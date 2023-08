Wer hat die Welt mehrmals neu gestartet und warum?

Vielen historischen Karten zufolge waren die arktischen Regionen vor vier Jahrhunderten schnee- und eisfrei und voller Leben.

Betrachten Sie als Beispiel die Karte von Urbano Monte aus dem Jahr 1587 und Sie werden sehen, dass unsere Vorstellung von dieser Zeit falsch ist.

Wie könnte das sein, wenn die moderne Wissenschaft behauptet, dass das arktische Eis schon seit Millionen von Jahren existiert?

Geheimnisse der Monte-Karte

Die damals schnee- und eisfreien arktischen Regionen wurden durch Flüsse in vier Teile geteilt. Jetzt gibt es eine Eiswüste und die Landbrücke zwischen Argentinien-Chile-Antarktis ist zerstört.

Die überlebenden Riesen, seltsamen Menschen und Kreaturen, die auf Montes Karte abgebildet sind, wurden in den Untergrund getrieben.

Die Karte zeigt außerdem antarktische Drachen und Zentauren, asiatische Dschinn, einen asiatischen Mantikor mit einem Frauengesicht, einem Löwenkörper und einem Skorpionschwanz, mongolische Einhörner und einen Wassermann im südlichen Indischen Ozean mit einem menschlichen Torso und einem Seeschlangenschwanz.

Die meisten heutigen Wüsten und Schneegebiete waren erst vor drei oder vier Jahrhunderten warm und lebendig, bis die „Götter“ kamen und alles zerstörten.

Aufstieg der Angelsachsen

Im Jahr 1750 begann in Großbritannien die Industrielle Revolution. Nicht nur so, sondern dank der Illuminati-Besucher.

Danach segelten britische Schiffe mit bis an die Zähne bewaffneten religiösen Fanatikern über die Meere, um so viele Gebiete wie möglich zu erobern und die Welt unter die Herrschaft ihrer Herren zu bringen. Viele Nationen und Menschen wurden erobert oder zerstört.

Die Angelsachsen erhielten einzigartige Technologien und halfen ihren Herren im Austausch gegen die Weltmacht.

Die Ureinwohner Afrikas, Asiens, Australiens und der Antarktis leisteten den Eindringlingen großen Widerstand, waren aber mit ihren noch nie dagewesenen Waffen und Feuerkraft nicht gewachsen. Und sie mussten sich entweder unterwerfen oder zerstört werden.

Was in der Kolonialzeit geschah, ist eine moderne Version dessen, was in der Antike geschah, als Jahwe dem auserwählten Volk half, die heidnischen Stämme auf ihrem Weg durch die Wüste ins Gelobte Land zu besiegen.

Die Eindringlinge unterwarfen und zerstörten nicht nur viele Nationen und Menschen, sondern auch viele seltene Kreaturen und Tiere, von denen sie annahmen, dass sie „vom Gehörnten“ abstammen.

Die Welt vor dem dritten Reset

Bis zum letzten „Great Reset“, der im frühen 19. Jahrhundert stattfand und mit der siebten Flut endete, sah die Welt ganz anders aus. Es gab riesige Bäume, Menschen und Fabelwesen. Sie wurden von Techno-Göttern und Besuchern zerstört.

Sie verwüsteten die Erde und hinterließen Steinbrüche wie den Grand Canyon und riesige Berge giftiger Chemieabfälle, die wir heute Vulkane nennen. Einige dieser Steinbrüche wurden schnell mit Gras und viel kleineren Bäumen bedeckt.

Australien, das reichste Land an vielfältigem Leben, wurde durch die Bombardierung verbrannt und in eine Wüste verwandelt , ebenso wie die Sahara, die Arktis und die Antarktis. Das sind die Wüsten des nuklearen Winters.

Viele der antiken Bauwerke, die von den Völkern der Erde auf der ganzen Welt geschaffen wurden, sind jedoch erhalten geblieben. Später wurden sie als Regierungsgebäude genutzt.

Die riesigen Menschen wurden zerstört und eine neue, niedrigere und weniger intelligente Rasse wurde genetisch in die Neue Welt eingeführt. Es war der Haupt-Reset, der dritte.

Was heute passiert, ist ein Epilog.

Die Weltkriege des letzten Jahrhunderts waren notwendig, um die Spuren der Alten Welt endgültig zu vernichten.

Nach dem Ersten Weltkrieg blieben Zeppelin-Luftschiffe und ein erheblicher Teil der freien Energie übrig. Aber der Zweite Weltkrieg hat alles völlig aufgeräumt und den Weg für den Orwellschen Albtraum geebnet.

Diejenigen an der Spitze haben die Geschichte verändert, indem sie uns an etwas glauben ließen, das nie passiert ist. Die Wahrheit liegt in alten Märchen und Mythologien verborgen.

Die Person wurde mit jedem Reset körperlich kleiner und dümmer. Jetzt wollen sie uns in gedanken- und herzlose Maschinen verwandeln. Die neue Weltordnung ist den „Gehörnten“ untergeordnet und sie haben ihre eigene Agenda.

Glücklicherweise gibt es auch Kräfte des Lichts, die, wie während der Großen Sintflut, zumindest einige von uns retten werden.

Wir müssen bei uns selbst beginnen und nicht darauf warten, dass sich jeder oder die Welt verändert, wir dürfen in keinem Bereich Fanatiker sein, sondern unsere Welt nüchtern und logisch betrachten und bewerten, ob jeder (zumindest ein wenig) Gutes für den anderen tut und nicht nur für geliebte Menschen, dann wird sich die Welt verändern, und zwar zum Besseren.

Ein Mensch irrt sich oder seine Werte haben sich geändert, Reichtum besteht nicht aus Gold, Diamanten und Geld.

Mehr zum Thema im Buch: „Die Schlammflut-Hypothese:: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“