100 Leuchtkugeln pro Stunde! Alle Infos zum Sternschnuppen-Maximum

Mit Spannung warten Hobbyastronomen jedes Jahr auf die Perseiden: Im Juli sind die ersten Sternschnuppen des Meteorstroms am Himmel zu sehen.

Ihren Höhepunkt haben Laurentius-Tränen, wie die Perseiden auch genannt werden, jedoch erst einen Monat später. Die Infos zur besten Beobachtungszeit finden Sie hier.

Seit dem 16. Juli flammen die Sternschnuppen der Perseiden am dunklen Nachthimmel auf. Seinen Höhepunkt erreicht der Meteorstrom jedoch erst im August. Dann dürfen sich Sternschnuppen-Fans auf bis zu 100 Leuchtkugeln pro Stunde freuen.

Perseiden im Sommer 2023: Bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde möglich

Der bekannteste Sternschnuppenstrom des Jahres hat seinen Ausstrahlungspunkt zunächst südlich von Kassiopeia. Bis zum Maximum im August wandert der Radiant jedoch in die nördlichen Gebiete des Perseus.

Bei den Perseiden handelt es sich nicht nur um recht helle sondern auch recht schnelle Feuerkugeln. Mit etwa 60 Kilometer pro Sekunde flitzen sie über das Firmament.

In diesem Jahr erreicht der Meteorstrom sein Maximum in den Morgenstunden des 13. August. Dann flitzen pro Stunde etwa 100 Sternschnuppen über den Himmel. An den Tagen rund ums Maximum sind es etwa 50 Sternschnuppen pro Stunde.

Die beste Beobachtungszeit ist in den späten Abendstunden von 22 bis 4 Uhr morgens. Zur Beobachtung sollte man sich einen möglichst dunklen Ort für die Himmelsbeobachtung suchen. Lichtverschmutzung stört nämlich den nächtlichen Blick auf die Sterne beträchtlich.

Wettervorhersage für Sternschnuppen-Maximum: Sorgt Petrus für eine wolkenfreie Sicht auf die Perseiden?

Aktuell sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) wechselhaftes Wetter in Deutschland voraus.

Während sich der Himmel in weiten Teilen des Landes kaum bis locker bewölkt zeigt, droht sowohl im Norden als auch im Süden teils starke Bewölkung.

Eine genaue Wettervorhersage für das Perseiden-Maximum am 13. August 2023 ist aktuell noch nicht möglich. Sobald es eine seriöse Prognose gibt, finden Sie sie hier.