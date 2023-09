Aktivierung des Firmaments: Die wahre Bedeutung von „Vor Christus“ und „Im Jahr des Herrn“

Die offizielle gefälschte Interpretation von B.C. und A.D. besagt, dass es sich dabei um die Begriffe handelt, die zur Beschreibung der Jahre „Vor Christus“ (BC bedeutet vor Christus) und „AD“ (Im Jahr des Herrn) verwendet werden. Von Gorgi Shepentulevski

AD steht für die Jahre nach der Geburt Jesu Christi. BC steht für die Jahre vor der Geburt Christi.

Es gibt kein Jahr Null, daher gibt es nur das Jahr 1 v. Chr., gefolgt von 1 n. Chr.

Während die Initialen BC (für Before Christ) eindeutig englisch sind, stammt AD von der lateinischen Phrase Anno Domini, die mit „In the Year of Our“ übersetzt wird Herr“.

Anno ähnelt stark unserem englischen Wort „A’nnual“, das ein Jahr bezeichnet. Domini bedeutet „Herr“ (der die ganze Schöpfung beherrscht).

Das stimmt überhaupt nicht, denn der wahre Herr ist der höchste Gott der Anunaki, bekannt als ANU. Die Annahme, dass AD „Im Jahr des Herrn“ bedeutet, ist also völlig falsch.

Ein weiterer Aspekt davon ist, dass Jesus nicht vor 2021 Jahren, sondern erst vor 309 Jahren, genau im Jahr 1712 n. Chr., in der weißen Stadt Heraklion Lyncestis in Mazedonien, heute bekannt als Bitola, geboren und im Ohridsee getauft wurde.

Als die Geschichte nach dem Fall von Tartaria gefälscht wurde, wurden der Geschichte 1712 nicht existierende Jahre hinzugefügt.

Die Zeit v. Chr./n. Chr. das Datierungs-System wird in der Bibel nicht gelehrt. Tatsächlich wurde es erst mehrere Jahrhunderte nach Jesu Tod vollständig umgesetzt und akzeptiert.

Wenn man dies richtig interpretiert, ist das tatsächliche Geburtsjahr Jesu im Jahr 1712 n. Chr., also mehrere Jahrhunderte nach Jesu Tod, tatsächlich erst vor Kurzem.

Darauf habe ich in einem meiner Beiträge hingewiesen, dass wahre Geschichte in Geschichtsbüchern kodiert ist. Folgendes habe ich dazu geschrieben:

„Sie haben die wahre Geschichte in kodierten Mustern in den gefälschten Büchern, die sie geschrieben haben, versteckt, sodass sie, wenn sie diese Bücher heute lesen, die kodierten Richtlinien zu Rate ziehen können, um sie zu entschlüsseln, die ihnen die wahre Geschichte der Welt erzählen werden.

Der normale Leser, der nicht über die codierten Richtlinien verfügt, um es richtig zu verstehen, wird eine falsche Erzählung und ein anderes Verständnis davon haben.

Es geht um Spiele mit Worten. Die wahre Geschichte liegt also offen in den Büchern vor Ihnen verborgen, aber Sie müssen wissen, wie man sie entschlüsselt, um sie richtig verstehen zu können.

Denken Sie daran, was Terence McKenna, ein amerikanischer Ethnobotaniker und Mystiker, über „Worte“ sagte: „DAS WAHRE GEHEIMNIS DER MAGIE IST, DASS DIE WELT AUS WORTEN BESTEHT, UND DASS SIE DAS GEHEIMNIS ENTDECKEN KÖNNEN, WENN SIE DIE WORTE KENNEN, AUS DENEN DIE WELT BESTEHT.“

Der dritte Aspekt ist, dass „Anno Domini“ literarisch „Anus Kuppel“ bedeutet. Das lateinische Wort „Anno“ leitet sich von „Annus“ ab, das wiederum von „Anu“ abgeleitet ist, dem höchsten Gott Anunakis.

Und das Wort „Domini“ leitet sich von „Dome“ ab, einem anderen Wort für „Firmament“. AD oder Anno Domini bedeutet also „Ab dem Jahr, in dem Anus Kuppel (Firmament) aktiviert wurde und die Schöpfung begann“.

BC bedeutet also „Vor der Schöpfung“, zu der Zeit, als die Anunaki das Land von gigantischen Siliziumbäumen befreiten, die bis zu 120 km in der Luft hoch waren.

AD bedeutet nach dem Jahr, in dem Anus Kuppel vor 2021 Jahren errichtet und aktiviert wurde und so diesen winzigen Teil der Erde für die bevorstehende Erschaffung der Menschheit umschließt.

Das Firmament ist eine elektromagnetische Torus-Abschirmung. Es dauert nur Stunden, diese Art von Abschirmung zu aktivieren, denn Anunaki verfügte bereits über die Technologie dafür, bevor sie hierher kamen.

Ein elektromagnetischer Plasmaschild lenkt die Strahlung ab und reflektiert jeden feindlichen Angriff von außen. Das Firmament ist mit einem elektromagnetischen Plasmaschild ausgestattet.

Als Anus Kuppel vor genau 2021 Jahren aktiviert wurde, hat die Schöpfung der Menschheit begonnen, und aus diesem Grund steht BC für „Vor der Schöpfung“ und AD für die Aktivierung von „Anus Kuppel“ und den Beginn der Schöpfung der Menschheit unter der Kuppel.

Die Menschheit und die gesamte Kohlenstoff-Lebensform hier auf der Erde sind also nicht Millionen oder Hunderttausende Jahre alt, sondern erst 2021 Jahre alt.