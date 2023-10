Sternenhimmel im Oktober 2023: Sterbender Blutmond, Asteroiden und Sonnenfinsternis!

Der Oktober-Nachthimmel bietet viel: Eine partielle Mondfinsternis, eine ringförmige Sonnenfinsternis und einige Sternschnuppen, Diese Termine sollten Sie nicht verpassen.

Im Oktober dürfen sich Hobbyastronomen auf zahlreiche Highlights am Himmel freuen. Neben einer partiellen Mondfinsternis und einem sterbenden Blutmond warten auch zahlreiche Sternschnuppen auf. Doch der Reihe nach!

Ringförmige Sonnenfinsternis am 14.10.2023 nicht von Deutschland aus sichtbar

Den Anfang macht eine ringförmige Sonnenfinsternis am 14.10.2023. Bei diesem Ereignis schiebt sich der Neumond vor die Sonne.

Da sich der Mond zu diesem Zeitpunkt in Erdferne befindet, bedeckt die sichtbare Mondscheibe die Sonnenscheibe nur etwa zu 95 Prozent. Dadurch wird die Sonne nicht komplett bedeckt. Es entsteht der typische Sonnenring. Leider ist diese Finsternis in ganz Europa komplett nicht zu beobachten.

Partielle Mondfinsternis am 28.10.2023: Sterbender Blutmond leuchtet am Himmel auf

Am 28.10.2023 schiebt sich die Erde zwischen Sonne und Mond. Jedoch taucht der Vollmond nicht komplett in den Kernschatten der Erde ein. Lediglich sechs Prozent der Mondoberfläche verdunkeln sich. Daher spricht man auch von partieller Mondfinsternis. Das Astro-Spektakel beginnt um 21.35 Uhr und endet um 22.53 Uhr.

Um 22.24 Uhr erreicht der Mond seine Vollmondphase. Wie die anderen Vollmonde trägt auch der Oktober-Vollmond ein paar sehr spezielle Beinamen – wie zum Beispiel sterbender Mond oder auch Blutmond. Droht der Vollmond im Oktober etwa mit einer Katastrophe? Oder woher stammt der Name des Erdtrabanten?

Seine Beinamen im Jahresverlauf erhielt der Erdtrabant nämlich oft durch jahreszeitliche Ereignisse oder typische Wettererscheinungen. So ist davon auszugehen, dass der Oktober-Vollmond seinen Beinamen durch die Jagdsaison erhielt. Ein böses Omen ist der Vollmond in keinem Fall.

Sternschnuppen im Oktober 2023: So können Sie die Giacobiniden und Orioniden beobachten

Im Oktober flammen gleich mehrere Meteorströme am Himmel auf. Den Anfang machen die Giacobiniden. Das Maximum wird in diesem Jahr am 09.10.2023 erwartet. Am 22.10.2023 erreichen die Orioniden ihr Maximum. Pro Stunde sind dann 25 bis 30 Sternschnuppen sichtbar.

XXL-Asteroiden im Oktober 2023 – Alle erdnahen Gesteinsbrocken im Überblick

Beinahe täglich nähern sich im Oktober 2023 gigantische Gesteinsbrocken der Erde. Die meisten sind glücklicherweise jedoch in sicherer Abstand. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa beobachtet potenziell gefährliche mit Argusaugen. Sicher ist sicher. Die größten Asteroiden im Oktober in Erdnähe finden Sie hier:

NameDatumEntfernung zur ErdeDurchmesser

Asteroid 349507 (2008 QY)03.10.2023, 22.39 Uhr6,3 Mio. Kilometer520 bis 1.200 Meter

Asteroid 2021 NT14 13.10.2023, 19.10 Uhr7,1 Mio. Kilometer190 bis 420 Meter

Asteroid 2011 GA15.10.2023, 9.09 Uhr2,6 Mio. Kilometer170 bis 390 Meter

Asteroid 2007 SQ616.10.2023, 1.26 Uhr7,4 Mio. Kilometer97 bis 220 Meter

Asteroid 1998 HH4917.10.2023, 2.33 Uhr1,2 Mio. Kilometer140 bis 320 Meter

Asteroid 2020 FM623.10.2023, 16.45 Uhr5,9 Mio. Kilometer110 bis 250 Meter

Asteroid 2019 HH424.10.2023, 12.46 Uhr5,1 Mio. Kilometer270 bis 610 Meter

Asteroid 2021 SZ426.10.2023, 7.28 Uhr5,4 Mio. Kilometer220 bis 480 Meter

Asteroid 302169 (2001 TD45)27.10.2023, 1 Uhr4,9 Mio. Kilometer280 bis 630 Meter

Asteroid 525229 (2004 UU1)30.10.2023, 11.41 Uhr4,1 Mio. Kilometer150 bis 330 Meter