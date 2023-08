Medienbericht: Mysteriöser Totempfahl erscheint auf Wanderweg in England (Video)

In einem Fall, der an den Monolithen-Wahn des Jahres 2020 erinnert, ist auf mysteriöse Weise ein 2,50 Meter hoher Totempfahl auf einem Klippenweg in England aufgetaucht.

Das merkwürdige Holzstück wurde Berichten zufolge Ende letzten Monats an einer Stelle entlang eines langen nationalen Wanderwegs namens North Downs Way in der Grafschaft Kent entdeckt.

Der aus einem einzigen Baum geschnitzte Totempfahl trägt auf seiner Seite den Namen des baltischen Donnergottes Perkūnas.

Da dieser Name für die Gottheit speziell in Litauen verwendet wird, besteht die Theorie , dass das Stück irgendwie mit diesem Land verbunden ist.

Es bleibt jedoch ein Rätsel, wer es geschaffen hat und warum und wie es ihnen gelungen ist, es unbemerkt anzubringen.

Trotz der vielen Fragen rund um den eigenartigen Totempfahl hat die Organisation, die den Wanderweg überwacht, die ungewöhnliche Ergänzung des beliebten Weges angenommen.

„Das Kunstwerk scheint ein Hit bei den Wanderern zu sein, die Selfies gemacht und uns zur Installation gratuliert haben“, sagte Ian Rickards vom Kent Wildlife Trust, „aber wir hatten keine Ahnung, wie es dazu kam, dort zu sein.“

Die Gruppe drückte ihre Wertschätzung für den beträchtlichen Arbeitsaufwand aus, der zweifellos in die Herstellung des beträchtlichen Stücks geflossen ist, und forderte den Künstler auf, sich zu offenbaren, doch die Person hat sich entschieden, vorerst anonym zu bleiben.

Wie dem auch sei, Rickards gab an, dass „wir daran interessiert sind, es in unserer Reserve zu behalten“ und dass sie daher daran arbeiten, das Stück rückwirkend von der örtlichen Regierung genehmigen zu lassen, damit es dort bleiben kann, wo es entlang des Weges steht.

Das mysteriöse Aussehen des Totempfahls erinnert an den sprichwörtlichen Monolith-Wahnsinn, der Ende 2020 über den Globus ging, als in der Wüste von Utah ein zehn bis 3,60 Meter hohes rechteckiges Metallstück gefunden wurde und seine Entdeckung unzählige Nachahmer hervorbrachte, tauchten kurz darauf in Ländern auf der ganzen Welt auf.

Glücklicherweise ist der Perkūnas-Pfahl im Gegensatz zu den vielen Monolithen, die zu dieser Begeisterung beitrugen und anschließend abgerissen wurden, bereit, ein fester Bestandteil des Wanderwegs zu werden.

