Wie in „The Day After Tomorrow“: Eine Eiszeit in Europa und Nordamerika könnte bereits 2025 beginnen

Der Golfstrom, die Meeresströmung, die Wärme nach Europa und Nordamerika transportiert, verlangsamt sich tatsächlich und könnte ganz aufhören.

Wissenschaftler haben sogar den Zeitpunkt bestimmt, wann eine Klimakatastrophe unmittelbar bevorsteht: Der Stichtag ist das Jahr 2095. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich die globale Erwärmung verlangsamt.

Wenn sie sich verstärkt, werden bis 2025 Millionen Menschen in Europa und Nordamerika von einer beispiellosen Winterkälte heimgesucht.

Erschreckende Vorhersagen wurden von Wissenschaftlern der Universität Kopenhagen gemacht , als sie neue schlimme Symptome entdeckten – einen stetigen Rückgang der Meerestemperatur an Kontrollpunkten. Damit bestätigten sie ihre eigenen Befürchtungen von vor zwei Jahren.

Sie ergänzten die Schlussfolgerungen ihrer britischen Kollegen, die bereits 2015 in einem Artikel in der Fachzeitschrift „Nature“ berichteten: Seit der Mitte des letzten Jahrhunderts habe die Geschwindigkeit des Golfstroms um 15 Prozent abgenommen, und das tue auch weiterhin so Abfall.

Dadurch erhalten die von ihm umspülten Gebiete weniger Milliarden Kubikmeter warmes Wasser pro Jahr. Auch wenn das vielleicht das Beste ist – in Europa ist es zeitweise sehr heiß.

Die Extrapolation aktueller Ergebnisse ermöglichte es den Dänen, den wahrscheinlichen Zeitpunkt des Zusammenbruchs des Golfstroms und tatsächlich der gesamten Atlantischen Meridionalen Umwälzzirkulation (AMOC) – des Strömungssystems, in dem er enthalten ist – zu bestimmen.

Ihre Argumente und Berechnungen veröffentlichten die Forscher in der Fachzeitschrift Nature Communications.

Kollapsprognose.

Der Golfstrom ist hundertmal stärker als der Amazonas – er transportiert etwa 20 Millionen Kubikmeter Wasser pro Sekunde von den Tropen zu den Polen und zurück. Damit „heizt“ es, zunächst im Golf von Mexiko erhitzt, Europa und Nordamerika auf.

Das an den Polen abgekühlte Wasser sinkt in die Tiefe und kehrt in die Äquatorzone zurück.

Dort erwärmt es sich erneut, steigt an die Oberfläche und strömt erneut zu den Polen. Das ist der Zyklus, der kurz vor dem Einfrieren steht.

Im Jahr 2010 versicherten NASA-Experten der Weltgemeinschaft, dass die zwischen 2002 und 2009 von Satelliten gesammelten Daten tatsächlich auf einen Rückgang der Geschwindigkeit des Golfstroms hindeuteten.

Aber es ist klein – offensichtliche und katastrophale Abweichungen in der Art der Strömung sind nicht sichtbar.

Das Transportvolumen von warmem Wasser nimmt stetig ab.

Josh Willis vom Jet Propulsion Laboratory der NASA in Pasadena – der Leiter dieser Studien – versicherte damals, dass der Film „The Day After Tomorrow“ reine Fiktion sei und es selbst im schlimmsten Fall keinen so schnellen Klimawandel wie im Film geben könne.

Die NASA rechnet überhaupt nicht mit einer neuen Eiszeit. Man geht davon aus, dass die globale Erwärmung irgendwann stärker sein wird und die Durchschnittstemperatur auf der Erde immer noch ansteigen wird, egal, was der Golfstrom anrichtet.

Europäische Forscher, die genau die entgegengesetzte Position vertreten, sind zu der Überzeugung gelangt, dass Ängste – sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart – keineswegs unbegründet sind.

Ihrer Meinung nach ist The Day After Tomorrow ein prophetischer Film und das Klimachaos hat bereits begonnen.