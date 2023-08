Die Legende: Als seine Frau früh stirbt, hat ein Mann das Glück, sie nach ihrer Reinkarnation wiederzusehen und zu heiraten

Eines Tages kam Shao Shimei während einer Geschäftsreise durch ein kleines Dorf namens Gaojiazhuang und ihm kam plötzlich die Landschaft sehr vertraut vor, als wäre er erst gestern von dort abgereist.

Es erinnerte ihn an den rätselhaften Namen, der ihm seit seiner Kindheit im Gedächtnis herumschwirrte: Gao Xiaohuai.

Er wandte sich an einen Dorfbewohner und fragte ihn, ob dort eine Person namens Gao Xiaohuai sei.

Der Dorfbewohner antwortete: „Ja, den gab es, aber er ist vor vielen Jahren gestorben.“

Shao Shimei fragte dann, wann Gao Xiaohuai gestorben sei und erfuhr, dass es an seinem eigenen Geburtstag war.

In diesem Moment verstand Shao Shimei plötzlich, dass er in seinem früheren Leben Gao Xiaohuai gewesen war .

Erinnerungen an sein früheres Leben strömten zu ihm zurück wie ein Schleusentor, das sich öffnete.

Er erinnerte sich, dass er das Oberhaupt des Dorfes war und dass er diese Position viele Jahre lang innehatte. Er kümmerte sich um die Bewohner und verhielt sich immer ehrlich und integer – ein seltener und guter Dorfbeamter, könnte man sagen.

Als er einmal von einer Krankheit überwältigt war, war er benommen. In diesem Zustand sah er zwei Männer in blauen Uniformen, die wie Offiziere aussahen, an seine Seite treten.

Sie forderten ihn auf, die Augen zu schließen. Dann hoben sie ihn hoch, einer auf jeder Seite, und flogen mit ihm davon. Alles, was er hörte, war das Pfeifen des Windes in seinen Ohren.

Kurze Zeit später sagten ihm die Männer in Blau, er solle die Augen öffnen, und er fand sich in einem seltsamen kleinen Raum wieder, in dessen Nähe sich zwei Dienstmädchen tummelten.

Shao Shimei wurde als Baby wiedergeboren

Es stellte sich heraus, dass er als Baby wiedergeboren worden war. Sein Leben als Shao Shimei hatte begonnen. Da er in seinem früheren Leben freundlich zu den Menschen gewesen war und viele gute Taten vollbracht hatte, führte er in dieser neuen Inkarnation ein erfolgreiches Leben.

Er wurde in eine wohlhabende Familie hineingeboren, erhielt schon früh eine gute Ausbildung, heiratete im richtigen Alter und hatte eine glückliche Familie.

Leider ist seine Frau früh verstorben. Bevor sie starb, hielt sie seine Hand und sagte, dass sie auch in ihrem nächsten Leben Ehemann und Ehefrau sein würden.

Im nächsten Leben würde sie in der Familie Dong im Landkreis Guantao wiedergeboren werden und im dritten Haus am Flussufer leben.

Seine Frau sagte voraus, dass Shao Shimei in Zukunft Beamter werden würde, er jedoch seines Amtes enthoben würde und allein im Xiao-Tempel leben würde, um Buddhismus zu studieren. „Wenn das passiert, kommen Sie zu mir“, sagte seine Frau, bevor sie die Augen schloss.

Nach dem Tod seiner Frau wurde Shao Shimei tatsächlich Beamter und fungierte als Richter des Kreises Wujiang. Bevor er jedoch von seinem Amt entlassen werden konnte, trat er krankheitsbedingt zurück. Nach seiner Rückkehr in seine Heimatstadt besuchte er Freunde im Kreis Guantao und übernachtete in einem nahegelegenen Tempel namens Xiao-Tempel.

An diesem Tag blätterte er gerade in der Schriftensammlung im Tempel, als ihm plötzlich die Worte seiner Frau in den Sinn kamen.

Könnte es sein, dass seine Frau in der Nähe wiedergeboren wurde? Shao Shimei ging schnell hinaus und ging am Flussufer entlang, bis er Dong fand, das Mädchen, das seine wiedergeborene Frau gewesen war und im dritten Haus am Fluss lebte. Später heiratete er sie erneut glücklich.

Leider erkrankte Shimeis Frau Dong ein Dutzend Jahre später schwer. Als sie am Rande des Todes stand, sagte sie, dass sie in ihrem nächsten Leben in der Familie Wang in Xiangyang wiedergeboren werden würde, die am Fluss mit zwei Weidenbäumen vor der Tür lebte, und wies Shao Shimei an, sie wieder zu holen.

Shao fand seine wiedergeborene Frau Wang Shi in Xiangyang und heiratete sie. Das Paar lebte ein glückliches Zusammenleben und bekam sogar zwei Kinder.

Die Geschichte von Shao Shimeis drei Ehen war während der Qing-Dynastie weit verbreitet.

Die Menschen riefen aus, dass ihr Schicksal bereits in Stein gemeißelt sei, bevor sie auf die Welt kamen.