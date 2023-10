Außerirdische haben eine Basis auf dem Mond und sie sagten uns, wir sollten „fernbleiben“ (Video)

Laut dem NASA-Astronauten Neil Armstrong haben die Außerirdischen eine Basis auf dem Mond und (die Außerirdischen) haben uns unmissverständlich gesagt, wir sollen den Mond verlassen und uns fernhalten! Von Timothy Good

Klingt weit hergeholt? Milton Cooper, ein Marine-Geheimdienstoffizier, erzählt uns, dass es nicht nur die Alien Moon Base gibt, sondern dass die US Naval Intelligence Community die Alien Moon Base auch als „Luna“ bezeichnet, dass dort ein riesiger Bergbaubetrieb stattfindet, und das ist auch der Ort an dem die Außerirdischen ihre riesigen Mutterschiffe parken, während die Reisen zur Erde in kleineren „fliegenden Untertassen“ erfolgen.

Bisher unbestätigten Berichten zufolge sahen sowohl Neil Armstrong als auch Edwin „Buzz“ Aldrin UFOs kurz nach ihrer historischen Landung auf dem Mond in Apollo 11 am 21. Juli 1969.

Ich erinnere mich, dass ich hörte, wie einer der Astronauten von einem „Licht“ in oder auf einem sprach Carter während der Fernsehübertragung, gefolgt von einer Anfrage der Missionskontrolle nach weiteren Informationen sprachen. Mehr war nicht zu hören.

Laut Otto Binder, einem ehemaligen NASA-Mitarbeiter, haben namentlich nicht genannte Funkamateure mit eigenen UKW-Empfangseinrichtungen, die die Sendeanstalten der NASA umgingen, den folgenden Austausch aufgenommen:

NASA: Was ist da? Mission Control ruft Apollo 11…

Apollo: Diese „Babys“ sind riesig, Sir! Enorm! ACH DU LIEBER GOTT! Du würdest es nicht glauben! Ich sage Ihnen, dass es da draußen noch andere Raumschiffe gibt, die auf der anderen Seite des Kraterrandes aufgereiht sind! Sie sind auf dem Mond und beobachten uns!

Im Jahr 1979 bestätigte Maurice Chatelain, ehemaliger Chef des NASA-Kommunikationssystems, dass Armstrong tatsächlich berichtet hatte, zwei UFOs am ​​Rand eines Kraters gesehen zu haben.

„Die Begegnung war in der NASA allgemein bekannt“, verriet er, „aber bisher hat niemand darüber gesprochen.“

Sowjetische Wissenschaftler waren angeblich die ersten, die den Vorfall bestätigten. „Nach unseren Informationen wurde die Begegnung unmittelbar nach der Landung des Moduls gemeldet“, sagte Dr. Vladimir Azhazha, Physiker und Professor für Mathematik an der Universität Moskau.

„Neil Armstrong übermittelte der Missionskontrolle die Nachricht, dass zwei große, mysteriöse Objekte sie beobachteten, nachdem sie in der Nähe des Mondmoduls gelandet waren. Aber seine Nachricht wurde von der Öffentlichkeit nie gehört – weil die NASA sie zensierte.“

Laut einem anderen sowjetischen Wissenschaftler, Dr. Aleksandr Kazantsev, nahm Buzz Aldrin Farbfilme der UFOs aus dem Inneren des Moduls auf und filmte sie weiter, nachdem er und Armstrong nach draußen gegangen waren.

Dr. Azhazha behauptet, dass die UFOs nur wenige Minuten, nachdem die Astronauten die Mondoberfläche betraten, abgeflogen seien.

Maurice Chatelain bestätigte außerdem, dass die Funkübertragungen von Apollo 11 mehrmals unterbrochen wurden, um die Nachrichten vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

Bevor Chatelains sensationelle Behauptungen zurückgewiesen werden, ist es erwähnenswert, dass er über einen beeindruckenden Hintergrund in der Luft- und Raumfahrtindustrie und im Raumfahrtprogramm verfügt.

Sein erster Job nach seinem Umzug aus Frankreich war als Elektronikingenieur bei Convair, spezialisiert auf Telekommunikation, Telemetrie und Radar. 1959 leitete er eine elektromagnetische Forschungsgruppe und entwickelte für Ryan neue Radar- und Telekommunikationssysteme.

Eines seiner elf Patente war ein automatischer Flug zum Mond. Später wurde Chatelain bei North American Aviation die Aufgabe angeboten, die Apollo-Kommunikations- und Datenverarbeitungssysteme zu entwerfen und zu bauen.

Chatelain behauptet, dass „alle Apollo- und Gemini-Flüge sowohl aus der Ferne als auch manchmal auch aus nächster Nähe von Raumfahrzeugen außerirdischen Ursprungs verfolgt wurden – fliegenden Untertassen oder UFOs, wenn man sie so nennen will. Jedes Mal, wenn es passierte, informierten die Astronauten die Missionskontrolle, die daraufhin absolutes Schweigen anordnete. Er fährt fort:

„Ich glaube, dass Walter Schirra an Bord von Mercury 8 der erste Astronaut war, der den Codenamen „Santa Claus“ verwendete, um auf die Anwesenheit fliegender Untertassen neben Raumkapseln hinzuweisen. Allerdings wurden seine Ankündigungen von der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommen.

Etwas anders war es, als James Lovell an Bord des Kommandomoduls von Apollo 8 hinter dem Mond hervorkam und für alle hörbar sagte:

„Bitte seien Sie darüber informiert, dass es einen Weihnachtsmann gibt.“

Obwohl dies am Weihnachtstag 1968 geschah, spürten viele Menschen eine verborgene Bedeutung in diesen Worten.

Die Gerüchte hielten sich hartnäckig. Die NASA ist zwar eine zivile Behörde, doch viele ihrer Programme werden aus dem Verteidigungshaushalt finanziert und die meisten Astronauten unterliegen militärischen Sicherheitsbestimmungen.

Abgesehen davon, dass die National Security Agency alle Filme und wahrscheinlich auch den Funkverkehr überwacht. Uns liegen die Aussagen von Otto Binder, Dr. Garry Henderson und Maurice Chatelain vor, dass die Astronauten den strengen Befehl hatten, nicht über ihre Sichtungen zu sprechen.

Und Gordon Cooper hat vor einem Ausschuss der Vereinten Nationen ausgesagt, dass einer der Astronauten tatsächlich ein UFO am Boden gesehen hat. Wenn es keine Geheimhaltung gibt, warum wurde diese Sichtung dann nicht veröffentlicht?

Ein gewisser Professor, der anonym bleiben wollte, war während eines NASA-Symposiums in eine Diskussion mit Neil Armstrong verwickelt:

Professor: Was ist WIRKLICH da draußen mit Apollo 11 passiert?

Armstrong: Es war unglaublich, natürlich wussten wir immer, dass es eine Möglichkeit gibt. Tatsache ist, dass wir gewarnt wurden! (von den Außerirdischen). Von einer Raumstation oder einer Mondstadt war damals nie die Rede.

Professor: Wie meinen Sie „gewarnt“?

Armstrong: Ich kann nicht ins Detail gehen, außer zu sagen, dass ihre Schiffe unseren weit überlegen waren, sowohl in der Größe als auch in der Technologie – Junge, waren sie groß! … und bedrohlich! Nein, von einer Raumstation ist keine Rede.

Professor: Aber die NASA hatte nach Apollo 11 noch andere Missionen?

Armstrong: Natürlich war die NASA damals engagiert und konnte keine Panik auf der Erde riskieren. Aber es ging wirklich schnell und wieder zurück.

Armstrong bestätigte, dass die Geschichte wahr sei, weigerte sich jedoch, näher ins Detail zu gehen und zuzugeben, dass die CIA hinter der Vertuschung steckte.

„Unerwarteterweise tauchten in unserer Nähe vernünftige Aktivitäten einer außerirdischen Zivilisation auf. Wir waren psychologisch nicht darauf vorbereitet.“

„Wir können immer noch auf Veröffentlichungen stoßen, die versuchen, eine Antwort auf die Frage zu finden: Sind wir allein im Universum? Gleichzeitig wurde die Anwesenheit vernünftiger Lebewesen in der Nähe unseres Zuhauses, auf dem Mond, entdeckt. Die Entdeckung war jedoch nicht möglich, und wurde sofort als geheim eingestuft, da es so unglaublich war, dass es sogar die bereits bestehenden sozialen Prinzipien erschüttern konnte“, berichtet die russische Zeitung „Wecherny Wolgograd“.

Hier ist ein Auszug aus der offiziellen Pressemitteilung:

„Wissenschaftler und Ingenieure der NASA, die an der Erforschung von Mars und Mond beteiligt sind, berichteten bei einem Briefing im Washington National Press Club am 21. März 1996 über die Ergebnisse ihrer Entdeckungen. Es wurde zum ersten Mal bekannt gegeben, dass von Menschenhand geschaffene Strukturen und Objekte auf dem Mond entdeckt wurden.“

Über die funktionierenden Objekte sprachen die Wissenschaftler mit Ausnahme von UFOs eher zurückhaltend und ausweichend. Sie erwähnten stets mögliche vom Menschen verursachte Objekte und wiesen darauf hin, dass die Informationen noch untersucht würden und die offiziellen Ergebnisse später veröffentlicht würden.

Bei dem Briefing wurde auch erwähnt, dass die Sowjetunion früher über einige Fotomaterialien verfügte, die das Vorhandensein angemessener Aktivitäten auf dem Mond bewiesen.

Und obwohl nicht identifiziert wurde, um welche Art von vernünftiger Aktivität es sich handelte, zeigten Tausende von Foto- und Videomaterialien, die von Apollo und der Raumstation Clementine aus fotografiert wurden, viele Teile der Mondoberfläche, an denen die Aktivität und ihre Spuren deutlich erkennbar waren.

Beim Briefing wurden die Videofilme und Fotos gezeigt, die US-Astronauten während des Apollo-Programms gemacht hatten. Und die Leute waren äußerst überrascht, warum die Materialien nicht schon früher der Öffentlichkeit präsentiert wurden.

Und NASA-Spezialisten antworteten: „Es war schwierig, die Reaktion der Menschen auf die Information vorherzusagen, dass einige Lebewesen auf dem Mond waren oder sich noch befanden. Außerdem gab es noch andere Gründe dafür, die außerhalb der NASA lagen.“

Richard Hoagland, Spezialist für Mondartefakte, sagt, dass die NASA immer noch versucht, Fotomaterial vor der Veröffentlichung in öffentlichen Katalogen und Dateien zu verschleiern, sie beim Kopieren zu retuschieren oder teilweise neu zu fokussieren.

Einige Forscher, darunter Hoagland, gehen davon aus, dass eine außerirdische Rasse den Mond während ihrer Aktivitäten auf der Erde als Endstation genutzt hatte. Die Vorschläge werden durch die Legenden und Mythen bestätigt, die von verschiedenen Nationen unseres Planeten erfunden wurden.

Kilometerlange Ruinen von Mondstädten, riesige transparente Kuppeln auf massiven Kellern, zahlreiche Tunnel und andere Bauwerke lassen Wissenschaftler ihre Meinung über die Mondprobleme überdenken.

Wie der Mond entstand und wie er sich um die Erde dreht, stellt für Wissenschaftler immer noch ein großes Problem dar.

Einige teilweise zerstörte Objekte auf der Mondoberfläche können nicht natürlichen geologischen Formationen zugeordnet werden, da sie eine komplexe Organisation und geometrische Struktur aufweisen. Im oberen Teil von Rima Hadley, nicht weit von der Landestelle der Apollo-15 entfernt, wurde ein Bauwerk entdeckt, das von einer hohen D-förmigen Mauer umgeben war. Bisher wurden in 44 Regionen unterschiedliche Artefakte entdeckt.

Das NASA Goddard Space Flight Center, das Houston Planetary Institute und Spezialisten der Bank of Space Information untersuchen die Regionen.

In der Nähe des Tiho-Kraters wurden mysteriöse terrassenförmige Ausgrabungen des Gesteins entdeckt. Die konzentrischen sechseckigen Ausgrabungen und der Tunneleingang auf der Terrassenseite können nicht auf natürliche geologische Prozesse zurückzuführen sein; Stattdessen sehen sie sehr nach Tagebauen aus.

In der Nähe des Kraters Copernicus wurde eine transparente Kuppel entdeckt, die sich über den Kraterrand erhebt. Die Kuppel ist ungewöhnlich, da sie von innen weiß und blau leuchtet.

Im oberen Teil des Fabrikgeländes wurde ein eher ungewöhnliches Objekt entdeckt, das sogar für den Mond ungewöhnlich ist. Auf einem quadratischen, von Rautenwänden umgebenen Sockel steht eine Scheibe von etwa 50 Metern Durchmesser.

Auf dem Bild können wir in der Nähe der Rauten auch eine dunkle, runde Schießscharte im Boden erkennen, die an den Eingang einer unterirdischen Kapauniere erinnert.

Zwischen Factory und dem Krater Copernicus befindet sich ein regelmäßiger rechteckiger Bereich mit einer Breite von 300 Metern und einer Länge von 400 Metern.

Apollo-10-Astronauten machten ein einzigartiges Bild (AS10-32-4822) eines eine Meile langen Objekts namens „Schloß“, das in 14 Kilometern Höhe hängt und einen deutlichen Schatten auf die Mondoberfläche wirft.

Nahaufnahme vom Schloß

Das Objekt scheint aus mehreren zylindrischen Einheiten und einer großen konjunktiven Einheit zu bestehen. Auf einem der Bilder ist deutlich die innere poröse Struktur des Schlosses zu erkennen, die den Eindruck erweckt, dass einige Teile des Objekts transparent sind.

Wie sich bei dem Briefing, bei dem viele NASA-Wissenschaftler anwesend waren, herausstellte, wurden dort überhaupt keine Bilder gefunden, als Richard Hoagland zum zweiten Mal Originale der Schloß-Bilder angefordert hatte.

Sie verschwanden sogar aus der Liste der von der Apollo-10-Besatzung gemachten Bilder. In den Archiven wurden nur Zwischenbilder des Objekts gefunden, die leider nicht den inneren Aufbau des Objekts abbilden.

Als die Apollo-12-Besatzung auf der Mondoberfläche landete, sah sie, dass die Landung von einem halbtransparenten Pyramidenobjekt beobachtet wurde. Es hing nur wenige Meter über der Mondoberfläche und schimmerte in allen Regenbogenfarben vor dem schwarzen Himmel.

Als 1969 der Film über Astronauten, die zum Meer der Stürme reisten, vorgeführt wurde (die Astronauten sahen noch einmal die seltsamen Objekte, die später „gestreifte Brillen“ genannt wurden), begriff die NASA endlich, welche Konsequenzen eine solche Kontrolle haben könnte.

Astronaut Mitchell antwortete auf die Frage nach seinen Gefühlen nach der erfolgreichen Rückkehr wie folgt: „Mein Nacken schmerzt immer noch, da ich ständig meinen Kopf drehen musste, weil wir das Gefühl hatten, dort nicht allein zu sein. Wir hatten keine andere Wahl, als zu beten.“

Johnston, der am Houston Space Center arbeitete und während des Apollo-Programms erstellte Fotos und Videomaterialien studierte, besprach die Artefakte mit Richard Hoagland und sagte, die NASA-Führung sei schrecklich verärgert über die große Anzahl anomaler, gelinde gesagt, Objekte der Mond. Es wurde sogar gesagt, dass bemannte Flüge zum Mond im Programmnetzwerk verboten werden könnten.

Das besondere Interesse der Forscher gilt antiken Bauwerken, die teilweise zerstörten Städten ähneln.

Das Orbitalschießen offenbart eine erstaunlich regelmäßige Geometrie aus quadratischen und rechteckigen Konstruktionen. Aus einer Höhe von 5 bis 8 Kilometern ähneln sie unseren Städten.

Ein Missionskontrollspezialist kommentierte die Bilder: „Unsere Jungs beobachteten Ruinen der Mondstädte, transparente Pyramiden, Kuppeln und Gott weiß was sonst noch, die derzeit tief in den NASA-Tresoren versteckt sind, und fühlten sich wie Robinson Crusoe, als er plötzlich auf Abdrücke von menschlichen nackten Füßen im Sand der einsamen Insel stießen.“

Was sagen Geologen und Wissenschaftler, nachdem sie die Bilder von Mondstädten und anderen anomalen Objekten untersucht haben? Sie sagen, dass solche Objekte keine natürlichen Formationen sein können.

„Wir sollten zugeben, dass sie künstlich sind, insbesondere die Kuppeln und Pyramiden.

Unerwarteterweise tauchten in unserer Nähe vernünftige Aktivitäten einer außerirdischen Zivilisation auf. Wir waren psychologisch nicht darauf vorbereitet und manche Menschen glauben auch jetzt noch kaum, dass sie wahr sind.“

Video: