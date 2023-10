Mysteriöse antike Tempel schwingen auf der „Heiligen Frequenz“ (Video)

Unter Felsen und Geschichte begraben liegt das Hypogäum von Ħal-Saflieni auf Malta. Der antike Tempel ist der einzige (bekannte) prähistorische unterirdische Tempel der Welt.

Er stammt aus der Zeit vor fast 3 500 Jahren und birgt ein einzigartiges Geheimnis. Seine Struktur schwingt mit 111 Hz, der „heiligen Frequenz“.

Eine uralte Zivilisation hat vor etwa 3500 Jahren unterirdische Tempel gebaut, die in der gleichen Frequenz, 111 Hz, schwingen. Die Frequenz ist nicht nur auf einen Raum beschränkt. Die Baumeister der Saflieni-Ära schufen eine Reihe von phänomenalen Tempeln mit spiegelnden unterirdischen Katakomben, die alle mit 111 Hz schwingen.

Archäologischen Berichten zufolge praktizierte der Ħal-Saflieni-Kult erd- und naturbezogene Rituale, bei denen die göttlichen Zyklen und Rhythmen von Erde, Mond, Sonne und den Jahreszeiten erlebt wurden.

111 Hz die Frequenz des hohen Bewusstseins

Das Saflieni-Hypogäum auf Malta ist ein Tempel, der zwischen 3500 und 2500 v. Chr. erbaut und 1902 entdeckt wurde. Studien zufolge schwingt die Orakelkammer im Hypogäum auf derselben Frequenz, 111 Hz, wie die von Paul Devereux. Der Professor für Archäoakustik aus Cambridge hatte sie entdeckt. Während seiner Arbeit stellte Devereux fest, dass die Grabhügel von Cairns bei 111 Hz in Resonanz waren.

Nach Berichten der UNESCO, die das Hypogäum 1980 in die Liste des Weltkulturerbes aufnahm:

„In einer dieser dekorierten Kammern gibt es eine kleine Nische, die ein Echo erzeugt, wenn jemand in sie hinein spricht. Auch wenn dieser Effekt nicht absichtlich erzeugt wurde, kann er durchaus als Teil der Rituale, die in den Kammern stattfanden, genutzt worden sein.“

Was hat es mit den 111 Hz auf sich?

Durch seine Entdeckung grub Devereux in das Geheimnis hinter den 111 Hz ein und fand etwas sehr Interessantes. Er erkannte, dass die Überzeugungen, die auf einem göttlichen Klang- und göttlichen Frequenzprinzip beruhen, sich im selben Punkt treffen. Die Beziehung zwischen dem Klang und dem Menschen wird immer noch auf ähnliche Weise praktiziert. Laut Devereux schuf Pythagoras seine Tonleiter, die mit dem Ton A beginnt, der mit der Frequenz von 111 Hz schwingt.

Wie wird das Gehirn durch 111 Hz beeinflusst?

MRT-Scans zeigen, dass das Gehirn den präfrontalen Kortex ausschaltet und das Sprachzentrum deaktiviert, das für ganzheitliche Verarbeitung, Kreativität, Intuition und das Einleiten einer Phase bei genau 111 Hz zuständig ist. Diese Reaktion führt zu einer göttlichen Ebene der Meditation, der Trance, von der manche glauben, dass sie eine Verbindung mit dem Universum, Gott oder einem Schöpfer ermöglicht.

Heilen mit der göttlichen Frequenz

Neben den religiösen Ritualen haben sich auch Forscher mit der Wahrheit hinter den 111 Hz beschäftigt. Die Untersuchung des akustischen Verhaltens megalithischer Stätten im Vereinigten Königreich durch Prof. Robert Jahn ergab, dass diese eine Resonanz bei einer Schallfrequenz zwischen 95 und 120 Hertz aufrechterhalten.

Aufzeichnungen besagen, dass die schottische Dr. Meg Patterson auch an einer Therapie namens NET gearbeitet hat, die auf der Idee basiert, verschiedene Krankheiten ebenfalls mit Frequenzen zu behandeln. Berichten zufolge half sie Pete Townshend von The Who, sich mit 111 Hz von seiner Heroinsucht zu erholen.

Das Hypogäum wurde im Jahr 1925 in die Liste der Altertümer aufgenommen. Trotz seiner großen Beliebtheit fasst der Tempel nur 80 Besucher pro Tag. Die Denkmalschutzbehörde von Matla empfiehlt, den Besuch rechtzeitig zu buchen.

