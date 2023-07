Die Bibel: Entstehung und Erschaffung des Menschen durch die Anunnaki

Die Geschichte unserer Schöpfung ist einer der Gründungsmythen der Zivilisation; Im Laufe der Menschheitsgeschichte gab es viele Quellen für diese Geschichte, und in diesem Beitrag untersuchen wir die in Chronicles of the Land von Zacharias Sitchin geäußerte Vermutung, dass es sich bei der Geschichte in Genesis in der Bibel tatsächlich um die Erschaffung des Menschen durch die alten Anunnaki-Aliens handelt.

Auf dem 12. Planeten, der überarbeiteten Genesis und dem verlorenen Buch Enki liefert uns Sitchin die früheste Version der biblischen Genesis-Geschichte unserer Schöpfung, die in den sumerischen Keilschrifttexten enthalten ist, der ältesten der Menschheit bekannten Schrift.

Die erste Landung und Errichtung der E.DIN-Basisstation durch den ehemaligen Alien Anunnaki

Der Grund, warum die alten Anunnaki-Außerirdischen Nibiru verließen und nach Sumer kamen:

Die Anunnaki hatten sich von ihrem eigenen Planeten zur Erde (Ki) gewagt, weil sich die Atmosphäre ihres Planeten Nibiru verschlechtert hatte.

Die Anunnaki-Untersuchung hatte ergeben, dass Gold das Element ist, das zur effektiven Reparatur der Atmosphäre verwendet werden kann, und die Untersuchung des Anunnaki-Sonnensystems hatte auch ergeben, dass Gold in erheblichen Mengen auf der Erde gefunden werden konnte, indem man es aus dem Ozean gewann.

Insgesamt sechs Tage waren dem Aufbau der neuen Siedlung in der Region zwischen Tigris und Euphrat gewidmet.

Der siebte Tag wurde vom Anführer Enki zum Ruhetag erklärt.

Aufgrund der Tatsache, dass Erdstation 1 die erste Anunnaki-Siedlung war, argumentiert Sitchin in Revised Genesis, dass es sich wahrscheinlich um den Standort des biblischen Gartens Eden handelt.

Nach einiger Zeit stellte sich heraus, dass die Menge an Gold im Ozean rund um Edin nicht ausreichte, und so verlagerte sich der Goldabbau nach Afrika, wo riesige Goldvorkommen existierten und bis heute existieren.

Enki wurde mit der Leitung der Afrika-Operationen beauftragt, und sein Halbbruder Enlil wurde anschließend von Nibiru entsandt und erhielt von den Anführern des Heimatlandes das Kommando über die Erdstation 1.

Igigis Rebellion und die Erschaffung Adams (des Menschen) durch die alten Außerirdischen der Anunnaki

Um beim Goldabbauprojekt zu helfen, wurden die Anunnaki zunächst von den Igigi unterstützt, bis diese nach Jahren harter Arbeit rebellierten und die Anunnaki zwangen, eine alternative Arbeitsquelle zu finden.

Genesis Revisited erzählt von einer langen und kontroversen Debatte im Rat der Götter von Anunnaki, wo schließlich auf Vorschlag von Enki beschlossen wurde, die Igigi durch die Schaffung eines „primitiven Arbeiters“ zu ersetzen, der durch die Kombination der DNA von Anunnaki mit der DNA des damals fortschrittlichsten Primaten auf dem Planeten Erde, wahrscheinlich Homo Habilis, vor etwa 440.000 Jahren erhalten wurde.

Das Projekt wurde von Enki und Ninhursag geleitet, die das medizinische Labor leiteten. Die Experimente blieben zunächst erfolglos, bis Adam; Der Prototyp wurde im Genetiklabor unter Verwendung der Gebärmütter von Anunnaki-Ersatzmüttern geboren.

Laut Zacharias Sitchin ist dies in der Genesis gemeint, wenn es heißt: „Und der Herr nahm Adam und stellte ihn in den Garten Eden, um daran zu arbeiten und ihn zu pflegen.“

Obwohl die Nachfrage der Anunnaki nach dem primitiven Arbeiter Adam groß war und nicht befriedigt werden konnte, verbot Enlil Enki die Durchführung weiterer genetischer Experimente, die es Adam ermöglichen würden, sich außerhalb der kontrollierten Umgebung der genetischen Laboratorien der Anunnaki zu reproduzieren. Enki gab vor, zuzustimmen, fuhr aber heimlich mit seinen DNA-Experimenten fort.

Der Baum der Erkenntnis und der Baum des Lebens

Laut Revised Genesis beobachtete EN.KI beim Studium des von ihm erschaffenen Adam zwei Frauen, die in einem Fluss badeten, und schlief bald mit beiden. Im Laufe der Zeit brachten sie jeweils ein Kind zur Welt, einen Mann und eine Frau.

Enkis Kinder hießen ADAPA und TI.TI, die später als Adam und Eva bekannt wurden.

Das Einzige an ADAPA/ADAM und TI.TI/EVE war, dass sie, obwohl sie Enki und menschliche Hybriden waren, in der Lage waren, sich selbst zu reproduzieren.

Anschließend brachte Enki seine Nachkommen zur Enlil-Erdstation 1, da sie hochintelligent waren und die besten Ergebnisse des Anunnaki-Genetik-Projekts darstellten.

Allerdings gab es ein Problem, das Enki nicht lösen konnte; das heißt, obwohl er in der Lage war, sich fortzupflanzen, konnte er dem Adam kein langes Leben ermöglichen und daher nicht zulassen, dass er sich fortpflanzte.

Adam sollte so lange leben wie die Anunnaki selbst, das heißt, Adam konnte nicht die Unsterblichkeit oder Langlebigkeit haben, die die Götter genossen.

In der sumerischen Ikonographie wird Enki durch das Schlangensymbol dargestellt, und die ursprüngliche sumerische Geschichte von Adam und Eva scheint die Geschichte der Söhne von Enki ADAPA und TITI zu sein, die von ihrem Vater Enki (der Schlange) zur Selbstverwirklichung ihrer Intelligenz und Fortpflanzungsfähigkeit geführt wurden, das heißt, indem sie vom Baum der Erkenntnis aßen.

Bevor Enki einen Weg fand, ihnen ein Leben zu geben, das so lange wie das der Anunnaki selbst war, das heißt, sie vom Baum des Lebens zu essen, wurden sie von Enlil aus Edins Basisstation vertrieben, weil er dagegen war, die Fortpflanzung der Adams zuzulassen, da er glaubte, dass ihre Zahl immer unter Kontrolle gehalten werden sollte, um eine Überbevölkerung zu vermeiden.

So scheint die in der Genesis erzählte Geschichte der Erbsünde in den alten sumerischen Schriften eine ganz andere Dimension zu haben.

Die Meinungsverschiedenheit zwischen Enki und Enlil über die Rolle des primitiven Arbeiters im Anunnaki-Projekt löste schließlich einen Anunnaki-Fraktionskrieg aus.

Dennoch liefert uns die überarbeitete Genesis die sumerische Version des Sündenfalls.

Fazit: Die biblische Geschichte der Genesis nach den außerirdischen Texten der alten sumerischen Anunnaki. Das Bild, das sich aus der Geschichte von Adam und Eva aus den sumerischen Aufzeichnungen ergibt, wie sie im Buch Zacharias Sitchin, Revised Genesis, erzählt wird, ist, dass es in der Geschichte der Genesis nicht um ein buchstäbliches Gespräch geht, das von einem Mann, einer Frau und einer sprechenden Schlange geführt wird.

Aus den Erdchroniken wird deutlich, dass es in der Genesis Fragmente einer längeren Geschichte mit Wurzeln im alten Sumer gibt, die offenbaren, warum Menschen kein ewiges Leben haben und wie wir zum Wissen und der Erfahrung des Selbstbewusstseins sowie der Fähigkeit zur Fortpflanzung gelangen.

Es ist unser Erwerb der Fähigkeit zur Fortpflanzung durch die unbefugten Bemühungen eines Anunnaki-Gott-Wissenschaftlers, der laut Enlil die empfindliche Stabilität des Anunnaki Goldabbau-Projekts zu gefährden drohte.

Aus diesem Grund wurden Adam und Eva von Enlil aus dem Garten Eden (E.DIN-Basisstation) vertrieben, um sich außerhalb des Schutzes und der Sicherheit der Anunnaki-Basisstationen zu verteidigen, in denen sie gearbeitet hatten und die sich auch um sie kümmerten, einschließlich der Bereitstellung von Nahrung, Unterkunft und medizinischer Versorgung, damit sie die Anunnaki weiterhin in ihrer Rolle als Igigi-Ersatz unterstützen konnten.

Als Ausgestoßene mussten ADAPA und TITI zum ersten Mal lernen, ohne die Hilfe von Anunnaki für sich und ihre Nachkommen zu sorgen; Dies wird üblicherweise als Preis der Erbsünde bezeichnet, da die Menschheit als Erklärung für den menschlichen Zustand das Gericht empfangen und aus dem Paradies vertrieben worden sein soll.

In den sumerischen Aufzeichnungen sowie in der Genesis verlassen ADAPA und TITI den Garten mit Wissen, aber die Langlebigkeit verbleibt bei den Göttern, die den Zugang der Menschheit zum Baum des Lebens (Langlebigkeit) einschränkten und alle weiteren genetischen Experimente verhinderten, die schließlich die Langlebigkeit der Götter auf die Menschheit verlängern würden:

Die antike Astronuat-Theorie der Anunnaki weckt auch weiterhin Interesse und Debatte über die Frage unserer Herkunft und ob die historische Zeitleiste der Zivilisation, die das aktuelle historische Paradigma vorgibt, korrekt ist.