dem Gebiet der Biotechnologie und Medizin mit. Er argumentiert, dass die Schlüsselfaktoren, die es Menschen ermöglichen, ein so hohes Alter zu erreichen, die Lebensqualität und die Aktivität sind.

„Ich denke, dass die Menschen in den nächsten fünf, sieben oder acht Jahren 120 Jahre alt werden werden. Wir können das Leben verlängern. Aber wir sprechen von aktiven Menschen: körperlich aktiven, geistig aktiven, sozial aktiven Menschen. Darüber hinaus werden Sie, wenn Sie weiter gehen – in weiteren 10 Jahren – wahrscheinlich 150 Jahre erreichen“, bemerkt Dr. Schwartz.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Erreichen dieses Alters durch eine Kombination verschiedener Faktoren möglich ist. Zunächst einmal spielt ein gesunder Lebensstil, einschließlich richtiger Ernährung, regelmäßiger Bewegung und Aufrechterhaltung der geistigen Aktivität, eine wichtige Rolle.

Darüber hinaus wird es mit der Entwicklung der regenerativen Medizin möglich, geschädigte Gewebe und Organe zu reparieren, was wiederum zu einer Erhöhung der Lebenserwartung führen kann.

„Wir haben die Mittel in unseren Händen. Und ganz einfache Dinge wie Ernährung, Bewegung, den Mangel auffüllen und dann mit regenerativer Medizin, die, wenn wir sie wirklich befolgen, Menschen 150 Jahre alt werden können“, sagt Schwartz.

Das Ziel der Wissenschaftler besteht jedoch nicht einfach darin, die Zahl der Lebensjahre zu erhöhen. Sie zielen darauf ab, die „Gesundheitszeit“ eines Menschen zu verlängern, also die Produktivität, Lebensqualität und Mobilität über ein langes Alter hinweg zu erhalten.

Dank der Fortschritte in Biotechnologie und Medizin wird der Weg zu einem langen Leben heute immer realer.

Die Veröffentlichung von Dr. Schwartz beschreibt die neuesten fortschrittlichen Errungenschaften und zeigt uns die Aussicht auf eine steigende Lebenserwartung und sogar die Möglichkeit, biologische Unsterblichkeit zu erreichen.

Es wird erwartet, dass die Menschen in Zukunft Zugang zu wirksameren Therapien, der Fähigkeit zur Reparatur und Regeneration von Organen sowie zu neuen Medikamenten haben, die Jugend und Gesundheit fördern.

All dies hat das Potenzial, unser Verständnis vom Alter zu revolutionieren und es den Menschen zu ermöglichen, das Leben bis zum Alter von 150 Jahren in vollen Zügen zu genießen.

Das Streben nach einer längeren menschlichen Lebensspanne könnte sich als weitaus aufregender und optimistischer erweisen, als wir es uns jemals vorgestellt haben.