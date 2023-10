An diesem Tag in der Geschichte trifft ein Pilot auf ein riesiges, pyramidenförmiges UFO über Pelotas, Brasilien

Die vielleicht beeindruckendste UFO-Geschichte, die während des jüngsten brasilianischen UFO-Weltforums erzählt wurde, war die von Haraldo Westendorf, der vor einem Jahr für Schlagzeilen sorgte, als er angeblich mit seinem Privatflugzeug bis auf wenige Dutzend Meter an ein riesiges, nicht identifiziertes Flugobjekt heranflog.

Westendorf ist 40 Jahre alt, Vater von drei Kindern und erfolgreicher Geschäftsmann. Er ist außerdem ein begeisterter Privatpilot, der für akrobatisches Fliegen zugelassen ist.

Der folgende Bericht basiert direkt auf seinem einstündigen Vortrag auf der brasilianischen UFO-Konferenz, der mehrere detaillierte Illustrationen enthielt. Westendorf sagt, er sei am Morgen von der Stadt Pelotas nahe der südlichsten Spitze Brasiliens mit seiner einmotorigen Piper Apache [Korrektur: Das Flugzeug war eigentlich eine Embraer EMB-712, die brasilianische Version der Piper Cherokee Archer II] gestartet 5. November 1996.

Es sollte ein routinemäßiger Freizeitflug werden, wie er ihn zum Spaß unternimmt, wann immer es die Zeit erlaubt.

Bei dieser Gelegenheit war er erst etwa 12 Minuten in der Luft und flog in einer Höhe von 5.000 Fuß über einem großen See etwa fünf Meilen südöstlich von Pelotas, als er vor sich ein riesiges Luftobjekt sah.

Es war ungefähr 10:30 Uhr. Er funkte den Pelotas-Turm an, um zu erfahren, ob er das Objekt vom Boden aus sehen konnte.

Sie bestätigten, dass das Objekt für sie sichtbar war und baten ihn um einen Nahbereichsbericht. Westendorf beschloss daraufhin, so nah wie möglich heranzufliegen.

Westendorf betont, dass er nicht an UFOs geglaubt habe und sagt, dass dies der Grund für seine anfängliche Bereitschaft sei, in die Nähe des Objekts zu fliegen.

Er wusste nicht, dass er in Gefahr sein könnte. Als er sich dem Objekt näherte, wurde ihm klar, dass er in seiner zwanzigjährigen Pilotenerfahrung noch nie etwas Vergleichbares gesehen oder gehört hatte.

Da er in den USA ein Stunt-Training absolviert hatte und auch in Frankreich geflogen war, hatte er einige sehr fortschrittliche und exotische Flugzeuge kennengelernt. Aber er wusste, dass dies kein Flugzeug war.

Westendorf zeigte mehrere detaillierte Farbzeichnungen des Objekts, daneben sein eigenes, maßstabsgetreu gezeichnetes Flugzeug. Er beschreibt das Objekt als einen facettierten Kegel mit einer flachen Unterseite und einer abgerundeten Spitze an der Oberseite.

Auf jeder der acht oder zehn schrägen Seitenwände befanden sich drei große Ausbuchtungen, wie dreieckige Erkerfenster an der Seite eines Hauses – aber sie sahen nicht wie Fenster aus.

Die gesamte Oberfläche war braun gefärbt. Das Objekt war etwa 70 Meter (225 Fuß) hoch und hatte einen Durchmesser von etwa 100 Metern (325 Fuß), groß genug, um bei der Landung fast ein ganzes Fußballfeld auszufüllen.

Sein eigenes Flugzeug war im Vergleich dazu winzig, weniger als sechs Meter breit.

Westendorf sagt, er habe etwa 12 bis 14 Minuten in unmittelbarer Nähe des Objekts verbracht und versucht, so viel wie möglich zu sehen.

Obwohl der Pelotas-Luftturm über kein Radar verfügt, glaubt er, dass das Flughafenradar in Curitiba (fast 450 Seemeilen nordöstlich von seiner Position) die gesamte Begegnung verfolgt hat.

Beamte in Curitiba bestreiten dies jedoch (siehe unten). Das Objekt drehte sich langsam und bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 60 Seemeilen pro Stunde nach Südosten in Richtung der nahegelegenen Meeresküste.

Westendorf gelang es dreimal, die Basis des Objekts vollständig zu umfliegen. Irgendwann, sagt er, sei seine Flügelspitze bis auf etwa 40 Meter an das Objekt herangekommen.

Nach seiner dritten Runde um das Objekt, Westendorf bemerkte, dass die abgerundete Spitze zu verschwinden schien und an der Spitze etwas zurückblieb, das wie ein offenes Loch aussah.

Dann sah er, wie aus dem Inneren des Objekts eine klassische fliegende Untertasse auftauchte. Es stieg seitwärts, seine Längsachse vertikal, bis es die Oberseite des größeren Objekts freigab, dann kippte es nach unten, um seine normale Ausrichtung einzunehmen, und flog mit enormer Geschwindigkeit davon.

Westendorf sagte, dass diese Untertasse einen Durchmesser von etwa 10 Metern hatte, also fast doppelt so breit wie sein eigenes Flugzeug, und er glaubt, dass sie mit mehr als Mach 10 davonflog.

Die Untertasse zeigte keine Anzeichen dafür, dass sie Westendorfs Anwesenheit in der Nähe bemerkt hätte. Sobald die Untertasse verschwunden war, beschloss Westendorf, zu versuchen, über die Oberseite des Objekts zu fliegen.

Brasilianische Medien berichteten später, dass er mit seinem Flugzeug in das Innere des Objekts fliegen wollte, aber er sagte, er habe daran nie gedacht.

Er hoffte nur auf einen Blick durch die Öffnung. Um mehr Höhe zu erreichen, flog er mit seinem Flugzeug mehrere hundert Meter vom Objekt entfernt, drehte um und begann einen steilen Steigflug.

Er bemerkte, dass sich das Objekt nun viel schneller drehte. Dann sah er strahlende rote Lichtstrahlen von der Spitze des Objekts in den Himmel schießen.

Den Plan, über den Gipfel zu fliegen, gab er schnell auf. Dann stieg das Objekt zu seinem Erstaunen mit enormer Geschwindigkeit geradewegs in die Höhe.

Zum ersten Mal hatte Westendorf Angst, weil er glaubte, die schnelle Beschleunigung des Objekts könnte eine Schockwelle aus Turbulenzen erzeugen, die sein eigenes Flugzeug überwältigen könnte.

Als ausgebildeter Pilot wusste er, dass Fluglotsen empfehlen, mindestens drei Minuten hinter einem großen Flugzeug zu bleiben, um solche Turbulenzen zu vermeiden.

Er schätzte, dass das unbekannte Objekt wahrscheinlich mindestens dreimal so viel wog wie ein 747-Jumbojet, seine Schockwelle also riesig sein müsste – und er war nur ein paar hundert Meter entfernt.

Er leitete schnell Notfallmaßnahmen ein, für den Fall, dass sein Flugzeug ins Trudeln geriet oder in einen Strömungsabriss geriet. Doch zu seiner Überraschung erlebte er keine Turbulenzen.