Zirbeldrüse: Das größte Geheimnis der menschlichen Biologie, des spirituellen Erwachens und übernatürlicher Fähigkeiten

Die Zirbeldrüse, manche nennen sie das Dritte Auge, andere sagen das Auge des Horus , wird auch als „das innere Auge“ bezeichnet.

Es ist bekannt, dass dieser kleine Vorsprung in der Basis unseres Gehirns die Fähigkeit besitzt, uns außergewöhnliche sensorische Fähigkeiten wie Intuition und dimensionale oder spirituelle Verbindung zum „Alles“ zu verleihen.

Die Zirbeldrüse und das Auge des Horus

Obwohl die Wissenschaft noch keine ganz klare und eindeutige Position zu dieser geheimnisvollen Drüse hat, ist seit der Antike bekannt, dass die Drüse eine enge Verbindung zu Körper, Seele und Geist hat.

Aber von wem oder wer wird diese Weisheit weben? Warum verbergen wir die Wahrheit? Wenn Sie über einige Informationen über die Illuminaten verfügen, können Sie automatisch das Auge des Horus und alle Symbole erkennen, die heute in Tickets, Filmen, Fernsehen, Denkmälern und Musik vorkommen.

Das Merkwürdige ist, dass dieses Symbol vor Tausenden von Jahren von den alten Ägyptern in ihren Gemälden dargestellt wurde.

War es die größte Lehre, die uns Außerirdische hinterlassen haben? Der Beweis dafür, dass es eine Verbindung zwischen der alten ägyptischen Zivilisation und einer fortgeschrittenen außerirdischen Rasse gab, ist praktisch unwiderlegbar.

Es ist bekannt, dass die Ägypter von einigen höheren Wesen dabei unterstützt wurden, Technologie zu entwickeln und viele Techniken zu beherrschen, die wir auch heute noch verwenden.

Könnte das Wissen über die Zirbeldrüse aus der Kommunikationslehre mit anderen Zivilisationen geerbt worden sein?

Die Weisheit, die derzeit existiert, ist nicht sehr weit verbreitet, besagt aber, dass diese Drüse die Fähigkeit besitzt, stimuliert und „verfeinert“ zu werden, um mehrdimensionale Informationen zu empfangen und in der Lage zu sein, Kontakt mit anderen Ebenen der Realität herzustellen, die Entwicklung eines neuen Sinnes, sowie der Anblick, die Berührung, der Geschmack usw.

Könnte dies die übersinnlichen Fähigkeiten mancher Menschen erklären?

So aktivieren Sie die Zirbeldrüse oder das Dritte Auge

Experten sagen, dass die Aktivierung unserer Zirbeldrüse uns enorme Vorteile bringen und uns neue Möglichkeiten eröffnen wird.

Unter ihnen ist vielleicht die „Öffnung“ oder Verbindung mit unserer göttlichen Essenz, unserer universellen Energie, die bemerkenswerteste.

Diejenigen, die diese Erfahrung gemacht haben, behaupten, dass wir, wenn wir unsere Zirbeldrüse aktivieren, uns bewusst werden, dass wir Energie sind, die eine menschliche Erfahrung lebt, und dass wir nach dem Bild und Gleichnis eines Archetyps geschaffen sind, der alle Wahrnehmungen enthält.

Wir leben in allem, was wir tun, auf der Suche nach dieser Wahrnehmung, denn wir suchen nur nach dem, was wir bereits wissen oder erahnen. Wir lernen, mit Liebe zu erschaffen, während wir den Weg zurück nach Hause finden.

Die Aktivierung geht auch mit einem Gefühl der universellen Gemeinschaft, einem Gefühl von Glück, Positivität, Freude und dauerhaftem Wohlbefinden einher.

Es hält die freien Radikale in Schach, so dass sich Krankheiten ausbreiten. Es gab sogar Fälle, in denen schwere Krankheiten wie Krebs geheilt wurden.

Zu den weiteren Vorteilen gehört, dass wir uns ausgeglichener fühlen; Sie führt uns dazu, im Hier und Jetzt zu leben und uns auf das Positive und die Dankbarkeit zu konzentrieren, statt auf den Mangel.

Die beiden Großhirnhemisphären verbinden sich; das Stressgefühl wird stark reduziert. Wir betreten die Quantenwahrnehmung der Welt und können daher sagen, dass wir die Dinge „mit anderen Augen“ sehen.

Schließlich wird auch die Entwicklung der Wahrnehmung und der übersinnlichen Fähigkeiten erreicht.

Nun fragen wir uns: Wie können wir unsere Zirbeldrüse aktivieren? In praktisch allen Regionen der Welt gibt es Seminare und Workshops, in denen man uns beibringt, wie man das macht. Die Technik basiert hauptsächlich auf einer Reihe geführter Meditationen und Visualisierungen.

Normalerweise kann die Übung an einem Wochenende durchgeführt werden, aber dann müssen wir zu Hause einer Übungsdisziplin folgen.

Eine der bekanntesten Methoden ist die Cyclopea-Methode der mexikanischen Fresia Castro, die auf einem Konglomerat an Wissen über die Kulturen ihrer Vorfahren basiert.