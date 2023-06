Die Teufelsbibel: Codex Gigas (Video)

Der Codex Gigas wurde im 13. Jahrhundert von einem Benediktinermönch in der heutigen Tschechischen Republik verfasst.

Seine lateinische Bedeutung ist ein „riesiges Buch“, was an sich schon von großem Interesse ist, da es sich um den größten mittelalterlichen Text der Welt handelt. (Bibel des Teufels)

Der Codex-Legende zufolge handelte es sich bei dem Schreiber um einen Mönch, der seinen Klosterkodex „verletzte“ und eingemauert sowie ohne Fluchtmöglichkeit verurteilt wurde.

Für den Mönch gab es nur einen Weg, seinem grausamen Tod zu entgehen, und er verpflichtete sich, ein wunderschönes und faszinierendes Buch zu schaffen, um das Kloster für immer zu verherrlichen, ein Buch, das das gesamte menschliche Wissen umfassen musste.

Er hatte nur vierundzwanzig Stunden Zeit, um die Aufgabe zu erledigen, und wenn der Mönch das Manuskript fertigstellen konnte, wurde er freigelassen.

Der Mönch begann, eine Bibel zum Leben zu erwecken, die auf Tierhäuten geschrieben war, mit farbigen Tinten und Illustrationen und ganz im reinen Stil der Zeit „erleuchtet“ war.

Der Legende nach erkannte der Mönch gegen Mitternacht, dass er diese Aufgabe nicht alleine bewältigen konnte, und verkaufte im Tausch gegen Hilfe seine Seele an den Teufel.

Der Teufel beendete das Manuskript und der Mönch fügte zum Dank für seine Hilfe das Bild des Teufels hinzu. Aufgrund dieses einzigartigen Beispiels ist der Codex Gigas auch als „Bibel des Teufels“ bekannt.

Am Ende seiner Arbeit hatte das Manuskript eine Größe von 92 x 50,5 x 22 cm und umfasste insgesamt 320 Seiten, obwohl im Laufe der Zeit viele der Seiten zerrissen wurden, da sie höchstwahrscheinlich authentisch teuflische Passagen und Geheimnisse enthielten.

„Die Bibel des Teufels“

Der Codex Gigas gilt als das achte Weltwunder, und anders als zuvor erwähnt, ist der Codex auf Eselshaut geschrieben … tatsächlich besteht er aus Kalbsleder. Die Texte des Codex Gigas sind Seiten, die in keinem anderen bekannten Manuskript zu finden sind und Kräuter, Geschichtsbücher, Heilmittel für die gefährlichsten Krankheiten, Texte zur Pflege der Seele, medizinische Formeln zur Behandlung von Krankheiten, Zaubersprüche usw. enthalten, sogar Lösungen für Probleme.

Der dunkle Einfluss des Codex Gigas

Der Codex Gigas wurde bekannt, als das Benediktinerkloster Podlažice finanzielle Probleme hatte. Um Geld zu sammeln, verkauften die Mönche das Manuskript an ein Kloster in der Nähe von Prag.

Kurz nach dem Umzug des Textes in sein neues Zuhause geriet das Kloster zufällig auch in ernsthafte finanzielle Probleme. Einige Jahre später war Kaiser Rudolf II. vom Heiligen Römischen Reich besessen vom Codex sowie anderen Objekten im Zusammenhang mit Alchemie und okkulten Büchern.

Der Mann, der für die Bewahrung des mysteriösen Manuskripts verantwortlich war, schenkte den Codex dem römischen Kaiser, doch kurz darauf wurde Rudolf II. verrückt. Er wurde von seiner eigenen Familie für regierungsunfähig erklärt und verbannt. Während der Kriegsjahre im 17. Jahrhundert erlangten die schwedischen Armeen den Codex.

Wer hat den Codex Gigas geschrieben?

Eines der großen Geheimnisse, die den Codex Gigas umgeben, ist, wer ihn geschrieben hat.

Viele würden sagen, dass es für einen Mann unmöglich ist, den gesamten Text allein geschrieben zu haben. Kürzlich stellte jedoch ein von National Geographic gesponsertes Forschungsteam fest, dass der Codex das Werk eines einzelnen Mannes sei, aber das sei nur eine Hypothese.

Diese Tatsache ist einer der Gründe für das Geheimnis des Codex, das unter den angesehensten Forschern große Kontroversen ausgelöst hat, da viele Experten der Meinung sind, dass dieses Manuskript zu viel Wissen enthält, über das kein Mensch der damaligen Zeit verfügte.

Jüngste Untersuchungen

Bei der Untersuchung des Textes des mysteriösen Manuskripts stellten die Forscher fest, dass in dem Buch nur eine Tintenart verwendet wird, die aus zerkleinerten Insekten besteht.

Der Stil und die Schriftart der Kalligraphie sind seltsamerweise konsistent, was Forscher zu der Annahme veranlasst, dass das Manuskript das Werk eines einzelnen Schreibers ist.

Aber ab diesem Punkt beginnen die Widersprüche. Man geht davon aus, dass die Schreibweise aufgrund mangelnder Raffinesse den Anschein erweckt, ein Autodidakt zu sein, aber das Team war der Meinung, dass der Autor über viel Wissen und unglaubliches Können hätte verfügen müssen, über das Verständnis des Teufels.

Eine weitere Kontroverse betrifft die Zeit, die zum Schreiben der „Bibel des Teufels“ gedauert hat. Einige Experten schätzen, dass die Fertigstellung der „Bibel des Teufels“ 25 bis 30 Jahre gedauert hätte.

Die Bedeutung des Teufelsbildes

Es ist die einzige Bibel, die ein großartiges Bild des Teufels enthält. Ein Teufel, dargestellt als halb Mensch, halb Tier, mit Krallen, gespaltenen Hufen und einer riesigen roten schlangenähnlichen Zunge.

Das Bild zeigt Satan, eingemauert in einer einzigen Zelle und nicht mit seinen Untertanen in der Hölle. Einige Experten glauben, dass sich das Bild des Teufels auf den Mönch selbst und seine Entscheidung bezieht, in einer Zelle der Isolation fern von anderen zu leben, andere glauben jedoch, dass dies eine Fehlinterpretation ist, da das Bild eine Hommage an den Teufel selbst darstellt.

Der Codex ist in einer Holzmappe enthalten, mit Leder überzogen und mit Metall verziert ist.

Aus den Aufzeichnungen am Ende des Kodex geht hervor, dass das Manuskript im Jahr 1229 verfasst wurde. Von 1477 bis 1593 blieb er in der Bibliothek eines Klosters in Broumov, bis er 1594 nach Prag überführt und Kaiser Rudolf II. übergeben wurde.

Die Handschrift umfasst die Farben Rot, Blau, Gelb, Grün und Gold. Großbuchstaben verfügen über ein ausgeklügeltes Beleuchtungssystem auf der gesamten Seite.

Die Schriften innerhalb des Kodex sind stets einheitlich und unverändert. Dies könnte zu der Annahme geführt haben, dass der gesamte Text in sehr kurzer Zeit geschrieben wurde.

Obwohl wir bestätigen konnten, dass sich hinter dem Kodex eine Geschichte im Zusammenhang mit dem Okkultismus und dem Teufel verbirgt, wurde das Manuskript seltsamerweise nicht von der Inquisition verboten, sondern erlaubte sogar die Untersuchung durch viele Gelehrte dieser Zeit.

Ein weiterer Punkt, der die Forscher überrascht hat, ist, dass diese spezielle Schrift in keinem anderen historischen Manuskript gefunden wurde. Aber im Laufe der Zeit hat man versucht, die dunkle Geschichte des Kodex zu verbergen, indem man die dunkelsten Aspekte dieses Manuskripts ausblendet und die Realität entmystifiziert.

Aber Leute, die das Buch sehen konnten, haben behauptet, dass sie vom Porträt Satans angezogen wurden, was den wichtigsten Aspekt des Buches darstellt, was erklärt, warum die Leute glauben, der Mönch habe einen Pakt mit dem Teufel geschlossen.

Im Laufe der Jahre erhielt das Manuskript verschiedene Namen, die auf seine Größe und das Porträt des Teufels anspielten. Neben der Teufelsbibel und dem Codex wurde Gigas auch als Codex Giganteus (das Riesenbuch), Gigas librorum (das Riesenbuch), Bibel Fans oder Svartboken bezeichnet.

Aber im Laufe der Jahre behält die Bibel des Teufels immer noch ihr Geheimnis, auch wenn Forscher die wahre Bedeutung dessen, was vom Teufel geschrieben wurde, außer Acht lassen wollten.

Video: