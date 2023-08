Vorbereitungen für eine Weltraumshow mit Alien-Invasion: Wird das Blue Beam-Projekt bereits geprobt? (Videos)

Das Projekt Blue Beam ist ein geheimer Plan der NASA und der Vereinten Nationen, der mithilfe fortschrittlicher Technologie eine vorgetäuschte außerirdische Invasion und ein vorgetäuschtes Wiederkommen Christi herbeiführen soll, um eine neue Weltordnung unter der Führung des Antichristen zu errichten.

Dieser Plan wurde erstmals 1994 vom kanadischen Investigativjournalisten Serge Monast an die Öffentlichkeit gebracht, der Dokumente erhielt, die die Existenz dieses Plans zur Weltherrschaft bestätigten.

Serge Monast behauptete, dass die Behörden ihn wegen der Aufdeckung dieses geheimen Plans verfolgten und dass sein Leben in Gefahr sei.

Monast starb 1996 angeblich an einem Herzinfarkt im Alter von 51 Jahren. Einige seiner Anhänger glauben, dass er von den Verschwörern getötet wurde, um ihn zum Schweigen zu bringen.

Serge Monast glaubte bis zum letzten Tag, dass das Blue Beam-Projekt Teil einer satanischen Verschwörung zur Zerstörung des Christentums und zur Schaffung einer einheitlichen Weltregierung unter Führung des Antichristen sei.

Nach Monasts Tod beschäftigten sich seine Anhänger weiter mit diesem Thema und verknüpften das Blue Beam-Projekt mit HAARP und behaupteten, es könne das Wetter manipulieren, Erdbeben verursachen und holografische Bilder am Himmel erzeugen.

Sie behaupten auch, dass UFO-Sichtungen, Kornkreise, Chemtrails und andere Anomalien Anzeichen dafür seien, dass das Projekt Blue Beam getestet wird oder bereits im Gange ist.

Serge Monast argumentierte auch, dass diese Ereignisse mit großen politischen Veränderungen in der Weltordnung, wie Friedensabkommen, Wirtschaftskrisen oder Kriegen, zusammenfallen würden. Das alles geschieht bereits.

Seltsame atmosphärische Phänomene oder Blue-Beam-Proben?

Unser Planet war schon immer reich an atmosphärischen und anderen seltsamen Phänomenen, angefangen von vorsintflutlichen Artefakten, deren Ursprung niemandem klar ist, bis hin zu Geistern, die sozusagen nicht existieren, aber sie existieren.

Und irgendwie kam es so seltsam, dass die Pandemie unter anderem diese Phänomene betraf, deren Zahl mit erstaunlicher Geschwindigkeit zunimmt.

Am 15. August tauchte in Florida erneut etwas auf, was das populäre Gerücht als „Plasmasäulen“ bezeichnete:

15 Ağustos 2023 Fort Myers Florida ABD 🇺🇸

Plazma Deşarjı ⚡️ pic.twitter.com/7QnZO9WVqp — Hermes (@hermesisos) August 18, 2023

Es ist nicht bekannt, ob es sich dabei um Plasmastrahlen handelt oder nicht, aber die Tatsache, dass die NOAA überhaupt kein Interesse daran hat, ist jedem bekannt.

Gleichzeitig steht die Abkürzung NOAA selbst für National Oceanic and Atmospheric Administration. Offensichtlich konzentriert sich das Büro jetzt auf die Beobachtung des Ozeans, sodass die Atmosphäre und die nationale Sicherheit etwas in den Hintergrund geraten sind.

In Südamerika wurde unterdessen folgende Beobachtung gemacht:

Hier sind es, wie man sagt, einfach zwei in einem – eine Figur mit Heiligenschein und Flügeln und zwei Sonnen. Aber die NOAA ist „absence de service“ für die südamerikanische Bevölkerung, also gibt es niemanden, den man fragen kann, sie stehen einfach da, blinzeln und werden verrückt.

Craziest thing you will see today… Stunning upwards lightning above Acatenango Volcano in Guatemala 🇬🇹pic.twitter.com/QpCl4wD7bg — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) August 18, 2023

Es ist ziemlich seltsam. Und auch zwei in einem: Einerseits eine „Linsenwolke“ über dem Vulkan, andererseits ein Wunderblitz, der entweder vom Vulkan oder aus der Wolke einschlägt. Hier ist das Video aus einem anderen Blickwinkel:

Das interessanteste Spektakel findet jedoch offenbar immer noch in Amerika statt. Leider gibt @topsecrettexan nicht an, wo das Video aufgenommen wurde:

Dabei handelt es sich überhaupt nicht um ein atmosphärisches Phänomen – die Struktur ist zu komplex und quadratisch. Es sieht auch nicht wie eine offizielle Lasershow aus, da die Höhe hoch ist und die Tageszeit nicht für Lichtshows geeignet ist.

Es ist eher so, als würde man ein Gerät wie Blue Beam testen, aber wer beschlossen hat, Sterbliche zu erschrecken, ist immer noch unklar.

Vielleicht war es eine Art geheimes Militär, vielleicht haben Außerirdische selbst, denen solche Technologen nicht vertrauen, die Angelegenheit aufgegriffen.

Aber trotzdem ist es interessant.

Und noch interessanter ist, was für eine Show uns geboten wird.