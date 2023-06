Baalbek: Die Stadt, die 5377 v. Chr. von Kain und den Anunnaki erbaut wurde

Baalbek bedeutet „Herr des Bekaa-Tals“ und seine Ruinen liegen 65 km (42 Meilen) nordöstlich von Beirut.

Es ist bekannt, dass Baal in Phönizien, Kanaaniten und Syrien nicht nur ein „Meister“ oder „Herr“ ist, sondern auch eine bestimmte Gottheit (nicht zu verwechseln mit dem Schöpfergott – El), der in Sumer (und dann in Akkad, Assyrien) existierte. Marduk war der Sohn von Enki, einem der beiden höchsten Götter von Sumer / Babylon.

Marduk hielt sich für den Anführer des Zeitalters des Widders, das (nach Ansicht einiger moderner Esoteriker) um 2310 v. Chr. begann und um 150/160 v. Chr. endete.

„Der Patriarch der libanesischen maronitischen Gemeinschaft, Estfan Doveigi, schrieb: „Der Legende nach ist die Festung von Baalbek das älteste Gebäude der Welt.“

Es wurde vom Sohn Adam Kains im Jahr 133 nach der Erschaffung der Welt in einem Anfall wahnsinniger Wut erbaut. Er benannte es nach seinem Sohn Henoch und bevölkerte es mit Riesen, die von der Sintflut für ihre Missetat bestraft wurden.“

Die Maroniten sind der östliche Zweig des Katholizismus (die selbstverwaltete maronitische Kirche). 133 Jahre nach der Erschaffung der Welt (5.509 v. Chr. gemäß der Chronologie der Septuaginta) ist dies das Jahr 5.377 v. Chr. – der Beginn des Aufstiegs von Sumer, in dem den sumerischen Texten zufolge die Anunnaki herrschten – und die Sumerer sie als Götter betrachteten.

Anscheinend handelt es sich bei den Anunnaki um die Elohim, die am Anfang des Buches Genesis erwähnt werden. Dies sind die gleichen „gefallenen Engel“ aus dem 6. Kapitel des Buches Genesis oder „Wächter“ im Buch Henoch, Noahs Urgroßvater, der von irdischen Frauen in Versuchung geführt wurde und sie als Frauen und ihre Kinder von der Erde nahmen und werden im 6. Kapitel des Buches Genesis als „Riesen“ erwähnt.

Kain und die Anunnaki

Das sind die „Riesen“, mit denen Kain das von ihm erbaute Proto-Baalbek bevölkerte. Laut Zecharia Sitchin (und vielen nach ihm) handelt es sich bei den Anunnaki um mehrere hundert (bis zu tausend) Außerirdische, freiwillige Migranten aus einer außerirdischen hochentwickelten Zivilisation, die sich vor etwa 200.000 Jahren mithilfe von Gentechnik Helfer erschufen, ursprünglich „primitive Arbeiter“ genannt. Das waren die Protosumer.

Auf die eine oder andere Weise waren es vielleicht die Anunnaki, die in der Antike dieses riesige megalithische Mauerwerk zu einem ganz eigenen Zweck errichteten – von dem wir heute nur noch Ruinen sehen können.

Wir stellen auch fest, dass Baalbek nicht der Ort ist, an den Kain laut dem biblischen Buch Genesis (Gen. 4:16) nach der Ermordung seines Bruders Abel vertrieben wurde (nicht das „Land Nod“), denn laut dem selben Kapitel des Buches Genesis liegt das Land Nod „östlich von Eden“ (das heißt östlich von Mesopotamien) und Baalbek nordwestlich davon.

Daher wurde Baalbek höchstwahrscheinlich bereits vor der Ermordung Abels von Kain gegründet. Die Tatsache, dass Kain sich schon vor der Ermordung Abels mit den Anunnaki oder den Nephilim (den Kindern der Anunnaki von irdischen Frauen, im Buch Genesis werden sie Riesen genannt) anfreundete, erklärt vielleicht, warum Kain zum Mörder wurde:

Schließlich waren die Anunnaki, den sumerischen Texten nach zu urteilen, nicht nur sexuell ängstliche Abenteurer, sondern auch Psychopathen (und zwei Anunnaki-Clans, der der Brüder Enlil und Enki, kämpften untereinander).

Laut Kapitel 6 des Buches Genesis und dem Buch Henoch waren ihre Kinder (Nephilim, Riesen) noch unmoralischer, böser und krimineller als die Anunnaki selbst.

Es sollte auch beachtet werden, dass die Wörter „Baal“ und „Babylon“ gemeinsame historische Elemente haben, da Babylon (Verwirrung) die Stadt von Marduk ist, dem Hauptunruhestifter und Rebellen unter den Anführern der Anunnaki.

Aufgrund der Ambitionen und der Psychopathie von Marduk (Sohn von Enki) kämpften die Clans von Enki und Enlil dreimal gegeneinander, und ihr dritter Krieg (ca. 2016 v. Chr.) endete in einer großen regionalen Katastrophe, den Historikern und Archäologen ist das als „große Dürre“ in Mesopotamien (sowie im Nahen, Mittleren und Fernen Osten) an der Wende vom 3. zum 2. Jahrtausend bekannt.

Zecharia Sitchin schrieb in seinen Büchern, dass dies die Folgen des Einsatzes von Atomwaffen in diesem letzten Anunnaki-Clan-Krieg seien. Nach dieser Katastrophe verließen fast alle Anunnaki die Erde. Laut Sitchin blieben nur Nanna (Sohn Enlils) in Harrar und Marduk in Babylon mehr als tausend Jahre dort.

Offenbar wurden die Anunnaki nicht nur von Abraham (im 22.-21. Jahrhundert v. Chr.), sondern auch von Moses im 15. Jahrhundert v. Chr. lebend gesehen. (Zumindest hätte er etwas über den Herrscher von Haran, über Nanna, von seinem Schwiegervater Jethro wissen können, dem Fürsten und Priester des midianischen Stammes der Keniter, der in der Nähe der Länder Haran lebte).

Auf die eine oder andere Weise ist die alte phönizische Gottheit Baal höchstwahrscheinlich der sumerische „Gott“ Marduk, und höchstwahrscheinlich war es seine Banditenbande von „Riesen“, die Kain in die von ihm gegründete Stadt Baalbek führte.

Nach dem Buch Genesis wurde Kain nach der Ermordung Abels weit östlich von Eden (aus Mesopotamien) vertrieben, und die Nachkommen Kains, die Kainiten, vermischten sich dort mit den Nachkommen der Proto-Sumerer, die zuerst auswanderten ( vor 70-50.000 Jahren) von Südafrika nach Norden und zur Arabischen Halbinsel und dann nach Asien, einschließlich des Fernen Ostens.

Monströse Megalithen von Baalbek

„Im Zentrum der Stadt stand ein grandioser Astarte und Baal gewidmeter Tempel, der heute eine fünf Millionen Quadratmeter große Plattform darstellt, die aus den größten Steinen gebaut wurde, die jemals von Menschenhand geschaffen wurden. Diese riesige antike Plattform wurde zur Grundlage für den späteren römischen Tempelkomplex, der drei separate Tempel umfasst, die jeweils Jupiter, Bacchus und Venus gewidmet sind.“

Darüber hinaus schreibt J. Robinson, der Autor von „ The High-Tech Stonework of the Ancients: Unsolved Mysteries of Master Engineers “, dass die Steine, die ursprünglich (im 6. Jahrtausend v. Chr.) an dieser Stelle zum Bau des Baal-Tempels verwendet wurden, so riesig sind, dass die 200 Tonnen schweren Blöcke, die in den Tempeln und Pyramiden von Gizeh zu sehen sind, im Vergleich dazu wie Spielzeugbausteine ​​aussehen.

Die größten Steine ​​von Gizeh wiegen etwa 400 Tonnen, während die drei behauenen Steine, bekannt als „Trilithon“, die am Fuß der Ruinen des Jupitertempels (dem ehemaligen Baal-Tempel) liegen, jeweils etwa 800 Tonnen wiegen.

J. Robinson fährt fort:

„Offiziell führen Wissenschaftler die Bewegung und das Schneiden dieser monströsen Monolithen auf die Römer um 27 v. Chr. zurück, aber viele Forscher bestreiten diese Idee und vermuten, dass es sich um Überreste einer anderen antiken Zivilisation aus einer viel früheren Zeit handelt.

Der berühmte Pyramidenforscher von Gizeh, Graham Hancock, einer dieser Dissidenten, schreibt:

„Das Bewegen und Aufstellen von drei 800 Tonnen schweren Megalithen in 18 oder 20 Fuß Höhe über dem Boden, wie im Fall von Baalbek, ist ein Problem ganz anderer Art. Ich denke, das muss sorgfältig überlegt werden und nicht nur gesagt werden: „Die Römer haben es getan“, wie es die Archäologie heutzutage gerne tut.“

Das Gesamtgewicht der gesamten Basis in Baalbek wird auf etwa fünf Milliarden Tonnen geschätzt. Waren die Römer in der Lage, so viel Stein zu bewegen? Es ist schwer vorstellbar.

Der größte Megalithblock der Welt, 2014 in Baalbek gefunden (Foto aus einem Artikel von J. Robinson). Um die Größe dieses Blocks abzuschätzen, achten Sie auf die Größe der Bäume rechts.

Die Masse des größten Megalithblocks, der 2014 in Baalbek gefunden wurde, wird auf mehr als 1.650 Tonnen geschätzt. Tatsächlich sind dort drei solcher Monolithen bekannt. Der erste, etwa 1000 Tonnen schwere Stein ist seit der Antike bekannt und wird „Stein des Südens“ genannt. Der Stein erreicht eine Länge von 20 Metern, eine Breite von mehr als 4 Metern und eine Höhe von etwa 4 Metern.

In den 1990er Jahren wurde im Baalbek-Steinbruch ein zweiter Megalithblock entdeckt, der dem Stein des Südens ähnelte; Seine Masse beträgt etwa 1300 Tonnen, die Länge beträgt etwa 20 Meter, der Querschnitt beträgt etwa 4,5 × 4,5 m. Aber damit waren die Funde in Baalbek noch nicht zu Ende. Im Wikipedia-Artikel lesen wir:

„Im Jahr 2014 fand das Deutsche Archäologische Institut bei der Erkundung desselben Baalbek-Steinbruchs einen dritten Monolithen von etwa 19,6 Metern Länge, dessen Masse auf 1650-1670 Tonnen geschätzt wird. Das heißt, es ist derzeit der größte bekannte Stein, der jemals von Menschenhand geschnitzt wurde.“

J. Robinson schreibt im Artikel „ High-Tech Masonry of the Ancients: Unsolved Mysteries of Master Engineers “:

„Nach der Entdeckung des zweiten Monolithen schrieb Graham Hancock :

„Ich glaube, dass diese riesigen Megalithen lange vor dem Bau des Jupitertempels durch die Römer hergestellt wurden und wahrscheinlich 12.000 oder mehr Jahre alt sind – wie die Megalithanlage Göbekli Tepe in der Türkei. “

Ich gehe davon aus, dass es sich um das Werk von Überlebenden einer untergegangenen Zivilisation handelt, dass die Römer ihren Jupitertempel auf einem bereits existierenden, 12.000 Jahre alten Megalithfundament errichteten und dass ihnen die riesigen geschnitzten Megalithen im antiken Steinbruch nicht bekannt waren, sie waren in der Römerzeit mit Sedimenten bedeckt (da der kürzlich entdeckte Block jedoch noch bis vor kurzem dort lag)“.

Es bleibt ungeklärt, wie die Römer – oder wer auch immer für solch eine erstaunliche Ingenieursleistung verantwortlich war – die Megalithen von Baalbek abbauten, schnitzten und transportierten.

Und ein weiteres Rätsel ist, warum sie die größten Blöcke an Ort und Stelle beließen. Die Hauptantwort ist, dass sie einfach zu schwer waren, um manövriert zu werden, also wurden sie im Boden gelassen, aber es gelang ihnen, die 800 Tonnen schweren „Trilithon“-Blöcke zu bewegen, warum also nicht den Rest?

Auch wenn sie glaubten, dass dies über ihre technischen Fähigkeiten hinausginge, würden sie sie auf jeden Fall in kleinere, handlichere Blöcke zerschneiden, um den Tempel fertigzustellen.

„Es ist wirklich seltsam, dass dies nicht der Fall war, und die Tatsache, dass diese riesigen, fast fertigen Blöcke im Steinbruch verbleiben und nie in kleinere Blöcke geschnitten und für den allgemeinen Bau des Jupitertempels verwendet wurden, lässt mich glauben, dass … Die Römer wussten nicht einmal, dass sie gebaut wurden“, erklärt Hancock.

Unverständliche Hypothese und unbeantwortete Fragen

Konnten all diese Pyramiden und antiken Gegenstände mit unverständlichem Zweck für die körperliche Verkörperung der gefallenen Schutzengel gedacht sein, woraufhin sie sich selbst Götter nannten und Kulte der Anbetung für sich selbst errichteten?

Anscheinend war der Inkarnationsprozess ziemlich energieaufwendig und nur an bestimmten Orten möglich, und diese Orte wurden durch ausgeklügeltes Megalithmauerwerk künstlich verstärkt.

Aber auch das half nicht immer, und der spirituelle Körper wurde in der damaligen Realität nicht immer erfolgreich in den irdischen „geladen“.

Aber was das Fehlen einer Erwähnung im Buch der Riesen oder im Buch Henoch sowie in der Bibel betrifft, sagt dies noch nichts aus. Es geht mehr um die Beziehung zwischen Mensch und Gott als um die techno-magischen okkulten Praktiken der Antike.

Die Bibel sagt nichts über die Existenz der Pyramiden, was aber nicht bedeutet, dass sie damals nicht existierten. Das Fehlen einer Referenz kann zwei mögliche Gründe haben:

Die Bibel beschreibt die Welt (hauptsächlich die Beziehung des Menschen zu Gott) nach 5509 v. Chr. (nach der biblischen Chronologie die Erschaffung von Adam und Eva), und die Sphinx und die Pyramiden wurden etwa 5000 Jahre zuvor erbaut. Die Sphinx und die Pyramiden wurden von den Anunnaki gebaut – die in der Bibel als die Bösen beschrieben werden, die von Gott abgefallen sind (sie werden im 6. Kapitel des Buches Genesis als jene Geschöpfe beschrieben, die das Böse auf der Erde verbreiten, und weshalb Gott die Sintflut auf die Erde schickte)

Was das Buch der Riesen betrifft, so steht uns nur die manichäische Version zur Verfügung.

Die „offizielle Wissenschaft“ glaubt immer noch, dass die Pyramiden von Gizeh unter den Pharaonen der 4. Dynastie (2639-2506 v. Chr.) – Cheops (Cheops), Khafre (Chefren) und Menkaure (Mykerin) – erbaut wurden. In den letzten Jahren wurden Siedlungen der Erbauer der Cheops-Pyramide (der größten) und mehrere Papyri mit Berichten von Pächtern und Zenturios über diesen Bau entdeckt.

Befürworter alternativer Versionen argumentieren jedoch, dass unter Cheops nur Reparaturarbeiten (wenn auch in großem Umfang) durchgeführt wurden und außerdem unter Cheops einige Korridore innerhalb der Pyramide abgetragen wurden – Cheops suchte im Inneren der Pyramide nach den geheimen Tafeln des Gottes der Weisheit Thoth, den er (Thoth) in den geheimen Räumlichkeiten dieser Pyramide versteckte – die nach dem Plan von Thoth viele tausend Jahre vor dem Leben von Cheops errichtet wurde.

Und es gibt einen Papyrus aus der Zeit des Cheops, der direkt besagt, dass Cheops in der Pyramide nach den Geheimnissen von Thoth suchte.

Und das steht auf der sogenannten. „Inventarstele“, die vor relativ kurzer Zeit zwischen den Pfoten der Sphinx gefunden (ausgegraben) wurde.

Was die Große Sphinx betrifft, so geht die offizielle Wissenschaft auch davon aus, dass sie viele Jahrtausende früher erbaut wurde, als Cheops lebte.

Graham Greene und Robert Buvel stellten in den 1990er Jahren eine Hypothese auf (und bewiesen sie mit Computersimulationen), dass die Topologie der Pyramiden von Gizeh genau der Position der drei Sterne im Oriongürtel um 10.500 v. Chr. entspricht. und die Sphinx hatte ursprünglich die Schnauze eines Löwen – und sie steht genau dort, wo zu Beginn der Löwenzeit (knapp 10.500 v. Chr.) der den Ägyptern heilige Stern Sirius aufging.

Zecharia Sitchin glaubt, dass die Pyramiden und die Sphinx-Löwe ​​etwa zur gleichen Zeit – 10.500 v. Chr. – nach dem Plan des Haupterfinders und Genetikers der Anunnaki namens Ningishzida (Sohn von Enki) gebaut wurden. Sitchin behauptet, dass es später Ningishzida war, die im alten Ägypten als Thoth, der Gott der Weisheit, berühmt wurde.

Im Jahr 2017 kamen moderne Wissenschaftler schließlich zu dem Schluss, dass sich vor etwa 10.800 Jahren eine Planetenkatastrophe auf der Erde ereignete (ein riesiger Asteroid stürzte in den Atlantik) und dass sich das Leben auf der Erde nur wenige Jahrhunderte später zu erholen begann.