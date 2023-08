Nach der Veröffentlichung von Nahaufnahmen des Mimas-Satelliten bemerkten viele, dass der Planet stark dem Todesstern aus „Star Wars“ ähnelt, über den eine ganze Verschwörungstheorie aufgetaucht ist.

Im Laufe der Zeit haben die meisten von uns Mimas irgendwie vergessen, und im geheimen Todesstern begannen Verschwörungstheoretiker den Mond zu vermuten, auf dem es unglaubliche ufologische Aktivitäten gibt, obwohl die negativen Auswirkungen des Mondlichts auf Menschen seit langem bekannt sind.

Es scheint jedoch, dass der Todesstern tatsächlich viel näher ist, als wir denken, denn ein solches Gerät ist der Planet Erde selbst.

Im Internet sind sehr interessante, mehrdeutige Informationen zu diesem Thema erschienen, für deren Verständnis jedoch eine kleine historische Einführung erforderlich ist.

Im Jahr 2005 begannen sie rund um die US-amerikanische Antarktisstation Amundsen-Scott mit dem Bau eines Neutrino-Observatoriums namens IceCube.

Das Funktionsprinzip des Observatoriums ähnelt allen hochenergetischen Teilchendetektoren, die Photonenblitze der Tscherenkow-Strahlung überwachen, wenn Wasseratome mit Teilchen kollidieren.

Wenn herkömmliche Geräte jedoch Wasser als auffangenden „Bildschirm“ verwenden, verwendet IceCube Eis als Rekorder, in den ein Netzwerk von Brunnen mit Sensoren gebohrt wird:

Video:

Wenn Neutrinos und andere ähnliche Teilchen durch die Dicke dieses Eises fliegen, registrieren Lichtsensoren Kollisionen von Teilchen mit Wassermolekülen, woraufhin der Computer ein Bild der Ankunft erstellt und berechnet, woher, was und wie viele kamen.

Offiziell überwacht das Observatorium Neutrinoströme von weit, weit entfernten Galaxien, doch wie dieser Raytheon-Auftragnehmer in seinem Bericht an die Senatoren sagt, scheint dort alles etwas anders zu sein:

Crazy shit going on in Antarctica pic.twitter.com/vsGLc6raQj — illuminatibot (@iluminatibot) August 9, 2023

Eric Hecker arbeitete um 2010 als mittlerer Ingenieur an der Station, als sich die Station noch im Bau befand – es gab etwa 5000 Sensoren mit einem Eisschirmvolumen von etwa einem Kubikkilometer.

Heutzutage ist diese Anlage viel größer, der Eiffelturm sieht vor dem Hintergrund seiner Struktur wie ein Gegenstück aus:

Hecker erhielt nicht alle Informationen über IceCube, aber aus dem, was er sah, schloss er, dass es entfernte Galaxien nur mit seinem linken Auge und nur gelegentlich überwacht.

Die Hauptaufgabe des Geräts besteht darin, alle in der Erdatmosphäre, um die Erde und im nahen Weltraum fliegenden Fahrzeuge zu verfolgen.

IceCube sieht nicht nur jedes Flugzeug und jeden Satelliten (sie alle senden Neutrinos aus), sondern auch außerirdische Raumschiffe.

Es stellt sich heraus, dass sich im Inneren des Eiswürfels nicht nur Sensoren befinden.

Dieses Gerät ist auch in der Lage, aus unverständlicher Strahlung einen Strahl hoher Energie zu erzeugen, der in der Lage ist, große außerirdische Schiffe abzuschießen, und mit einem kleinen Bruchteil eines Prozents seiner Leistung kann dieser Strahl auch die Lithosphäre treffen und Erdbeben und andere Naturkatastrophen verursachen.

Oder es ist sozusagen ein „Rückstoß“, wenn man von einer wunderbaren Waffe getroffen wird.

Bei der Kanone rollt die Kutsche nach dem Schuss zurück, und beim Todesstern, in den sich der Planet Erde verwandelt hat, schwillt die Lithosphäre an, es entstehen Hurrikane und so weiter.

Eric Hecker verkündet ein schreckliches Staatsgeheimnis, für dessen Enthüllung er vermutlich gejagt wird, während er über ein verbotenes Thema spricht.

Dennoch und obwohl es 10 Jahre später ist, sprach er plötzlich. Dies deutet darauf hin, dass er hierfür einen Auftrag vom oberen Management erhalten hat.

Alle Plattformen, auf denen das Originalvideo hochgeladen wurde, verbreiten die Neuigkeiten mit erstaunlicher Geschwindigkeit.

Besonders die Chinesen, obwohl sie normalerweise den ganzen Dreck über die heimtückischen Verschwörungen der US-Regierung lieben, vor denen China wie üblich die Welt retten will.

Einige Strahlen begannen tatsächlich über der Antarktis zu leuchten, höchstwahrscheinlich eine Folge eines großen wissenschaftlichen Experiments, über das es sogar Erwähnungen in der Presse gab:

Die Aufmerksamkeit von Millionen von Verschwörungstheoretikern ist auf die Pole gerichtet, insbesondere auf die Südpolstation Amundsen-Scott, wo es sogar Webcams gibt.

Nach allgemeiner Meinung ist eigentlich alles so:

Der Mann im Video sagt die Wahrheit, aber nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit liegt darin, dass vor langer Zeit ein Bündnis zwischen der Weltregierung und den Außerirdischen geschlossen wurde, was in der Colony-Reihe allgemein dargestellt wird.

Da die Außerirdischen auf die Annäherung der Schiffe eines Konkurrenzunternehmens warten, belasten sie die Menschen mit dem Bau des Todessterns.

Unterwegs brachten Außerirdische den Menschen bei, schwere Raumschiffe zu bauen, die seit langem heimlich das Sonnensystem durchpflügen, Koloniefestungen auf dem Mars errichten und auf die Ankunft von Gästen aus dem Weltraum warten, die das alles zweifellos ertragen werden, da die Technologien nicht weit entwickelt ist und kleine grüne Männer für diese Rasse so etwas wie rebellische Vasallen sind.

Und da die Weltraumschlachten im Gange sind, begannen die Menschen, sich allmählich mit dem Weltgeschehen zu befassen, damit Länder und Menschen zumindest im Allgemeinen verstehen, was was ist.

Wann der Todesstern im Orbit bombardiert und in Mimas 2.0 verwandelt wird, weiß niemand genau, aber alle denken, dass es bald sein könnte…