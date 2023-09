Bohrer in Millionen Jahre alter Kohle weist auf eine fortgeschrittene Zivilisation hin

In der Geschichte der Menschheit gibt es viele Geheimnisse und Mysterien, die immer noch ungelöst sind.

Eines dieser Geheimnisse ist die Entdeckung, die als „fehl am Platz befindliches Artefakt“ bezeichnet wurde.

Diese an verschiedenen Orten auf der Welt gefundenen Objekte geben Wissenschaftlern und Forschern Rätsel auf. Sie weisen auf einen technischen Fortschritt hin, der nicht mit der Zeit ihrer Entstehung übereinstimmt.

Nach allgemein anerkannter Geschichtsauffassung erschien der moderne Mensch vor etwa 200.000 Jahren, seine antiken Vorfahren vor etwa 6 Millionen Jahren.

Allerdings werfen die Funde „fehl am Platz befindlicher Artefakte“ Zweifel an dieser traditionellen Chronologie auf. Eines der berühmtesten Artefakte wurde im 19. Jahrhundert in einem großen Stück Kohle gefunden .

Dieses Werkzeug, das einem Detail einer Bohrmaschine ähnelte, war qualitativ mit den Werkzeugen des 19. Jahrhunderts vergleichbar. Es befindet sich in einem Kohleflöz, das sich vor Hunderten von Millionen Jahren gebildet hat.

Diese Entdeckung schockierte die Wissenschaftler. Wie ist es möglich, dass bereits vor Hunderten von Millionen Jahren eine fortgeschrittene menschliche Zivilisation existierte?

John Buchanan, der diesen Fund 1852 auf einer Tagung der Society of Antiquaries of Scotland vorstellte, äußerte seine Gedanken und Zweifel.

Er stellte fest, dass Kohle lange vor dem Erscheinen des Menschen auf der Erde entstanden sei, aber wie ließe sich dann die Anwesenheit eines menschlichen Werkzeugs in einem Kohleflöz erklären, das mit einer riesigen Masse von Diluvialablagerungen und Kieselsteinen bedeckt ist?

Zusammenfassend sagte Buchanan, dass das Eiseninstrument in einem etwa 22 Zoll dicken Kohleflöz gefunden wurde, das wiederum in einem etwa 7 Fuß dicken Bett aus Diluvium oder Ton, vermischt mit Felsbrocken, vergraben war.

Er sagte: „Ich stimme voll und ganz mit der allgemein akzeptierten geologischen Ansicht überein, dass die Kohle lange vor der Einführung des Menschen auf diesen Planeten entstanden ist; Aber das Rätsel ist, wie dieses Gerät, das zugegebenermaßen von Menschenhand stammt, seinen Weg in das Kohlenflöz gefunden haben soll, das von einer schweren Masse aus Diluvium und Felsbrocken überlagert war.“

Die bei dem Treffen anwesenden Wissenschaftler und Antiquare präsentierten ihre Versionen der Lösung dieses Rätsels.

Einige glaubten, dass das gefundene Werkzeug Teil eines kaputten Bohrers war, der bei früheren Kohleschürfungen verwendet wurde.

Buchanans detaillierter Bericht weist jedoch nicht darauf hin, dass die Holzkohle um das Werkzeug herum gespalten wurde. Aus der Beschreibung geht hervor, dass es bei seiner Entdeckung vollständig von einer Kohlehülle umgeben war.

Diese Entdeckung erregte nicht nur das Interesse der Wissenschaftler, sondern auch breite Öffentlichkeit. Es wurde in wissenschaftlichen Kreisen zum Diskussionsthema und erregte die Aufmerksamkeit von Historikern, Archäologen und Anthropologen.

Es wurden verschiedene Theorien und Hypothesen vorgeschlagen, um den Ursprung von „fehl am Platz befindlichen Artefakten“ zu erklären.

Eine Hypothese besagt, dass diese Artefakte möglicherweise von alten Zivilisationen zurückgelassen wurden, die lange vor den uns bekannten Zivilisationen existierten.

Dies wird durch die Funde von Artefakten bestätigt, die nicht der technologischen Entwicklung bekannter antiker Zivilisationen entsprechen.

Beispielsweise wurden in Afrika Steinwerkzeuge gefunden, deren Leistung den in der Eisenzeit verwendeten Werkzeugen überlegen ist.

Eine andere Hypothese besagt, dass diese Artefakte das Ergebnis zeitlicher Verzerrungen oder der zeitlichen Verschiebung von Objekten sein könnten.

Es gibt Theorien über die Möglichkeit von Zeit- und Raumreisen, und Funde von „fehl am Platz befindlichen Artefakten“ könnten mit solchen Phänomenen in Verbindung gebracht werden.

Trotz der Tatsache, dass es viele Hypothesen und Theorien gibt, gibt es immer noch keine eindeutige Antwort auf die Frage nach der Herkunft dieser mysteriösen Artefakte.

Sie bleiben unbekannte Zeugnisse antiker technischer Fortschritte, die bei Wissenschaftlern und Forschern Verwirrung und Interesse wecken.