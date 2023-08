Unwetter in Tirol: Straßen zerstört und Orte evakuiert! Videos zeigen apokalyptische Szenen in den Alpen (Video)

Schwere Unwetter sorgen in Tirol derzeit für Hochwasser-Alarm. Zahlreiche Bäche und Flüsse sind über die Ufer getreten. Einige Straßen mussten gesperrt werden, Häuser evakuiert werden. Noch gibt es keine Entwarnung.

Heftige Unwetter mit Starkregen und Sturzfluten führen in Tirol derzeit zu Überflutungen. Zahlreiche Straßen wurden gesperrt, erste Haushalte mussten evakuiert werden. Besonders dramatisch ist die Lage derzeit im Ötztal. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen gewaltige Wassermassen und reißende Fluten.

Unwetter in Österreich: Hochwasser-Alarm in Tirol! Straßen gesperrt, Orte evakuiert, Bahnverkehr eingeschränkt

Ein Genuatief sorgt derzeit für gewaltige Regenmaßen im Alpenraum. Erst zur Mitte der Woche soll sich das Wetter beruhigen. Der anhaltende Regen führte in Tirol und in Vorarlberg bereits zu Hochwasser.

Die Situation ist angespannt. In Tirol sind die Bezirke Imst sowie Innsbruck-Land besonders betroffen. Entwarnung gibt es derzeit nicht. Im Gegenteil: Drohende Gewitter können die Niederschlagsintensität noch einmal verstärken.

Im Ötztal, Stubaital, Wipptal und im Zillertal warnen die Behörden vor Überflutungen. Dort herrsche bereits eine „rote Regenwarnung“ mit einer „großen Gefahr von Muren und Hangrutschungen“.“Derzeit haben beispielsweise die Pegelstände der Ötztaler Ache bei Tumpen, der Krössbach und der Valserbach bei in St. Jodok am Brenner Marken erreicht, die alle 30 Jahre auftreten.

In Huben im Ötztal wurde an der Ötztaler Ache bereits ein hundertjährliches Hochwasser verzeichnet“, sagte Elmar Rizzoli, Leiter des Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement des Landes.

Hochwasserkatastrophe im Ötztal! Videos zeigen gewaltige Wassermassen

Wie die „Tiroler Tageszeitung“ berichtet, gab es im Ortsteil Ried in Tumpen die ersten Evakuierungen.

Demnach seien 30 Haushalte mit rund 70 Personen evakuiert worden. Im Pitztal wurden drei Häuser evakuiert. In Jerzens und St. Leonhard gibt es keine Stromversorgung, heißt es weiter. Auch in Innsbruck gab es erste Überflutungen.

Laut der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) ist die Brennerbahnstrecke derzeit gesperrt. Wegen eines Murenabgangs zwischen Steinach in Tirol und dem Brenner soll die Strecke voraussichtlich bis Montagabend komplett gesperrt bleiben.

Für S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde bereits ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der Fernverkehr soll folgen.

Videos in den sozialen Medien zeigen die reißenden Fluten und zerstörte Straßen.

Sill und Inn seit gestern um mehr 1m gestiegen. Hier am Pegel Reichenau hat die Sill HQ5 erreicht. Der Inn führt. derzeit noch HQ1. pic.twitter.com/Hg2qq3h39K

Der #Inn in Kufstein in #Tirol am 28.08.2023 um 14:13. Beachtet die großen Bäume! #Hochwasser pic.twitter.com/r1ZVdyE2EC

— Klaus Jäger 🇺🇦 @solartube.bsky.social (@the_solartube) August 28, 2023