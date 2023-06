Unsere Realität könnte von Menschen aus der Zukunft erschaffen worden sein

Rich Terrill, Informatiker am Jet Propulsion Laboratory der NASA, glaubt, dass unser Universum durchaus eine Simulation mit künstlich intelligenten Bewohnern sein könnte, die an ihre Welt glauben.

„Wir leben in einer Generation nach den Göttern, die diese Universen erschaffen“, sagte er.

Terrill meinte, dass unsere Realität von Menschen aus der Zukunft geschaffen wurde. Und er ist mit seiner Meinung nicht allein.

Der Mathematiker, Philosoph und Physiker Nick Bostrom von der Universität Oxford denkt genauso.

„Während die Welt, die wir sehen, in gewissem Sinne ‚real‘ ist, liegt sie nicht auf einer grundlegenden Ebene der Realität. Wir leben in einem Computerprogramm, das von einer Art superintelligenter Rasse geschaffen wurde“, sagt er.

Bostrom geht in seinen Ausführungen vom „kopernikanischen Prinzip“ aus. Der Astronom, der die Idee verbreitete, dass die Sonne das Zentrum des Sonnensystems sei, behauptete, dass die Erde „nichts Besonderes“ sei.

Technisch gesehen könnten wir uns auf jedem Planeten derselben Größe befinden und jeden Stern derselben Größe umkreisen, und das Universum würde für uns fast genauso aussehen wie jetzt.

„Wenn Außerirdische oder zukünftige Menschen mit einem Supercomputer eine virtuelle Erde erschaffen hätten, gäbe es keinen Grund, warum sie nicht eine Million davon erschaffen könnten. Die Zahlen sprechen also gegen uns. Es kann Milliarden simulierter Welten geben und höchstens eine „echte“.

Das kopernikanische Prinzip besagt, dass wir uns auf dieser Grundlage eher in einer der Simulationen wiederfinden als in der Realität“, sagt Bostrom.

Können wir jemals wissen, ob die Modellhypothese richtig ist? Bostrom glaubt, dass es immer eine Chance gibt, dass wir eines Tages einen absichtlichen oder zufälligen Hinweis finden, der in der Simulation versteckt ist.

Aber das ist das Schlimmste. Der Harvard-Astronom Abraham Loeb sagt, dass nichts mehr von Bedeutung wäre, wenn wir bestätigen würden, dass unsere „Realität“ nicht real ist.

Alle Gesetze und das System selbst werden sofort zusammenbrechen. Der Zerfall der Gesellschaft wird beginnen.

Preston Greene, außerordentlicher Professor für Philosophie an der Nanyang Technological University in Singapur, geht sogar noch weiter. Er argumentiert, dass das Spiel vorbei sein könnte, wenn Wissenschaftler einen Weg finden könnten, zu bestätigen, dass unser Universum eine Simulation ist.

In einem in der New York Times veröffentlichten Artikel schrieb er: „Wenn wir beweisen könnten, dass wir in einer Simulation leben, könnte das unsere Schöpfer dazu zwingen, die Simulation zu stoppen – um unsere Welt zu zerstören.“

Das Nachdenken über den „Schöpfer“ des simulierten Universums bringt die moderne Wissenschaft sehr nahe an die Theologie.

Die neuen Theorien bringen uns den frühesten Vorstellungen der Menschheit von einer Welt näher, in der ein Schöpfer von außerhalb des Universums über uns wacht.

Warum er uns erschaffen hat, können wir nur vermuten. Und vielleicht ist es besser, wenn wir ihn nie verstehen.