2 Sonnen gehen auf: Super seltene Sichtung, die diese Woche in Neuseeland gesehen wurde (Video)

Es gibt zwei aufgehende Sonnen – beide hell, beide nebeneinander, eine nur etwas kleiner als die andere.

Das Foto, das Angel Townend aus Bay of Plenty, Neuseeland, am Dienstag, dem 21. Juni 2023, aufgenommen hat, wurde nicht manipuliert und zeigt, was sie bei Sonnenaufgang sah.

„Bitte sehen Sie sich die Bilder an. Da die beiden Sonnen nebeneinander lagen … die rechte erschien kleiner, tauchte dann mit der Sonne auf und zog sich zurück, bevor sie bei Sonnenaufgang in den Wolken verschwand. Was denken Sie?“ fragte Angel bei WeatherWatch.co.nz .

Unsere Antwort? Es ist eine fantastische und sehr seltene optische Täuschung.

„Trugbilder entstehen, wenn Partikel in der Atmosphäre Licht brechen oder beugen – und das geschieht häufig, wenn die Sonne durch eine ‚dickere‘ Atmosphäre auf- oder untergeht“, sagt Philip Duncan, Chefprognostiker von WeatherWatch.co.nz .

„In den mehr als 16 Jahren, in denen wir WeatherWatch.co.nz betreiben, hatten wir noch nie ein Foto einer Doppelsonne wie dieses, das ist sehr cool!“

Angel sagt, dass die Fotos unten „nicht die Symmetrie oder Trennung der beiden [Sonnen] einfangen, die wir mit bloßem Auge hatten“.

Ihre Fotos wurden am Dienstag, dem 20. Juni, im ländlichen Katikati in der Western Bay of Plenty aufgenommen – mit Blick auf den Pazifischen Ozean. Die Zeit vom ersten bis zum letzten Foto beträgt 7:32 Uhr und 7:35 Uhr.

Wie selten ist dieser Anblick? Sehr.

In einem Bericht von NBC News aus dem Jahr 2011 wurde eine Doppelsonne über China gesehen und von einem US-Astronomen als „verdammt selten“ und „von der Wissenschaft nicht vollständig erklärt“ beschrieben.

„Optische Täuschungen treten am häufigsten morgens und abends auf, wenn die Sonne durch eine dickere Schicht der Erdatmosphäre scheint“, sagt Philip Duncan.

„Staub, Gase und Partikel können das Licht auf eine Weise verdrehen, die nicht immer sofort Sinn ergibt – aber viele von uns haben gesehen, wie die Sonne das Meer bei Sonnenaufgang/Sonnenuntergang „küsst“ (wo sie eine Art Achterform annimmt) – das ist im Grunde eine andere Version davon.“

Star-Wars- Freaks werden die Anspielung auf Tatooine kennen, den Planeten in Star Wars, der bekanntermaßen zwei Sonnen hatte und aufgrund des Doppelsternsystems dünn besiedelt war, was dazu führte, dass der Welt das nötige Oberflächenwasser fehlte, um eine große Bevölkerung zu ernähren.

Video: In dem Video wird darüber gesprochen ob es keine optische Täuschung ist, sondern eher ein Doppelsternsystem, bzw. ein Stern der hinter der Sonne lauert. Was meinen Sie?