Geheimnis der Münze mit Swastika und dem Datum 2039 (Video)

Ist diese Münze ein Beweis für die Existenz von Paralleluniversen? Ist es möglich, dass es aus der Welt in unsere Welt kam, in der Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewann und das Dritte Reich den Planeten übernahm? Oder ist es vielleicht ein Blick in die Zukunft?

Diese Fragen stellten sich, als Diego Aviles auf einer Baustelle in Mexiko eine äußerst ungewöhnliche Münze fand. Laut Diego war er schockiert, als er das Bild auf der Münze betrachtete; Dort war ein Hakenkreuz gezeichnet, und die Münze selbst entpuppte sich als Reichsmark (die Währungseinheit des Dritten Reiches).

Doch noch schockierter war er, als er das eingravierte Datum „2039“ betrachtete.

Während die führende Ziffer des Datums, die „2“, fast ausgelöscht ist, besteht Diego darauf, dass sie vorhanden ist und nicht allein.

Seine Behauptung gewinnt an Glaubwürdigkeit durch die Tatsache, dass echte Reichsmark aus dieser Zeit ein deutliches Erscheinungsbild aufwies.

Diego Aviles hat im Februar 2018 ein Video seiner ungewöhnlichen Entdeckung auf YouTube geteilt.

Die Münze besteht angeblich aus Silber und ist ziemlich abgenutzt, es kann aber eine Fälschung angefertigt werden, sodass sie genauso abgenutzt und antik aussieht.

Um eine echte Münze von einer Fälschung zu unterscheiden, bedarf es einer gründlichen Untersuchung, allerdings ist noch nicht klar, ob diese bei dieser Münze durchgeführt wurde und ob sie in Zukunft durchgeführt wird.

Darüber hinaus trägt die Münze neben dem Hakenkreuz und dem Datum beidseitig Inschriften. Auf der Seite mit Hakenkreuz und Adler steht die Inschrift „Nueva Alemania“ („Neues Deutschland“).

Dies ist ein echtes, aber winziges Dorf in Mexiko, in dem 2010 nur fünf Einwohner lebten und das ursprünglich in den 1920er Jahren von deutschen Einwanderern gegründet wurde.

In einer anderen Zukunft hätte es jedoch möglicherweise zu einer Großstadt heranwachsen können. Bemerkenswert ist, dass die gefundene Münze nicht der typischen Reichsmark von 1943 ähnelt.

Auf der Rückseite der Münze befindet sich eine eigenartige Inschrift: „Alles in einer Nation“, die anders ist als jede andere auf der echten deutschen Währung.

Dabei handelt es sich um eine sehr merkwürdige Inschrift, die auf keiner deutschen Währung zu finden ist.

Wenn es sich also um eine Fälschung handelt, handelt es sich um eine sehr seltsame Münze, die nicht einmal versucht, den im echten Dritten Reich ausgegebenen Münzen zu ähneln.

Spiegeluniversum: Nicht nur Science-Fiction?

Die plausibelste Erklärung für die Entdeckung dieser Münze auf einer mexikanischen Baustelle ist, dass ein deutscher Diplomat in den 1930er Jahren versucht haben könnte, Mexiko davon zu überzeugen, sich seiner Sache im Krieg anzuschließen.

Somit könnte eine einzigartige Sammlermünze geprägt worden sein, die die großen Ambitionen des Dritten Reiches widerspiegelt.

Im Laufe der Geschichte stellte sich Mexiko jedoch 1942 auf die Seite der Alliierten gegen Deutschland, was dazu führte, dass diese Münzen weggeworfen und vergessen wurden.

Dies ist nur eine Vermutung, da es keine offizielle Antwort darauf gibt, woher diese Münze stammt.

