Es brennt lichterloh: Verheerende Brände in Argentinien – Geoengineering? (Videos)

In Teilen Argentiniens wüten derzeit großflächige Waldbrände. Zahlreiche Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die Rauchwolken sind sogar von der Millionenstadt Córdoba aus zu sehen.

Im nördlichen Landesinneren brennt es derzeit lichterloh. Besonders betroffen ist die Provinz Córdoba mit der gleichnamigen Millionenstadt. Dutzende Menschen haben angesichts herannahender Flammen ihre Häuser verlassen.

Einige Wohnhäuser sind schon komplett niedergebrannt. Mehr als 900 Feuerwehrleute sind im Einsatz, um die Feuer zu löschen. Auch Löschflugzeuge unterstützen die Einsatzkräfte aus der Luft.

Der Waldbrand brach in Villa Carlos Paz westlich von Córdoba aus und wurde vermutlich durch Unachtsamkeit ausgelöst. Nach Angaben der Behörden entzündete ein junger Mann ein Lagerfeuer, das innerhalb weniger Minuten außer Kontrolle geriet.

