Unser Bewusstsein verbindet alle Menschenherzen mit dem Universum

Bewusstsein (engl: consciousness) verbindet. Es verbindet alle Menschenherzen mit dem Universum und seinem Schöpfer. Berühmte amerikanische Wissenschaftler wie Dr. Eben Alexander (Neurochirurg), Dr. Larry Dossey (Arzt und Buchautor), Russell Targ (Physiker), Dr. Dean Ornish (Kardiologe) und andere Wissenschaftler haben gezeigt, dass Bewusstsein nicht vom Gehirn produziert wird, sondern von unserer Verbundenheit mit dem Universum beeinflusst wird, so dass Bewusstsein von quantenphysikalischen, energetischen und elektromagnetischen Verbindungen im Universum geprägt wird.

Schon der berühmte Physiker David Bohm hat in seinem Werk „Die Implizierte Ordnung“ beschrieben, wie alles im Universum verbunden ist. Prof. Al Abdulgader aus Saudi-Arabien hat darauf basierend eine neue Theorie entwickelt, die das menschliche Herz mit in diese universale Ordnung einbezieht.

Er legt überzeugend die Zusammenhänge zwischen menschlichen Herzen und Universum dar und zeigt, dass das Herz durch seine quantenphysikalische Verbundenheit mit dem Universum an dem einen Bewusstsein teilnimmt und es erfahren kann.

Auch viele andere Wissenschaftler beziehen sich auf das universale Konzept von David Bohm, wie z.B. Dr. Larry Dossey in seinem Werk „One Mind“ (Ein Bewusstsein) oder Russell Targ in seinem Werk „Limitless Mind“ (endloses Bewusstsein).

Das herkömmliche Modell von Bewusstsein, wie es der Materialismus aufzeigt, ist also nicht mehr aktuell und zeitgemäß, sozusagen ein überholtes Modell, das der Erneuerung bedarf. Dr. Eben Alexander zeigt uns in seinem Buch „Beweis des Himmels“ (Proof of Heaven), dass jeder Mensch an dem universalen Bewusstsein teilnimmt und dass das Göttliche im ganzen Universum anwesend ist.

„Trennung ist eine Illusion“ schreibt Russell Targ in seinem Buch „Limitless Mind“ (unendliches Bewusstsein). Das Herz mit seinem elektromagnetischen Feld, das ein Übermittler von Informationen ist, ist sozusagen ein Kommunikations- zentrum mit dem Universum und seinem göttlichen Schöpfer. Alles ist verbunden in diesem Universum, nichts getrennt.

Durch unser Herz haben wir Zugang zu dieser Einheit des Universums, schreibt Prof. Al Abdulgader in seiner HBRF Theorie.

Er hat zusammen mit Rollin Mc Craty in einer Langzeitstudie herausgefunden, dass energetische Prozesse im Universum, beeinflusst von Sonnenwinden und galaktischen Strahlen, Einfluss auf den Rhythmus des Herzens haben.

Das heißt, dass das Herz des Menschen durch energetische Prozesse im Universum in seinem Rhythmus (was man Herzratenvariabilität nennen kann) beeinträchtigt werden kann.(1) Das Herz mit seinem eigenen neuronalen System (ICNS=intrinsic cardiac nervous system) sendet neuronale Impulse zum Gehirn und beeinflusst somit, wie das Gehirn denkt.

Das Herz hat nach dem mittelalterlichen Philosophen Anselm von Canterbury die Fähigkeit zu denken, wahrzunehmen und zu fühlen. Das Herz nimmt also an dem Vorgang der Bewusstseinsbildung selbst teil und kooperiert mit dem Gehirn.

Der menschliche Körper als Mikrokosmos reflektiert die universale Ordnung, wobei das Herz als energetisches und elektromagnetisches Zentrum des Menschen die Rolle der Sonne einnimmt. So stehen das menschliche Herz und die Sonne in einer energetischen Verbundenheit.

Wie die Erde das Licht der Sonne empfängt, so empfängt das menschliche Gehirn die lichtvolle Energie des Herzens.

Diese Kongruenz zwischen jedem Mikrokosmos (menschlicher Körper) und dem Makrokosms (Sonne und Universum) finden wir in vielen philosophischen Theorien und religiösen Weltbildern. Prof. Al Abdulgader und Rollin McCraty vom HeartMath Institute haben herausgefunden, dass die Resonanzen von HRV-Frequenzen des menschlichen Herzens in Kohärenz zu Resonanzen universaler energetischer Felder und ihrer Frequenzen stehen.

Das heißt soviel, dass der Rhythmus des menschlichen Herzens im Gleichklang mit dem Rhythmus universaler energetischer und elektromagnetischer Felder abläuft. Dies ist ein wegweisender Fortschritt. Bei der Definition von Bewusstsein muss also das menschliche Herz mit einbezogen werden.

Die Zusammenarbeit zwischen Herz und Gehirn verläuft in einem sehr niedrigen Frequenzspektrum und reflektiert das Frequenzspektrum, das zwischen der Sonne und dem menschlichen Herzen abläuft.

Der Rhythmus des menschlichen Herzens steht in einer unzertrenntlichen Verbindung mit der Bewusstseinsbildung des Gehirns. Herz und Gehirn eines jeden Menschen befinden sich stets in einer energetischen und rhythmischen Verbindung mit der Sonne und dem ganzen Universum.

Bewusstsein ist also nicht nur Sache des Gehirns, sondern auch Herzenssache, und ist vom Universum und seinen energetischen Abläufe abhängig, mit dem wir untrennbar verbunden sind. Diese Erkenntnisse erfordern eine Erweiterung des medizinischen und psychologischen Wissens und eine neue Definition von „Bewusstsein“, die über das Materielle hinausgeht und auch das Spirituelle mit einbezieht, wie es Dr. Eben Alexander in seinen Büchern aufzeigt, wenn er schreibt: „Wir sind spirituelle Wesen, die in einem spirituellen Universum leben.“ (in „Living in a Mindful Universe“)

Unser Herz ist keine Pumpe, die Blut durch den Körper pumpt

Sondern es ist auch unser emotionales Zentrum und in vielen Religionen auch ein spirituelles Organ, das Tor zu einem physikalischen und zu einem spirituellen Universum und seinem Schöpfer ist.

Alles ist eng und unzertrennbar verbunden im Universum: das Bewusstsein, alle menschlichen Herzen, jedes Gehirn, alle energetischen Abläufe, alle Gedanken und das Göttliche und seine lebensspendende Gnade. Ein neues Denken ist erforderlich, das das Herz, das Universum und das Spirituelle mit einbezieht.

Quelle