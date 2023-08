Antarktis, Hohle Erde und Außerirdische: Immer mehr Enthüllungen tauchen auf

Eine Entdeckung aus dem Jahr 2022 ist wieder in den Nachrichten, da Enthüllungen über UFOs und die nichtmenschlichen Wesenheiten gemacht werden.

So schrieben sie im Jahr 2022 über eine Entdeckung des WISSARD-Projekts, dass es unter dem Eis der Westantarktis riesige Feuchtgebiete gibt, die Leben beherbergen könnten, das dem Rest des Planeten unbekannt ist.

Das Whillans Ice Subglacial Access Research Drilling-Projekt wurde offiziell von der National Science Foundation in Auftrag gegeben, um offiziell den Untergrund des antarktischen Eises zu scannen, da viele glaubten, dass wir mit der bevorstehenden angeblichen globalen Erwärmung immer mehr über unsere Geschichte, wie wir sie kennen, erfahren könnten.

Die Entdeckung selbst wurde etwa 820 Meter unter dem Eis gemacht, als sie berichteten, sie seien dem Lake Whillans gefolgt, um zu sehen, wohin er führt, und stellten dann fest, dass sich dort ein riesiger Raum befindet.

Bisher ist darüber nicht viel bekannt, doch viele glauben, dass dies ein Hinweis darauf sein könnte, dass die Hohlerde-Theorie doch grundlegend ist, da sie darauf hinweisen könnte, dass tatsächlich Außerirdische unter der Oberfläche unseres Planeten leben.

Die Geschichte der Erde spricht jedoch nicht von Außerirdischen, sondern von anderen Lebewesen, die unter den Menschen lebten oder über sie herrschten und nicht nur Statuen, sondern „lebende“ Wesen sowie bereits existierende Technologien wie die Vimanas waren.

Wie die Medien im Jahr 2022 schrieben:

„Wer weiß, vielleicht treffen wir beim Bohren in die Feuchtgebiete auf andere Lebensformen, darunter Außerirdische, Reptilien oder sogar Menschen, die sich den Regeln unserer Gesellschaft widersetzt und beschlossen haben, ihre Zivilisation vor unserer Nase zu erschaffen.“

Es wird auch daran erinnert, dass der Whistleblower und Autodidakt Eric Hecker vor relativ kurzer Zeit behauptete, dass es am Südpol hochentwickelte Technologie gebe, die Erdbeben verursachen könne.

Und das ist noch nicht alles, was er gesagt hat. Die Wahrheit könnte in der unterirdischen Stadt Kandath in der Antarktis verborgen sein.

Avi Loeb: Nächsten Monat Enthüllungen über Außerirdische

Professor Avi Loeb leitet die Untersuchung von Fragmenten des IM1-Meteoriten, der im Januar 2014 über der Insel Manus in der Nähe von Papua-Neuguinea zerfiel.

Er sagt, dass alles darauf hindeutet, dass IM1 ein interstellares Objekt war. Loeb beweist anhand der winzigen Fragmente, dass das Objekt von einer Kultur geschaffen wurde.

Eines ist sicher: Sie bereiten die Öffentlichkeit ständig darauf vor, dass etwas Außergewöhnliches enthüllt werden könnte.

Tatsächlich erwähnt der Professor, dass wir von ihnen lernen können, wenn die angeblichen Außerirdischen einer fortgeschrittenen Zivilisation angehören.

Zuvor ließ der ehemalige Geheimdienstoffizier David Grusch, der unter Eid vor einem Aufsichtsunterausschuss für nationale Sicherheit des US-Repräsentantenhauses aussagte, eine Bombe platzen und sagte, die USA hätten nichtmenschliche Piloten aus abgestürzten, nicht identifizierten Flugzeugen geborgen.

Die historische Anhörung in Washington hat deutlich gezeigt, dass gewählte Beamte offener denn je für die Diskussion der Möglichkeit sind, dass Außerirdische real sind.

Wollen sie wirklich Außerirdische zeigen, oder nutzen sie lediglich das Narrativ der „Bedrohung durch Außerirdische“, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen und durchzusetzen, was sie wollen, aber auch andere Themen abzudecken?

Darüber hinaus beschrieb der ehemalige Marinepilot David Fravor, wie ein UFO während eines Fluges im Jahr 2004 aussah. Er sprach von unglaublicher Technologie und von einem Schiff, das er gerne steuern würde.

Der ehemalige Marinepilot Ryan Graves sagte unter anderem, dass das Auftauchen unbekannter Objekte Routine sei, aber niemand sagte ein Wort.