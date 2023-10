Feuerring am Samstag: Sonnenfinsternis in Nord- und Südamerika – im Namen der Transformation

In weiten Teilen Nord-, Mittel- und Südamerikas kann am Samstag eine ringförmige Sonnenfinsternis beobachtet werden. Entlang der zentralen Schattenspur des Mondes erscheint die Sonne dann als sogenannter „Feuerring“.

Von der amerikanischen Pazifikküste über den Westen der USA und Mittelamerika hinweg bis nach Brasilien verfinstert sich am Samstag die Sonne.

In einem knapp 200 Kilometer breiten, zentralen Schattenpfad werden zum Höhepunkt des Himmelsschauspiels minutenlang rund 95 Prozent der Sonne vom Mond verdeckt.

Die zu einer totalen Sonnenfinsternis fehlenden fünf Prozent lassen unser Zentralgestirn dann als gleißend hellen „Feuerring“ am Himmel erscheinen, bevor der Mond langsam weiterzieht und schließlich den ungestörten Blick zur Sonne wieder frei gibt.

So entsteht eine ringförmige Sonnenfinsternis

Zu einer ringförmigen Sonnenfinsternis kommt es immer dann, wenn der Mond zum Zeitpunkt der Finsternis so weit von der Erde entfernt ist, dass er kleiner als die Sonne am Himmel erscheint. Befindet er sich dagegen näher an der Erde, ist sein scheinbarer Durchmesser größer als derjenige der Sonne und es kann eine totale Sonnenfinsternis beobachtet werden.

Abseits des Zentralpfades ist immerhin noch eine partielle, also teilweise Sonnenfinsternis zu sehen. Dabei werden je nach Entfernung zur Zentralschattenspur unterschiedlich große Teile der Sonne vom Mond verdeckt.

An der US-Ostküste sind es nur wenige Prozent. Daher erscheint die Sonne dort lediglich ein wenig „angeknabbert“.

In Europa ist von dem Schauspiel diesmal allerdings nichts zu sehen. Es beginnt in den Abendstunden und erreicht seinen Höhepunkt erst, wenn die Sonne hierzulande bereits untergegangen ist.

Wer mag, kann das mehrstündige Schauspiel allerdings per Live-Stream der NASA übers Internet verfolgen.

Die Übertragung beginnt am Samstagabend um 17:30 Uhr und wird auch über YouTube ausgestrahlt.

Bedeutung

Für Astrologie-Fans ein echtes Highlight. Aber auch eines, das es in sich hat. Denn große astrologische Ereignisse wie Sonnenfinsternisse bringen starke Energie-Qualitäten mit sich. Das kann mitunter unbequem werden, denn Veränderung liegt in der Luft!

Doch an diesen Tagen bietet sich uns auch eine große Chance: Wenn wir diese Energien bewusst für uns nutzen, dann kann uns das zu innerem Wachstum und positivem Wandel in unserem Leben verhelfen. Oder in anderen Worten: An solchen Tagen unterstützt uns der Kosmos besonders dabei, loszulassen oder die Samen zu sähen, für das, was wir erschaffen wollen.

Eine Sonnenfinsternis steht ganz im Namen der Transformation. Diese Zeit können wir dafür nutzen alten Ballast bewusst hinter uns zu lassen und ein neues Kapitel in unserem Leben aufzuschlagen. Es ist eine Zeit, in der wir besonders gut Intentionen setzten und Visionen kreieren können sowie uns auf all das fokussieren dürfen, was wir verändern und erschaffen möchten – aus dem Herzen heraus.

Egal ob Sie mehr Liebe, Freude oder Fülle in ihr Leben bringen möchten. Der Tag der Sonnenfinsternis ist der ideale Moment die Hände auszubreiten und zu rufen: „Das ist es, was ich in mein Leben einladen möchte!” Sonnenfinsternisse fallen immer mit einem Neumond zusammen. Neumonde sind gute Zeitpunke, Ziele und Intentionen zu definieren. Diese Energie des Neumondes wird von der Sonnenfinsternis nochmal einmal verstärkt.

„Wer einen Fluss überquert, muss die eine Seite verlassen.” – Mahatma Gandhi

Der berühmte indische Philosoph und Politiker Mahatma Gandhi sagte einmal: „Wer einen Fluss überquert, muss die eine Seite verlassen.” Dieses Zitat wird oft als Sinnbild für den Übergang vom Leben in den Tod verwendet. Doch dieses Zitat kann auch ganz anders interpretiert werden. Denn immer wenn wir zu etwas Neuem in unserem Leben aufbrechen, müssen wir etwas anderes hinter uns lassen.

So ist der Lauf der Dinge… Aber auch wenn manchmal Wehmut damit verbunden ist, loszulassen, so entsteht dadurch auch gleichzeitig der Raum in unserem Leben für neue Begegnungen und Erfahrungen, die wiederum zu tieferer Erfüllung führen können.

Falls Sie sich nun die Frage stellen, welche Intentionen Sie am besten setzen sollten: Astrolog:innen können anhand des Birth Charts Menschen individuell dazu beraten, welche Themen gerade besonders relevant sein können. Meistens haben wir es jedoch schon im Gefühl. Welches Thema ist bei Ihnen gerade präsent?

In welchem Lebensbereich möchten Sie ein neues Kapitel beginnen oder ein altes zu Ende bringen? Hören Sie einfach auf Ihre Intuition, auf Ihre innere Stimme und Sie werden die richtigen Intentionen für dieses kraftvolle astrologische Ereignis setzten.