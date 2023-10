Medienbericht: Seltsames Objekt taucht in Argentinien vor zwei rätselhaften paranormalen Ereignissen auf (Video)

In einer bizarren Geschichte aus Argentinien wurde ein seltsames scheibenförmiges Objekt gefilmt, das am Himmel über einem Nachtclub schwebte, bevor es mit unglaublicher Geschwindigkeit davonflog.

Die Teilnehmer sagen, dass die UFO-Sichtung lediglich das erste von drei unheimlichen Ereignissen war, die sich im Laufe des Abends ereigneten .

Einem lokalen Medienbericht zufolge ereignete sich der wilde Fall letzten Monat im Nachtclub Zavod in der Stadt Corrientes und begann, als Menschen am Gebäude rätselhafte Lichter am Himmel entdeckten, die keinem bekannten Flugzeug zu entsprechen schienen.

Aufnahmen des Objekts (siehe unten) zeigen die merkwürdige Anomalie, die langsam über den Himmel fliegt und dann mit erstaunlicher Geschwindigkeit abhebt. Allerdings war das erst der Anfang der Seltsamkeit an diesem Abend.

Erstaunlicherweise gaben mehrere Anwesende an diesem Abend später an, auf der Frauentoilette auch etwas gesehen zu haben, von dem sie glaubten, es sei ein Geist.

„Ich war gerade dabei, mir die Hände zu waschen, als ich im Spiegel ein kleines Mädchen sah“, sagte ein Zeuge des mutmaßlichen Geistes. „Sie sprach nicht und machte auch keine Drohgebärden, aber ich war sehr überrascht. Sie sah aus wie ein normales Mädchen, aber sie war im Spiegel.“

Als ob die UFO-Sichtung und die Geisterbegegnung nicht seltsam genug wären, sagen andere im Nachtclub, dass sie auf ungewöhnliche Individuen gestoßen seien, die scheinbar nicht von dieser Welt seien.

Diese vermeintlichen Besucher seien „groß, mit blasser Haut und ungewöhnlichen Augen“ gewesen und hätten einfach „seltsame Geräusche“ von sich gegeben, wenn jemand versucht habe, mit ihnen zu sprechen.

Was genau an diesem Abend im Nachtclub passierte, ist verständlicherweise immer noch ein Rätsel, obwohl paranormale Ermittler in Argentinien zugesagt haben, die Situation zu untersuchen.

Während die Berichte über mögliche Außerirdische auf der Tanzfläche und einen Geist im Badezimmer möglicherweise durch die Aufregung um die UFO-Sichtung früher am Tag heraufbeschworen wurden, scheint zumindest das von einer Person aufgenommene Video zu bestätigen, dass etwas Unerklärliches am Himmel passiert ist.

Skeptischere Beobachter werden natürlich argumentieren, dass es sich bei den Aufnahmen um eine Fälschung handelt und dass es sich bei den von den Partygästen erzählten Geschichten lediglich um Lügenmärchen handelt.

Video: