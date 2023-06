Die Suche auf See nach außerirdischen Fragmenten bringt seltsame Kügelchen zum Vorschein

Im Jahr 2014 schoss ein interstellares Objekt – vermutlich aus einem anderen Sternensystem – als Meteor über den Himmel der Erde und stürzte dann in der Nähe von Papua-Neuguinea in den Pazifischen Ozean.

Der Harvard-Astronom Avi Loeb leitet jetzt eine Seesuche und durchkämmt den Meeresboden mit einem im Wesentlichen großen Magneten, in der Hoffnung, Fragmente dieses Objekts aufzuspüren.

Er hat Drahtstücke, winzige Aluminiumsplitter und Vulkanasche gefunden. Und diese Woche (21. Juni 2023) berichtete Loeb, dass sein Team winzige Metallkügelchen gefunden habe, deren Zusammensetzung auf einen überirdischen Ursprung schließen lässt.

Loeb veröffentlichte die Neuigkeiten in seinem Bordtagebuch , das bei Medium veröffentlicht wird.

Er fügte ein Foto einiger der seltsamen Objekte bei, die winzig sind und nur etwa 0,3 mm (ungefähr ein Hundertstel Zoll) groß sind. Und in seinem neuesten Beitrag vom 22. Juni fügte er noch ein paar weitere Fotos hinzu .

Becky Ferreira schrieb am selben Tag auch für Vice über die Entdeckung.

Loeb vergleicht die Suche mit dem „Finden einer Nadel im Ozean“.

Avi Loeb möchte außerirdische Fragmente finden

Loeb und sein Team auf einem Expeditionsschiff namens Silver Star. Sie suchen nach Spuren dessen, was heute IM1 genannt wird und allgemein als der erste bekannte interstellare Meteor gilt.

Das heißt, es war das erste bekannte Objekt aus einem anderen Sternensystem, das die Erdatmosphäre traf und als Meteor über unseren Himmel raste.

Avi Loeb ist weithin bekannt für seine Idee, dass einige Objekte interstellaren Ursprungs künstlich sein könnten und von außerirdischen Zivilisationen hergestellt wurden. Sein 2021 erschienenes Buch trägt den Titel Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth . Es war ein Bestseller der New York Times . Und Loeb hat ein zweites Buch zu diesem Thema herausgebracht, das später in diesem Jahr erscheinen wird.

So stürzte IM1 – damals bekannt als CNEOS 2014-01-08 – am 8. Januar 2014 in der Nähe von Papua-Neuguinea in den Pazifischen Ozean. Damals entdeckten Sensoren des US-Verteidigungsministeriums (DoD) den Meteor.

Wissenschaftler untersuchten den Weg des Objekts, bevor es die Erdatmosphäre traf. Auf diese Weise identifizierten sie es im Jahr 2019 als möglicherweise interstellar, also als aus einem anderen Sternensystem stammend.

Im April 2022 bestätigte das US-Weltraumkommando, das für militärische Operationen im Weltraum zuständig ist, in einem Memo , dass der Meteorit, der 2014 die Erde traf, tatsächlich aus einem anderen Sternensystem hierher gekommen sei.

Die Suche selbst

Loebs Suche nach den Überresten des Objekts begann am 14. Juni 2023. Das Team nutzt einen Tiefsee-Magnetschlitten und zieht den Schlitten über den Meeresboden.

Loeb hatte zuvor daran gearbeitet, den Weg einzugrenzen, den der Meteor über den Ozean nahm, um einen wahrscheinlichen Einschlagsort zu finden. Wie er und Amir Siraj in einem Papierentwurf vom 9. Mai 2023 erklärt hatten :

Wir verwenden Daten von einem nahegelegenen Seismometer, um den Feuerball in einem 16 Quadratkilometer großen Bereich innerhalb der 120 Quadratkilometer großen Zone zu lokalisieren, die durch die Präzision der vom Verteidigungsministerium bereitgestellten Koordinaten möglich ist. Die verbesserte Lokalisierung ist für eine bevorstehende Expedition zur Bergung der Meteorfragmente von großer Bedeutung.

Also, was sind diese Kügelchen? Bisher hat das Team 11 der in der Vulkanasche eingebetteten Objekte gefunden. Sie sind tatsächlich winzig , die meisten haben einen Durchmesser von etwa 0,3 Millimetern (ungefähr ein Hundertstel Zoll), einige sind etwas kleiner. Das Team ist nun auf der Suche nach weiteren von ihnen. Loeb sagte :

Da es schwierig ist, Kügelchen, die kleiner als 0,25 Millimeter sind, visuell zu identifizieren oder mit einer Pinzette zu trennen, verwenden wir einen Filter mit dieser Maschenweite. Darüber hinaus werden kleinere Kügelchen von der großen Menge an winzigen Partikeln in der Vulkanasche überschwemmt. Daher gibt es bei einer Größe von etwa 0,25 Millimetern einen idealen Punkt, um Metallperlen zu finden, die auf unseren Mikroskopbildern sichtbar sind, mit unserer Pinzette leicht zu handhaben sind und nicht so selten sind wie ihre größeren Gegenstücke.

Loeb schätzt, dass beim Zerfall des Meteors mindestens 10.000 Kügelchen entstanden sind, die größer als ein Viertelmillimeter sind. Er sagte:

Angesichts der Tatsache, dass die Breite des Schlittens im Metermaßstab etwa tausendmal kürzer ist als die Breite des erwarteten IM1-Streufeldes, schätzte ich, dass IM1 etwa zehntausend Kügelchen erzeugt haben muss, die größer als ein Viertel Millimeter sind. Diese Zahl stimmt mit dem erwarteten Wert eines detaillierten theoretischen Modells überein, das ich vor einem Jahr zusammen mit den Studenten Amory Tillinghast-Raby und Amir Siraj veröffentlicht habe.

Möglicherweise ist auch Staub von IM1 in die Vulkanasche eingemischt, wie Loeb gegenüber Vice sagte :

Es ist auch möglich, dass Staubpartikel von IM1 in der riesigen Menge Schwarzpulver versteckt sind, die wir bisher gesammelt haben.

Ungewöhnliche Komposition

Ähnliche Kügelchen wurden schon früher nach Meteoriten- oder Asteroideneinschlägen gefunden . Das Interessanteste an diesen Neuen ist jedoch nach ersten Analysen ihre Zusammensetzung. Loeb erklärte :

Wir fanden eine Zusammensetzung, die hauptsächlich aus Eisen mit etwas Magnesium und Titan, aber ohne Nickel bestand. Diese Zusammensetzung ist im Vergleich zu von Menschen hergestellten Legierungen, bekannten Asteroiden und bekannten astrophysikalischen Quellen ungewöhnlich.

Im Gegensatz zu den meisten Meteoriten, die von Asteroiden in unserem Sonnensystem stammen, enthalten die Kügelchen wenig oder kein Nickel. Dennoch kommt Nickel häufig in Meteoriten des Sonnensystems vor :

Mehr als 95 % aller Meteoriten enthalten Eisen-Nickel-Metall (FeNi). Infolgedessen weisen Meteoriten eine viel höhere Nickelkonzentration auf als fast jedes terrestrische Gestein.

Nach Abschluss der Expedition wird Loeb die Kügelchen und anderes Material in Laboren in Harvard analysieren lassen:

Ich habe mir einen Platz gesichert, um alle geborgenen Materialien im Harvard College Observatory aufzubewahren und ihre Element- und Isotopenzusammensetzung mit modernster Diagnostik zu analysieren.

Fremdartig, aber nicht unbedingt künstlich

Um es klarzustellen: Loeb sagt nicht, dass diese Kügelchen oder der Meteor künstlichen Ursprungs sein müssen. Die führende Hypothese ist, dass sie von einem interstellaren Meteor stammen. Und wie bereits oben erwähnt, deuten die Beweise darauf hin, dass das Objekt aus einem anderen Sternensystem stammt, ähnlich wie ‚Oumuamua . Aber auch einen exotischeren Ursprung schließt Loeb nicht aus:

Insgesamt eröffnen die bemerkenswerten Entdeckungen unseres Teams an IM1-Kugeln eine neue Grenze für die Entdeckung der Materialzusammensetzung interstellarer Meteore. Diese Grenze könnte neues Licht auf die Entwicklung exoplanetarer Systeme sowie auf die mögliche Existenz technologischer Weltraumobjekte anderer Zivilisationen werfen. Der durch diese erfolgreiche Mission entstandene Gemeinschaftsgeist und die Kameradschaft bildeten eine solide Grundlage für Folgeexpeditionen desselben Teams in den kommenden Jahren.

Wie Loeb auch gegenüber Vice sagte :

Das war die aufregendste Erfahrung meiner wissenschaftlichen Laufbahn. Es stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, durch die Erforschung des Pazifischen Ozeans mehr über andere technologische Zivilisationen im Kosmos zu erfahren.

Loeb ist bekannt für seine Behauptungen, dass Oumuamua möglicherweise eine Art künstliches Raumschiff war.

Die meisten Astronomen behaupten trotz der ungewöhnlichen Natur des Objekts, dass es natürlich sei und eine unbekannte Art von Asteroiden oder Kometen sei.

Loeb leitet außerdem das Galileo-Projekt , das versucht, direkte Beweise für UAP in der Erdatmosphäre zu finden.

Fazit: Avi Loeb und ein Team von Wissenschaftlern haben bei der Suche im Ozean in der Nähe von Papua-Neuguinea nach Trümmern eines interstellaren Meteors einige seltsame winzige Metallkügelchen gefunden.

