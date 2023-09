Die Geheimnisse des 33. Breitengrades (Video)

Wir alle wissen, dass die Zahl 33 nicht NUR eine Zahl ist, und wir können nicht anders, als sie mit vielen interessanten Fakten in Verbindung zu bringen, die ihr ein wenig Rätsel aufgeben.

Zum Beispiel war 33 das Alter von Jesus bei seinem Tod, es ist der wichtigste Grad, den die Freimaurerei angibt, und es ist die Anzahl der Wirbel, aus denen die menschliche Wirbelsäule besteht, und der menschliche Fuß hat unter anderem 33 Gelenke.

Ein weiteres interessantes Diskussionsthema sind die Parallelen 33 Nord und 33 Süd.

Wissenschaftler bezeichnen die Breitenkreise oft als Parallelen, weil sie parallel zueinander sind – das heißt, zwei beliebige Parallelen haben überall den gleichen Abstand voneinander.

Viele argumentieren, dass die Lage der Gebäude auf dieser Linie eng mit der Freimaurerei, Religionsgemeinschaften und Geheimgesellschaften verbunden ist, aber es gibt zahlreiche historische Fakten, die auf mysteriöse Orte wie diesen zurückgehen.

Auf der Nordhalbkugel bahnt sich die besagte Parallele ihren Weg durch große US-Städte wie Los Angeles, Phoenix, Dallas oder die Stadt Roswell, eine Gegend, die für ihre Geschichte mit UFO-bezogenen Themen bekannt ist.

Kurioserweise wurde John F. Kennedy auf dem 33. Breitengrad in der Stadt Dallas ermordet. Einige glauben, dass seine Parallele speziell für die Ermordung Kennedys gewählt wurde.

Kurioserweise wurde auch sein Bruder Robert auf Parallel 33 im Ambassador Hotel in Los Angeles ermordet.

Auch US-Präsident Franklin D. Roosevelt starb in der Nähe des 33. Breitengrads. In Caesarea Philippi, in der Nähe des 33. Breitengrades, sagte Jesus Christus seinen eigenen Tod voraus.

Die Phönixlichter, die von Tausenden von Menschen am Himmel über der Stadt gemeldet wurden, waren laut Zeugen zweier verschiedener UFO-Ereignisse eine der massivsten UFO-Sichtungen in der Geschichte. Die Stadt Phoenix liegt am Parallel 33.

Aber es gibt noch viel mehr Rätsel um den Breitengrad 33. Die erste Atomexplosion ereignete sich in Alamogordo, New Mexico, auf dem Breitengrad 33.

Auf dem afrikanischen Kontinent befindet sich in der Stadt Casablanca in Marokko auf dem 33. Breitengrad ein großes quadratisches und sechseckiges Pyramidengebäude.

Wussten Sie, dass es der 33. US-Präsident war, der zwei japanische Städte mit Atombomben angegriffen hat? Beide Städte lagen am Breitengrad 33.

Der Persische Golf hat einige interessante Eigenschaften: Im alten Mesopotamien, dem heutigen Irak, wo sich die Wiege der sumerischen Zivilisation befand, ist der 33. nördliche Breitengrad der Knotenpunkt zweier Flüsse, des Tigris und des Euphrat.

Einige biblische Texte deuten darauf hin, dass sich an dieser Stelle der Garten Eden befand. Derzeit sieht die Gegend aufgrund der vielen Konflikte in der Gegend nicht wie Edens Grad aus.

Wussten Sie, dass Bagdad auf dem Breitengrad 33° 33’N liegt und der Palast von Saddam Hussein genau an dieser Position erbaut wurde?

Auch die antike Stadt Damaskus in Syrien entspricht dieser Parallele. Länder wie Iran und Afghanistan werden vom Breitengrad 33 durchquert.

Auch Kapstadt, Südafrika und Sydney in Australien entsprechen den Mysterien.

Was, keine Pyramiden? Nun ja … wenn wir entlang des 33. Breitengrades vom Nahen Osten bis in den Fernen Osten reisen, können wir tatsächlich die sagenhafte Weiße Pyramide finden, die etwa 60 Meilen südwestlich von X’ian liegt.

Das Bermuda-Dreieck hat auch eine mysteriöse Verbindung zum Breitengrad 33.

Video: