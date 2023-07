Freie Energie in Tartaria: Science-Fiction oder nicht?

Das 19. Jahrhundert ist so reich an Geheimnissen, dass angesehene Science-Fiction-Autoren des 20. Jahrhunderts lieber in die Vergangenheit hätten blicken sollen.

Aber dieses Wissen war zu dieser Zeit für einen gewöhnlichen Menschen nicht zugänglich. Glücklicherweise ist das digitale Zeitalter angekommen, das unter anderem digitale Archive mit Dokumenten und Fotos aus allen Teilen der Erde mit sich gebracht hat.

Beim Durchstöbern von Archiven alter Fotos kommt einem immer wieder der Gedanke, dass man einen Science-Fiction-Roman schreiben möchte. Aber ist es wirklich Science-Fiction?

Es ist angenehm, mit digitalen Archiven Brasiliens zu arbeiten, wo die Zensur nicht ausreichend motiviert war. Manchmal findet man dort nützliche Dinge.

Wenn die Fotos der neuseeländischen Nationalbibliothek die zerschnittenen Dächer zeigen, die auf allen Fotos sogar mit bloßem Auge zu erkennen sind,

Das brasilianische Archiv hat etwas zu zeigen. Aber lassen Sie uns nicht vom Thema abweichen und etwas Science-Fiction lesen.

Es gab einmal Länder, in denen solche Straßenbahnen zu finden waren. Sie sehen aus wie gewöhnliche Straßenbahnen, aber ohne Stromabnehmer und Drähte. Über diese Straßenbahnen habe ich bereits in verschiedenen Ländern geschrieben.

Es gab einen Streit über diese Straßenbahnen und ich war ziemlich überzeugt, dass es keine Wunder in Bezug auf ihre Funktionalität gab, die elektrische Energie wurde über Schienen übertragen.

Aber diejenigen Leser, die sich mit Technik auskennen, würden es mit Skepsis betrachten. Es ist klar, dass die Übertragung von elektrischem Strom auf diese Weise zu großen Energieverlusten führen würde. Auch die Straßenbahnen stellten den Betrieb jedes Mal ein, wenn es anfing zu regnen. Aber die Straßenbahnen funktionierten regelmäßig, nicht nur einmal während einer Probefahrt.

Wenn man genau hinschaut, sieht man keine Kabel, die an der Straßenbahn befestigt sind, obwohl die Nutzlast, die sie trägt, beträchtlich ist. Darüber hinaus sind die Innenräume solcher Straßenbahnen recht beeindruckend.

Es stellte sich heraus, dass es früher Luxusstraßenbahnen gab. Etwas Ähnliches kann man sich irgendwo in unserem Land kaum vorstellen. Dennoch existierten sie, und zwar vor knapp hundert Jahren.

Besonders die Kuppel an der Decke hat es mir angetan. Was ist drin? Wenn die Beleuchtung bereits vorhanden ist, liegt wahrscheinlich etwas anderes vor. Könnte es Lautsprecher geben? Wahrscheinlich nicht, zu gewagt für die damalige Zeit. Aber den Archivmaterialien dieser Jahre nach zu urteilen, wissen wir nicht viel über diese Zeit, sodass nichts ausgeschlossen werden kann. Damals fanden beispielsweise solche Ausstellungen (Messen) statt:

Dies ist nur eine Elektrizitätsausstellung in Paris (1881). Wenn Sie hineinzoomen und genau hinschauen, werden Sie feststellen, dass die gesamte Halle voller seltsamer Gegenstände ist, von denen die meisten nicht wie bekannte Geräte zur Stromerzeugung aussehen.

Aber aus irgendeinem Grund gibt es viele kirchenähnliche Modelle, Anordnungen, Stöcke und andere Objekte, die Minikuppeln haben. Kurioserweise sind viele Glühbirnen eingeschaltet und leuchten. Könnte es ein äußeres Stromkabel sein oder handelt es sich nur um Batterien? Eine spekulative Fiktion. Aber was wäre, wenn diese Minikuppeln wie auf dem Foto unten die Energiequelle wären?

Im Katalog werden sie bescheiden als Industrieprodukte bezeichnet. Anscheinend gute Produkte. Eine davon sieht sogar wie eine Menora aus, und das wohl nicht nur aus ästhetischen Gründen.

Früher leuchtete es wahrscheinlich auf, nachdem es auf den Kronleuchter gestellt wurde und sich darin eine Lampe von besonderem Design befand. Es könnte auch etwas anders gemacht werden.

Wenn man genau hinschaut, bewegen sich die beiden Lampen mittels Aufhängungen auf und ab. Aber wo sind die Stromkabel oder Gasleitungen (wenn Gas vorhanden ist)? Das Hauptgeheimnis hinter der Funktionsweise der Lampe liegt wahrscheinlich im Gegengewicht, insbesondere im Inneren. Soweit ich weiß, heißt es Tain (Zinnamalgam).

Solche Gegenstände wurden früher natürlich nicht nur für Kronleuchter hergestellt.

Anscheinend waren sie massiv auf Stangen geformt und gaben unseren Straßenbahnen die Möglichkeit, sich fortzubewegen. Doch dann passierte etwas und die Straßenbahnen wurden auf eine andere Art der Stromversorgung umgestellt, wie Sie auf diesem Foto bereits gesehen haben.

Aber die Minikuppeln standen danach noch einige Zeit, wahrscheinlich versteckt in den umliegenden Häusern, wo sie noch verwendet werden konnten, oder vielleicht hat jemand einfach vergessen, sie abzubauen. Wie können wir uns überhaupt sicher sein, wenn selbst die öffentlichen Toiletten so aussahen, als wären sie einer Ausstellung entnommen?

Dies ist eine Art Modell des Petersdoms, allerdings für einen anderen Zweck. Die Einrahmung des Kuppelbodens hat auch einen Grund.

Wenn Sie sich vorstellen können, was die fraktale Geometrie ist, dann können Sie sie hier in ihrer reinen Form sehen. Der ganze Rand dient hier nicht der Schönheit. Dieser Dachtyp ist nichts anderes als ein modifiziertes Modell des Kuppelkopfes einer orthodoxen Kirche, bei dem oben zwei Kugeln stehen, das Metallmaterial der Sparren einen Kopf bildet und in unserem Fall der Knauf über der Kugel von oben bewegt wird nach unten und entlang des Dachumfangs verteilt.

Aus technischer Sicht sieht es sehr kompetent aus, aber jede Wartung in dieser Höhe wäre kompliziert. Das gleiche Prinzip wird auch in den folgenden Strukturen verwendet:

Solche fantastischen Länder, in denen es nicht nötig war, Öl zu fördern und dafür Kriege zu führen, gab es auf allen Kontinenten, auf denen Zivilisation existierte, bis ein enger Kreis von Menschen eine geniale Art der Bereicherung erfand. Aber es ist eine ganz andere Geschichte.

Aber da wir angefangen haben, über Kuppeln und Kugeln zu diskutieren, sollten wir uns mit etwas anderem befassen.

Hat jemand schon einmal Kugeln auf Glaskuppeln gesehen? Wahrscheinlich nicht. Es kann auf diese Weise auch nicht mit Lampen verwickelt werden. Wie konnte diese Kugel also wie eine riesige Glühbirne leuchten?

Darüber hinaus nimmt die Helligkeit der Kugel im ersten Foto sogar sanft ab, was allen physikalischen Gesetzen widerspricht. Wieder etwas Science-Fiction.

Aber das ist alles Müll im Vergleich zu einem Generator, der genug Energie hätte, um alle diese Beleuchtungen gleichzeitig anzutreiben. Wenn es Glühlampen gäbe, wäre die Leistung höchstwahrscheinlich beträchtlich. Kehren wir gedanklich zum Bild aus der Elektroausstellung zurück. Gab es Generatoren mit ausreichender Leistung, die atmosphärischen Strom in nutzbare Energie umwandeln konnten, beispielsweise für den Betrieb mechanischer Geräte?

Es könnte wahrscheinlich … ähm … Keine ein- oder ausgehenden Rohre, keine Nanometer. Dies ist kein Tank zum Brauen von Bier. Erinnert es Sie an irgendetwas?

Es handelt sich um eine Kapelle mit Wasserzulauf, die sich in einer gewöhnlichen Stadt des Russischen Reiches befindet (offensichtlich schon lange nicht mehr).

In dieser Kapelle befand sich eine Tiefwasserpumpe, die Wasser zum Wasserhebegebäude im ersten Stock beförderte. Aber die Motorventile befanden sich höchstwahrscheinlich im Inneren. In einer früheren Version des Fotos sind diese Ventile sichtbar, aber anstelle der Pumpe ist das Getriebe an das Sammelverteilungssystem angeschlossen. Ein ziemlich ausgefeiltes System.

