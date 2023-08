Trauriges Ende von Luna 25: Russische Mondsonde stürzt ab

Die russische Mission mit Luna 25 zum Mond hat ein trauriges Ende gefunden. Wie Roskosmos am Sonntag bestätigte, ist die Mondsonde nach Verlust der Funkverbindung am Sonnabend abgestürzt.

Nach Angaben der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos ist die automatische Mondsonde Luna 25 in der Nacht zum Sonntag auf die Mondoberfläche gestürzt und existiert nicht mehr.

Als Grund für den Absturz wird der Verlust der Signalverbindung zwischen der Sonde und dem Kontrollzentrum angeführt.

In der Folge habe sich die Sonde auf eine falsche Umlaufbahn eingestellt. Der Ort des Absturzes und die Ursachen des technischen Versagens bei der Anpassung der Umlaufbahn werden noch ermittelt.

Der Abbruch der Signalverbindung hat sich nach offiziellen Angaben um 14:57 Uhr Moskauer Zeit am Sonnabend ereignet.

Die Mission von Luna 25 war Russlands erster Versuch, 47 Jahre nach dem Ende des sowjetischen Luna-Programms wieder auf dem Mond zu landen.

Die Mondsonde startete am 11. August in der Region Chabarowsk und erreichte am 15. August ihre Umlaufbahn um den Erdsatelliten.

Am 17. August übermittelte sie erste Aufnahmen der Mondoberfläche an das Kontrollzentrum. Die Landung war für den 21. August vorgesehen.

Derzeit ist noch die indische Mondsonde Chandrayaan-3 im Mondorbit. Ihre Landung auf der Mondoberfläche ist für den 23. oder 24. August vorgesehen.

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos hatte zuvor ein Bild von der Rückseite des Erdtrabanten veröffentlicht. Die Aufnahmen stammen von der Sonde Luna 25. Zu sehen ist der für Forscher interessante Zeeman-Krater.

„Das heute um 08:23 Uhr Moskauer Zeit aufgenommene Bild zeigt den Südpolkrater Zeeman auf der Rückseite des Mondes. Die Koordinaten des Kraterzentrums entsprechen 75 Längengrad und 135 Grad Breitengrad“, hieß es in einer Presseerklärung am Donnerstag. „Die gewonnenen Bilder ergänzen die derzeit verfügbaren Informationen zu diesem Krater erheblich“, fügte die Behörde hinzu.

Das weltweit erste Bild von der Rückseite des Mondes hatte im Oktober 1959 die sowjetische Sonde Lunik 3 aufgenommen.

