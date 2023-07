Das unglaubliche Überleben des Piloten, der aus dem Flugzeug gesaugt wurde

Am 10. Juni 1990 flog British Airways Flug 5390 mit 81 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern an Bord von Birmingham, England, nach Malaga, Spanien.

Bei dem Flugzeug handelte es sich um eine BAC One-Eleven 528FL, ein zweimotoriges Düsenflugzeug, das seit 1971 im Einsatz war.

Der Kapitän war Timothy Lancaster, ein 42-jähriger erfahrener Pilot mit mehr als 11.000 Flugstunden, und der Co-Pilot war Alastair Atchison, ein 39-Jähriger mit mehr als 7.500 Flugstunden. Beide Piloten waren über 1.000 Stunden lang mit der BAC One-Eleven geflogen.

Der Flug startete um 8:20 Uhr Ortszeit und stieg auf eine Reiseflughöhe von etwa 5.200 Meter. Das Wetter war klar und ruhig und der Flug sollte routinemäßig verlaufen. Die Piloten lösten ihre Schultergurte und Lancaster lockerte seinen Beckengurt.

Um 8:33 Uhr bereitete sich das Kabinenpersonal auf den Essensservice vor und einer von ihnen, Nigel Ogden, betrat gerade das Cockpit, als ein lauter Knall ertönte.

Die linke Windschutzscheibe auf Lancasters Seite des Flugdecks hatte sich vom vorderen Rumpf gelöst, was zu einer explosiven Dekompression führte, die Lancaster aus seinem Sitz und durch das Fenster saugte.

Ogden reagierte schnell und packte Lancaster an den Beinen, bevor es ihn vollständig herausziehen konnte. Er hielt mit aller Kraft fest, als Lancasters Oberkörper dem extremen Wind und der Kälte außerhalb des Flugzeugs ausgesetzt war.

Die Cockpittür wurde nach innen auf die Steuerkonsole geschleudert, wodurch die Drosselklappensteuerung blockiert wurde und das Flugzeug schnell abstürzte.

Der Autopilot war ausgeschaltet und die Flugdokumente und Checklisten wurden aus dem Cockpit gesaugt. Aus der Passagierkabine flogen Trümmer herein und Kondenswasser füllte die Luft.

Ogden sagte dem Sydney Morning Herald: „Ich drehte mich um und sah, dass die Windschutzscheibe verschwunden war und Tim, der Pilot, durch sie hinaushing – er war aus dem Sicherheitsgurt gesaugt worden und alles, was ich sehen konnte, waren seine Beine.“

„Ich sprang über die Steuersäule und packte ihn um seine Taille, um zu verhindern, dass er völlig rausflog.

„Sein Hemd war ihm vom Rücken gerissen worden und sein Körper war nach oben gebeugt und über die Decke des Flugzeugs gebeugt.

Seine Beine waren nach vorne eingeklemmt, wodurch der Autopilot deaktiviert wurde, und die Flugtür ruhte auf den Kontrollen, wodurch das Flugzeug mit fast 650 km/h durch einen der dichtesten Himmel der Welt raste.“

Er fuhr fort: „Ich dachte, ich würde ihn verlieren, aber am Ende krümmte er sich U-förmig um die Fenster herum.

Sein Gesicht schlug gegen das Fenster, Blut floss aus seiner Nase und der Seite seines Kopfes, seine Arme ruderten und schienen etwa 1,80 Meter lang zu sein. Am erschreckendsten war, dass seine Augen weit geöffnet waren. Ich werde diesen Anblick nie vergessen, solange ich lebe.“

Atchison übernahm die Kontrolle und erklärte der Flugsicherung den Notfall. Er bat um eine sofortige Landung am nächstgelegenen Flughafen, nämlich Southampton. Er wies das Kabinenpersonal außerdem an, Lancaster festzuhalten und so lange wie möglich im Flugzeug zu belassen.

Zu Ogden gesellte sich ein weiterer Flugbegleiter, Simon Rogers, der Lancaster einen Gürtel um die Taille legte und ihn an seinem Sitz befestigte. Ein dritter Flugbegleiter, John Howard, übernahm Ogdens Position, als seine Arme durch das Halten von Lancasters Beinen taub wurden.

Die Besatzung versuchte außerdem, Lancaster mit Decken und Mänteln zuzudecken, um ihn vor der Kälte zu schützen.

Unterdessen hatte Atchison Mühe, das Flugzeug mit eingeschränkter Sicht und Kontrolle zu fliegen. Er musste anderen Flugzeugen im verkehrsreichen Luftraum ausweichen und sich mit Alarmen und Warnungen der Instrumente auseinandersetzen. Außerdem musste er mit dem Lärm und dem Druck des offenen Fensters klarkommen.

Es gelang ihm, auf 3.300 Meter abzusteigen, wo er ohne Sauerstoffmasken atmen konnte. Anschließend kontaktierte er den Flughafen Southampton und forderte eine Notlandung. Er erhielt die Freigabe für Landebahn 02 und wurde per Radar geführt.

Atchison landete reibungslos um 8:55 Uhr, 22 Minuten nachdem die Windschutzscheibe zerplatzt war. Er hielt das Flugzeug auf der Landebahn an und bat um sofortige Hilfe. Die Rettungsdienste trafen ein und halfen, Lancaster aus seiner prekären Lage zu befreien.

Er war noch am Leben, aber bewusstlos. Er hatte mehrere Brüche, Erfrierungen, Schock und Prellungen erlitten.

Discovery erstellte eine dramatische Rekonstruktion des Vorfalls.

Er wurde zusammen mit Ogden, der sich während der Tortur Arm und Auge verletzt hatte, in ein Krankenhaus gebracht.

Die Passagiere und der Rest der Besatzung blieben unverletzt, waren aber durch den Vorfall erschüttert. Sie wurden in ein anderes Flugzeug umgeladen und setzten später am Tag ihre Reise nach Malaga fort.

Die Untersuchung des Vorfalls ergab, dass die Windschutzscheibe am Vortag von einem Wartungsarbeiter ausgetauscht worden war, der falsche Schrauben verwendet hatte, die zu klein für die Löcher waren.

Durch die Belastung während des Fluges hatten die Schrauben versagt, wodurch sich die Platte löste. Der Wartungsarbeiter wurde wegen Fahrlässigkeit angeklagt, aber nach einem Gerichtsverfahren freigesprochen.

Lancaster erholte sich bemerkenswert und kehrte nach weniger als fünf Monaten zur Arbeit zurück.

Er flog bis 2003 mit British Airways und dann mit EasyJet, bis er 2008 in den Ruhestand ging. Er gilt als einer der glücklichsten Piloten der Geschichte, weil er ein solch erschütterndes Erlebnis überstanden hat.

Atchison wurde für seine Ruhe und sein Geschick bei der sicheren Landung des Flugzeugs gelobt. Außerdem flog er bis zu seiner Pensionierung weiterhin mit British Airways.