Fluggast filmt seltsame Ansammlung leuchtender UFOs über New Mexico (Video)

Ein Flugpassagier, der über New Mexico flog, machte Aufnahmen einer seltsamen Ansammlung mysteriöser leuchtender Objekte, die am Himmel schwebten.

Berichten zufolge ereignete sich die seltsame Sichtung bereits im Mai, kam jedoch erst Anfang dieser Woche ans Licht. Einem ausführlichen Bericht des Zeugen zufolge befanden sie sich auf einem Flug nach Los Angeles, als sie die rätselhafte Gruppe von UFOs vor ihrem Fenster entdeckten.

Die leuchtenden Kugeln erschienen zunächst „in drei Reihen, jeweils zwei gestapelt“, doch „während die Objekte an unserem Flugzeug entlangflogen, bildeten sie langsam eine stagnierende gerade Linie.“

Zum Zeitpunkt der Sichtung, so der Zeuge, sei das Flugzeug in der Nähe der Stadt Taos in einer Höhe von rund 30.000 Fuß geflogen.

„Als ich die Objekte zum ersten Mal bemerkte, hatten die von ihnen ausgehenden Lichter eine leuchtend gelb-orange Farbe mit einem flammenähnlichen Aussehen“, erinnerte sich der Zeuge und stellte fest, dass die Beleuchtung mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu pulsieren schien.

Interessanterweise gaben sie an, dass „wenn die Lichtquelle zeitweise schwächer wurde, ich einen reflektierenden silbernen Rand auf zwei der Objekte erkennen konnte.“

Dieser kurze Blick auf die seltsamen UFOs schien darauf hinzudeuten, dass sie „von Natur aus scheibenförmig oder zylindrisch“ waren.

Bemerkenswerterweise sagte der Zeuge, dass die Sichtung so lange gedauert habe, dass sie tatsächlich mit dem Filmen aufgehört und begonnen hätten, die eigenartigen Objekte zu fotografieren.

„Diese sechs Objekte würden schließlich in eine große Wolkenbank gelangen“, sagte der Flugpassagier und bemerkte, dass ihre Beleuchtung dennoch sichtbar blieb.

Nachdem die UFOs durch die Wolken geflogen waren, „verlöschten“ sie und verschwanden einfach aus dem Blickfeld, anstatt „auf- oder abzusteigen“.

Was die seltsame Ansammlung angeht, besteht die Möglichkeit, dass es sich, abgesehen von der außerirdischen Hypothese, um Leuchtraketen handelte, die bei irgendeiner militärischen Übung eingesetzt wurden, oder dass die Beleuchtung vom Boden ausgegangen sein könnte und nur scheinbar in der Luft war Himmel aufgrund des einzigartigen Blickwinkels des Zeugen.

Was hat der Flugpassagier Ihrer Meinung nach beim Flug über New Mexico gefilmt?

Video: